Liverpool thua sốc, MU vào Top 4 Premier League 26/10/2025 06:33

(PLO)- Thi đấu thăng hoa, MU giành chiến thắng 4-2 trước Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League. Với việc Liverpool thua sốc, MU tạm thời chen chân vào Top 4.

Bước vào trận đấu ở vòng 9 Premier League, ngay khi có tiếng còi khai cuộc, MU đã đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép mà Quỷ đỏ tạo ra rất lớn khiến hàng thủ Brighton nhiều lần chao đảo.

Tuy nhiên, Brighton mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, Welbeck thoát xuống thông minh rồi căng ngang vào vòng cấm hướng đến Minteh. Tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ này lại không trúng tâm bóng, cơ hội ngon ăn trôi qua cho Brighton.

Phút 16, MU đáp trả bằng cú sút xa ngoài vòng cấm của Cunha, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của “Chim mòng biển”.

Hàng công MU tiếp tục thi đấu thăng hoa và MU chen chân vào vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ảnh: EPA

Sau ít phút thi đấu thiếu gắn kết, thì phút 24, từ đường tỉa bóng của Casemiro, Cunha khéo léo tung cú cứa lòng đẳng cấp hạ gục thủ thành Verbruggen, 1-0 nghiêng về MU.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, MU thi đấu tự tin hơn và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Trong khi đó, Brighton tỏ ra bế tắc trước lối chơi pressing tầm cao của đối thủ. Brighton chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở bàn thắng thứ nhất thì đến ở phút 34, Casemiro tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng trúng Ayari đổi hướng và đi vào lưới, 2-0 nghiêng về MU.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU tiếp tục nắm thế chủ động. Ở những phút đầu hiệp 2, Bruno Fernandes có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút của tiền vệ đội trưởng MU lại bị thủ thành Verbruggen cản phá.

Thực hiện lối chơi kiểm soát bóng, MU đã kéo giãn đội hình Brighton thành công, buộc đội khách phải dâng cao để tìm bàn thắng và khiến hàng thủ lộ ra nhiều khoảng trống. Chiến thuật ấy phát huy tác dụng khi Sesko chọc khe thông minh để Mbeumo thoát xuống dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-0 cho MU.

Brighton bế tắc hoàn toàn trước lối chơi của MU. Ảnh: EPA

Dẫn trước 3 bàn – khoảng cách an toàn – MU bắt đầu thi đấu chủ quan và ngay lập tức bị trừng phạt. Phút 74, từ pha phối hợp đá phạt, Welbeck dứt điểm chính xác để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Brighton.

Brighton hưng phấn hơn sau bàn thắng. Phút 90+3, Kostoulas thoải mái đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của đồng đội, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đến lúc này, CĐV MU mới là những người sống trong lo sợ.

Trận đấu được ấn định ở phút 90+7. Brighton phản công thất bại và Quỷ đỏ cướp được bóng, Heaven chọc khe thông minh để Mbeumo thoát xuống dứt điểm chính xác, nâng tỷ số trận đấu lên 4-2 cho MU.

Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng 4-2. Với 3 điểm có được ở vòng đấu này, Quỷ đỏ tạm thời lọt vào Top 4 Premier League khi trận đấu sau đó, Liverpool thua Brentford 2-3, trong khi trước đó Chelsea cũng thua Sunderland 1-2.