FAM phải chịu trách nhiệm về lệnh trừng phạt của FIFA, VFF không liên quan 25/10/2025 17:27

(PLO)- Hoàng thân Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết tất cả các quan chức của Liên đoàn bóng đá Malaysia -FAM phải chịu trách nhiệm về các lệnh trừng phạt do FIFA áp đặt, bao gồm cả Giám đốc điều hành của bóng đá Malaysia.

Trong cuộc họp báo hôm nay 25-10, chủ tịch CLB mạnh nhất Malaysia Johor Darul Ta’zim Tunku Ismail cho biết ông không đồng ý với động thái đình chỉ chức vụ tổng thư ký Noor Azman Rahman của FAM và FAM phải chịu trách nhiệm sau lệnh trừng phạt của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

"Anh ấy không nên bị đình chỉ. Trên thực tế, mọi người đều phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả CEO đội tuyển quốc gia Malaysia (Rob Friend)", ông nói.

Hoàng thân Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim là người có ảnh hưởng lớn đến bóng đá Malaysia. Thậm chí có người cho rằng ông đứng sau trong chính sách nhập tịch cầu thủ di sản của bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết ông không bận tâm đến những cáo buộc cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cho những khó khăn của bóng đá Malaysia.

"Tôi đã bị đổ lỗi cho những vấn đề của bóng đá Malaysia trong suốt 13 năm qua", ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim phát biểu tại cuộc họp báo ở đây, "Nếu việc đổ lỗi cho tôi giúp bạn ngủ ngon vào ban đêm thì đó không phải là vấn đề", ông nói khi trả lời câu hỏi về những lời chỉ trích nhắm vào ông liên quan đến tình trạng bóng đá trong nước.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định FAM phải chịu trách nhiệm về lệnh trừng phạt của FIFA

Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ sở hữu Johor Darul Ta'zim (JDT), cho biết cách LĐBĐ thế giới (FIFA) xử lý câu chuyện liên quan đến các cầu thủ di sản của Malaysia là "kỳ lạ" vì khiếu nại không đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

"Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã thông báo với tôi rằng khiếu nại này không phải từ VFF, cũng không phải từ Tổng thư ký hay Chủ tịch. Thật kỳ lạ khi FIFA lại tiếp đón bất kỳ ai", ông phát biểu tại buổi họp báo ở Khách sạn Grand Dorsett Subang hôm thứ Bảy.

Cựu chủ tịch FAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã bảo vệ tư cách của các cầu thủ, khẳng định không có hành vi làm giả giấy tờ nào ở đây và mọi vấn đề đều do thủ tục hành chính.

"Nói rằng những cầu thủ này là giả mạo giấy tờ là hoàn toàn không đúng. Họ là người Malaysia, và điều đó nằm trong hiến pháp của chúng tôi", ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định.

Trước đó, ngày 26-9, FIFA tuyên án treo giò 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero, do vi phạm quy định về tư cách thi đấu. FAM và các cầu thủ trên cũng bị phạt tiền.