Mối thù cay đắng của 2 huyền thoại MU dưới thời Sir Alex Ferguson 26/10/2025 05:39

Hai trong số những cầu thủ từng giành cú ăn ba lịch sử cùng Manchester United không thể chịu đựng được nhau và có mối thù cay đắng kéo dài trong 24 năm bất chấp những nỗ lực hàn gắn của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Họ là hai thành viên chủ chốt của đội bóng huyền thoại Manchester United giành cú ăn ba dưới thời Sir Alex Ferguson vào mùa giải 1998 - 1999, đội đã vô địch Giải Premier League, FA Cup và Champions League. Nhưng Andy Cole đã thẳng thắn chia sẻ về việc anh ghét Teddy Sheringham trong suốt hai thập kỷ rưỡi - mặc dù họ từng là một phần của hàng công đáng sợ nhất châu Âu và là đồng đội ở đội tuyển Anh.

Cole, người vừa bước sang tuổi 54 vào ngày 15-10, không thể chịu đựng được Sheringham, hiện đã 59 tuổi, đến mức huyền thoại của Quỷ đỏ thậm chí còn tuyên bố rằng ông thà chia sẻ một tách trà với một đối thủ ở Liverpool.

Manchester United đã giành cú ăn ba lịch sử vào năm 1999. ẢNH: MIRROR

Bộ đôi này đã cùng nhau chơi ở vị trí tiền đạo 99 lần trong sự nghiệp, nhưng chỉ có 10 lần cùng nhau ghi bàn trong hơn 5.000 phút thi đấu. Cole cuối cùng đã công khai nói về việc anh không thích Sheringham như thế nào.

Sau pha vào bóng kinh hoàng của Ryan Shawcross bên phía Stoke City khiến ngôi sao Aaron Ramsey của Arsenal bị gãy chân vào năm 2010, Cole đã nêu ra lý do tại sao anh muốn nói chuyện với cựu cầu thủ Liverpool Neil Ruddock, người đã gây ra cho Cole chấn thương tương tự, thay vì Sheringham.

Phát biểu với tờ Independent về Ruddock, ông cho biết: “Tôi không còn ác cảm với anh ta nữa, tôi chỉ có ác cảm với Sheringham".

Cole, người gia nhập MU từ Newcastle vào năm 1995, đã có trận ra mắt đội tuyển Anh trong trận đấu với Uruguay cùng năm, vào sân thay cho tiền đạo Sheringham của Tottenham, người sẽ gia nhập MU cùng Cole vào năm 1997.

Andy Cole tiếp tục: “Bạn sẽ cần phải hiểu những gì đang diễn ra trong đầu tôi vào lúc đó để có thể hiểu được phản ứng của tôi trước những gì xảy ra tiếp theo. Tôi đã lo lắng đến mức sợ hãi. Đây là đỉnh cao của cả một đời tham vọng. Bạn nghe câu sáo rỗng, "Chơi cho đất nước là hết mình". Nhưng tin tôi đi, đúng là như vậy.

Không chỉ riêng tôi, mà còn cả gia đình tôi, đặc biệt là bố mẹ tôi, những người đã chịu đựng đủ mọi khó khăn để trao cho chúng tôi những cơ hội mà chúng tôi có. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thật tuyệt vời. Giờ đây, tầm quan trọng của việc được chơi cho đội tuyển Anh thật không thể diễn tả thành lời. Khoảnh khắc ấy đã đến.

Tôi bước ra sân, khoảng 60.000 người đang theo dõi. Teddy Sheringham đang rời sân. Tôi mong đợi một cái bắt tay ngắn gọn, một câu "Chúc may mắn, Coley", hay gì đó. Tôi đã sẵn sàng bắt tay. Anh ấy phớt lờ tôi.

Anh ta chủ động khinh thường tôi, vì lý do gì mà tôi không hề hay biết lúc đó hay kể từ đó. Anh ta bỏ đi. Tôi thậm chí còn chẳng quen biết anh chàng đó nên anh ta không thể nào có vấn đề gì với tôi. Chúng tôi là đồng đội ở đội tuyển Anh, đây là trận ra mắt của tôi và anh ta lại khinh thường tôi.

Bạn biết tôi nghĩ gì ngay lúc đó không? "Chúa ơi! Bao nhiêu người vừa thấy Teddy Sheringham làm thế với tôi?". Tôi xấu hổ. Tôi bối rối. Và bạn biết đấy. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết Teddy Sheringham không dành cho mình".

Sir Alex Ferguson không thể hàn gắn mâu thuẫn giữa Cole và Sheringham. ẢNH: EPA

Andy Cole tiếp tục mô tả thời gian họ ở cùng nhau tại MU, khẳng định rằng cặp đôi này chưa bao giờ nói với nhau một lời nào, thừa nhận rằng mặc dù Teddy Sheringham có tài năng, nhưng anh "ghét" Sheringham trong suốt thời gian đó.

Sau ca ghép thận cứu sống mình, Andy Cole lại nói về mối bất hòa với Teddy Sheringham vào năm 2018, đề cập đến cách Sir Alex Ferguson đã quản lý anh tuyệt vời như thế nào trong thời gian ở Old Trafford.

Andy Cole nói với tờ Guardian (Anh), "Sir Alex Ferguson hiểu tôi như một con người, và ngay cả trong câu chuyện về Teddy Sheringham, ông ấy vẫn rất tuyệt vời. Sir Alex Ferguson đã đề cập đến chuyện đó với tôi một lần rồi bỏ qua".

Thật đáng kinh ngạc, Teddy Sheringham đã kể chi tiết vào năm 2019 rằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cặp đôi này đã dẫn đến việc họ xóa bỏ hiềm khích sau ngần ấy năm.

Cole và Sheringham mâu thuẫn gay gắt với nhau tại MU. ẢNH: MIRROR

Sheringham chia sẻ với tờ Daily Mail (Anh): "Đó chính là trường hợp của tôi và Andy Cole. Chúng tôi không hợp nhau. Nhưng chúng tôi đã làm hòa". Trước khi nói thêm: "Anh ấy chìa tay ra và nói, "cứ để chuyện cũ qua đi và bỏ lại mọi thứ sau lưng". Tôi nói, "Ồ, tôi không ngờ điều đó. Không sao đâu". Tôi bắt tay anh ấy và thế là xong".