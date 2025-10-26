Sir Jim Ratcliffe ngăn chặn vụ chuyển nhượng gây sốc của MU 26/10/2025 08:32

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) giật tít, "Sir Jim Ratcliffe ngăn chặn vụ chuyển nhượng gây sốc của MU, mặc dù Ruben Amorim quan tâm". MU đã tăng cường hàng công của mình vào mùa hè này với các bản hợp đồng chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nhưng HLV Ruben Amorim cũng rất hứng thú với khả năng chiêu mộ Robert Lewandowski của Barcelona.

Đồng sở hữu Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đã chặn đứng một động thái gây sốc khi ký hợp đồng với Robert Lewandowski. Siêu sao người Ba Lan đang ở năm cuối hợp đồng với Barcelona và vẫn chưa nhận được lời đề nghị gia hạn. Hiện tại, cựu tiền đạo kỳ cựu của Borussia Dortmund và Bayern Munich này dự kiến ​​sẽ rời đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè sang năm.

Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe ngăn chặn vụ chuyển nhượng gây sốc của MU nhằm chiêu mộ Lewandowski. ẢNH: EPA

Việc Robert Lewandowski rời Barca sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh giành chữ ký của anh giữa các CLB. HLV Ruben Amorim của MU từ lâu đã ngưỡng mộ tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan này. Và chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tin rằng việc lôi kéo Lewandowski đến Old Trafford sẽ có tác động tích cực đến đội bóng của mình và giúp một số cầu thủ khác phát triển.

Nhưng đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã nói rõ rằng MU sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ khi chiêu mộ những cầu thủ sắp kết thúc sự nghiệp. MU đã làm điều này với những cái tên như Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Edinson Cavani và Bastian Schweinsteiger. Nhưng tất cả đều là những sai lầm lớn, khiến MU mất hàng chục triệu đô la trên thị trường chuyển nhượng và gần như cũng tốn kém tương tự về tiền lương.

Mặc dù đã 37 tuổi, Lewandowski vẫn đang hưởng mức lương khủng lên tới 540.000 bảng Anh mỗi tuần tại Barca. Và giữa thời điểm Barca đang gặp khó khăn về tài chính, Lewandowski nhiều khả năng sẽ được phép rời đội chủ sân Camp Nou vào mùa hè tới để tìm kiếm thử thách mới.

Sir Jim Ratcliffe không coi Lewandowski là lựa chọn khả thi của MU lúc này. ẢNH: EPA

Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe rất muốn giảm bớt quỹ lương khổng lồ của Manchester United và không coi việc ký hợp đồng với Lewandowski là một lựa chọn khả thi. Ở một diễn biến khác, rạng sáng nay 26-10, Manchester United đã đánh bại Brighton 4-2 trên sân nhà Old Trafford để giành chiến thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.