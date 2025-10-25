Pep Guardiola chỉ ra ngôi sao của Man City có thể là cầu thủ hay nhất thế giới 25/10/2025 18:08

(PLO)- HLV Pep Guardiola chỉ ra ngôi sao của Man City có thể trở thành "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất" thế giới.

HLV Pep Guardiola đã dự đoán rằng ngôi sao của Man City Matheus Nunes có thể trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới sau một loạt màn trình diễn được cải thiện.

Manchester City đã bố trí cầu thủ người Bồ Đào Nha ở vị trí phòng ngự sau khi anh không tạo được dấu ấn ở hàng tiền vệ trong phần lớn thời gian hai mùa giải rưỡi tại đội chủ sân Etihad. Nunes được Man City ký hợp đồng để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm khi họ trả 53 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh từ Wolves, nhưng anh đã được HLV Pep Guardiola sử dụng trong hàng thủ bốn người ở mùa giải trước.

Cầu thủ 27 tuổi này chơi ở vị trí hậu vệ trái trong trận thua của Man City trước Manchester United vào tháng 12 năm ngoái và đã chơi ở vị trí tiền vệ cánh trong trận thua 2-0 tại sân Anfield của Liverpool hai tuần trước đó. Sau khi Kyle Walker chuyển đến AC Milan, Pep Guardiola đã chọn Nunes ra sân ở vị trí hậu vệ phải trong chiến thắng trước Brentford vào tháng 1 và anh gần như chỉ chơi ở vị trí đó kể từ đó.

Pep Guardiola tin rằng ngôi sao của Man City Matheus Nunes có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. ẢNH: EPA

Bây giờ, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola tin rằng Nunes có thể phát triển mạnh mẽ ở hàng hậu vệ trong suốt sự nghiệp còn lại, cùng với Rico Lewis, John Stones và Abdukodir Khusanov là những lựa chọn khác cho vị trí này.

"Matheus Nunes có thể là một hậu vệ phải xuất sắc", HLV Pep Guardiola của Man City nói, "Bởi vì cậu ấy là một tiền vệ trụ với thể lực đáng kinh ngạc khi lùi sâu. Nếu tập trung, cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Giờ thì vấn đề nằm ở Matheus Nunes, chúng tôi đã nói rất nhiều về điều đó. Vấn đề chỉ là bạn phải thay đổi suy nghĩ và cảm thấy mình có thể cảm nhận được điều đó, bởi vì cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt để chơi ở hai cánh. Trong hai hoặc ba trận gần đây, cậu ấy đã chơi không thể tin được”.

Man City sẽ đến làm khách trên sân Aston Villa vào Chủ Nhật ở vòng 9 Premier League sau khi chưa giành chiến thắng nào tại đây kể từ năm 2021, nhưng đang có chuỗi 9 trận bất bại, mới nhất là đánh bại Villarreal với tỷ số 2-0 tại Champions League vào giữa tuần.

Matheus Nunes (trái) được Pep Guardiola dự đoán có tương lai rất tươi sáng. ẢNH: EPA

HLV Pep Guardiola nói thêm: "Chúng tôi có đà tốt nhưng chưa duy trì được sự ổn định trong suốt 90 phút. Chúng tôi đang bắt đầu hiểu đối thủ và những gì mình muốn làm, đặc biệt là khi không có bóng và tấn công hiệu quả hơn.

Tâm lý và ngôn ngữ cơ thể của chúng tôi đang ở đúng vị trí và điều đó sẽ giúp chúng tôi ổn định. Chúng tôi cần chơi tốt hơn trong suốt 95 phút, chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nữa”.