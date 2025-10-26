McTominay chuẩn bị trở lại Premier League theo cách ngoạn mục 26/10/2025 08:06

(PLO)- Cựu ngôi sao của Manchester United, Scott McTominay chuẩn bị trở lại Premier League theo cách ngoạn mục sau khi gặp khó khăn với cuộc sống ở Ý

Cựu sao của Manchester United Scott McTominay chuẩn bị trở lại Premier League theo cách ngoạn mục sau khi gặp khó khăn với cuộc sống ngoài sân cỏ tại Ý. Có một điều đặc biệt mà McTominay khó giải quyết, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin.

Tiền vệ người Scotland McTominay đã dẫn dắt Napoli giành chức vô địch Serie A mùa trước sau khi chuyển đến từ MU vào mùa hè năm ngoái. McTominay đã ghi được 12 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại Napoli, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm và cũng đứng thứ 18 trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng danh giá .

McTominay, 28 tuổi, đã ghi thêm ba bàn thắng từ hàng tiền vệ trong mùa giải này nhưng Napoli đang gặp khó khăn và hiện đang đứng thứ ba Serie A, kém đội đầu bảng AC Milan hai điểm.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ Sun Sports (Anh): “Scott McTominay yêu thích những yếu tố từ cuộc sống ở Ý và đã có mùa giải đầu tiên tuyệt vời. Niềm đam mê của người hâm mộ có thể là một điều may mắn nhưng cũng có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Tờ Sun Sports đưa tin, có thể Scott McTominay chuẩn bị trở lại Premier League thi đấu. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Scott McTominay được coi như một vị thần ở Napoli, nhưng điều đó có nghĩa là anh ấy thấy khó có thể làm những việc đơn giản khi không luyện tập. Sự chú ý có thể gây ngạt thở".

Scott McTominay sống cùng bạn gái Cameron Reading, người anh đã hẹn hò trong nhiều năm. Tiền vệ người Scotland vẫn là trụ cột và đang hạnh phúc tại Napoli. Tuy nhiên, nếu cuộc sống riêng tư của anh tại Ý tiếp tục bị fan Napoli làm đảo lộn, không loại trừ khả năng McTominay sẽ ra đi và quay trở lại Premier League thi đấu.

Trong khi đó, Napoli, đội đã ký hợp đồng với tiền vệ Kevin de Bruyne từ Man City và mượn đồng đội cũ của Scott McTominay tại MU là tiền đạo Rasmus Hojlund vào mùa hè vừa qua, đã bị PSV đánh bại với tỷ số 6-2 tại Champions League vào giữa tuần qua.

Chiến lược gia người Ý Antonio Conte của Napoli phát biểu sau thất bại gây sốc đó: “Chúng ta cần phải khiêm tốn. Cả cầu thủ cũ lẫn mới đều cần phải nâng cao trình độ. Tất cả chúng ta đều cần phải nỗ lực, bất kể bị đuổi khỏi sân.

Nếu chúng ta muốn phát triển và xây dựng thứ gì đó có thể khiến CLB Napoli này tự hào, chúng ta cần hiểu rằng chúng ta cần quay lại năm ngoái, khi chỉ có lợi ích của Napoli bị đe dọa".