Aston Villa – Man City: Nối dài thành tích bất bại 26/10/2025 04:59

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa ở vòng 9 Premier League, Man City được dự đoán sẽ nối dài thành tích bất bại, mang về 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Sau khởi đầu không suôn sẻ ở đầu mùa giải, Man City đã dần trở lại cuộc đua vô địch, đặc biệt sau chiến thắng 3-0 ở trận derby thành Manchester. Man City nối dài thành tích bất bại với 4 thắng, 1 hòa. Giành được 16 điểm sau 8 vòng đấu, Man City đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, kém Arsenal 3 điểm.

Khoảng cách này không quá khó để san lấp, nếu Man City giành chiến thắng ở vòng 9 này và Arsenal thất bại trước Crystal Palace thì vị trí số 1 sẽ thuộc về Man City. HLV Pep Guardiola đang sở hữu trong tay đội hình tấn công mạnh nhất, với Erling Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 pha lập công.

Erling Haaland đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng, giúp Man City nối dài thành tích bất bại. Ảnh: EPL

Ở đấu trường Champions League, Man City cũng đang thể hiện phong độ ổn định. Hồi giữa tuần, The Citizens có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Villarreal ở lượt trận thứ 3 vòng bảng, qua đó xếp thứ bảy với 2 thắng, 1 hòa.

Nếu tiếp tục duy trì lối chơi, cùng khả năng săn bàn thượng hạng của Haaland thì mục tiêu lấy lại ngôi vô địch Premier League của Man City không quá xa. Trong giai đoạn hiện tại, Arsenal tuy đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chưa thể khiến CĐV an tâm vì họ thường hụt hơi trong giai đoạn cuối, trong khi đó đương kim vô địch Liverpool đang tỏ ra đuối sức và liên tiếp nhận thất bại.

Đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, Man City cần tích điểm trước các đối thủ cửa dưới. Ở vòng 9 Premier League, Man City sẽ hành quân làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa. Mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Nếu Man City thành công, vị trí số 1 của Arsenal sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Trái ngược với phong độ thăng hoa của Man City, Aston Villa đang cho thấy thành tích khá bết bát dù có dấu hiệu hồi sinh tích cực dưới thời HLV Unai Emery. Không thắng trong 5 trận mở màn mùa giải, nhưng ở 3 trận gần nhất Aston Villa đã giành chiến thắng, dù khá nhọc nhằn. Có được 12 điểm sau 8 vòng đấu, Aston Villa đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Thử thách ở vòng 9 này của Aston Villa là Man City, đối thủ rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, CĐV Aston Villa đang trông chờ lịch sử lặp lại như mùa giải trước. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường, Aston Villa giành được 2 chiến thắng và 3 thất bại. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Villa Park, Aston Villa thắng Man City với tỷ số 2-1.

Aston Villa tạm thời vượt qua được giai đoạn khủng hoảng sau khi có 3 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: EPL

Chính vì thành tích trong quá khứ và lợi thế sân nhà, CĐV Aston Villa kỳ vọng vào một kết quả có lợi trước Man City. Tuy nhiên, khi cuộc đua vị trí số 1 đang diễn ra đầy khốc liệt, Man City rất khó mắc sai lầm.

Thông tin lực lượng, Aston Villa vắng Youri Tielemans, Andres Garcia do chấn thương. Trong khi đó, Man City không có sự phục vụ của trung vệ trẻ Abdukodir Khusanov vì chấn thương. Trận đấu giữa Aston Villa và Man City sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 26-10.