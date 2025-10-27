'Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Victoria làm khi tôi tiệc tùng với Beckham' 27/10/2025 06:29

(PLO)- "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Victoria đã làm khi tôi tiệc tùng với Beckham", đó là chia sẻ của Carlos Pavon Jr.

Victoria Beckham đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong một bữa tiệc sinh nhật, ngay sau khi chồng cô, David Beckham, hoàn tất việc chuyển đến LA Galaxy từ Real Madrid vào năm 2007. Con trai của một cựu cầu thủ LA Galaxy kể lại, "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Victoria làm khi tôi tiệc tùng với Beckham".

Huyền thoại của Manchester United và cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã có một động thái bất ngờ khi chuyển từ La Liga sang MLS, ký hợp đồng 5 năm với LA Galaxy. Vụ chuyển nhượng đình đám của David Beckham sau đó đã dẫn đến việc các đồng đội cũ của anh ở tuyển Anh là Steven Gerrard, Frank Lampard và Wayne Rooney, cùng nhiều ngôi sao khác, chuyển đến Mỹ thi đấu khi sự nghiệp của họ gần kết thúc.

Gia đình Beckham chuyển đến Los Angeles, kết hợp tham vọng xây dựng đế chế kinh doanh lớn ở Mỹ. Trong khi David Beckham chật vật để đạt được thành công ngay lập tức tại đội bóng mới, thì Victoria lại tỏ ra thích nghi tốt hơn với cuộc sống mới ở Mỹ.

Câu chuyện về cách Victoria đón nhận cuộc sống mới ở Mỹ được con trai của cựu tiền đạo của CLB LA Galaxy, Carlos Pavon, chia sẻ. Carlos Pavon đã ở LA Galaxy trong năm đầu tiên David Beckham khoác áo. Và con trai ông là Carlos Pavon Jr nhớ lại khoảng thời gian ở bên gia đình Beckham, bao gồm cả những kỷ niệm về Victoria trong bữa tiệc sinh nhật của một trong những người con trai của cô.

Carlos Pavon chơi cùng Beckham tại LA Galaxy vào năm 2007. Con trai của Pavon chia sẻ, "'Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Victoria làm khi tôi tiệc tùng với Beckham". ẢNH: Mike Ehrmann

Pavon Jr chia sẻ với podcast La Pelota Al DIEZ khi anh nhớ lại bữa tiệc sinh nhật được tổ chức: "Tôi đang chơi với con trai của David Beckham trên tấm bạt lò xo bơm hơi và chúng tôi đang nhảy, rồi đột nhiên, tôi thấy mẹ của đứa trẻ bước vào, đó là vợ của David Beckham, Victoria.

Cô ấy bắt đầu nhảy cùng chúng tôi và tôi đã nghĩ, "Không thể tin được là mình lại làm điều này với Victoria Beckham". Mọi người đều thấy cô ấy bước vào và bắt đầu nhảy cùng chúng tôi. Tôi nghĩ tất cả họ đều thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, kiểu như, "Ồ, chuyện đó vừa xảy ra đấy". Thật sự nó rất buồn cười".

Sự nghiệp bóng đá của Pavon Jr bao gồm khoảng thời gian chơi bóng ở Mexico, Tây Ban Nha, Ý, Colombia và quê hương Honduras. Anh cũng từng góp mặt trong đội hình tuyển Honduras tại World Cup 2010. Tuy nhiên, đối với Pavon Jr, khoảng thời gian ngắn ngủi của gia đình anh ở Los Angeles giống như một bộ phim.

"Thật không thể tin được. Lúc đó tôi mới 12 tuổi, tức là đang ở giữa tuổi thơ và tuổi thiếu niên, nhưng tôi nhớ rất rõ và nó thật khác biệt", Pavon Jr hồi tưởng, "Tôi thực sự cảm thấy điều đó, tôi cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến Ý, Mexico hay Honduras cả.

Tôi cảm thấy như chúng tôi thực sự đang ở Hollywood, những người chúng tôi tương tác, xe hơi, đồ ăn, nhà cửa, mọi thứ đều như ở một đẳng cấp khác, từ lúc chúng tôi đến cho đến lúc chúng tôi rời đi, và sự hiện diện của David Beckham cũng có ảnh hưởng lớn đến điều đó.

Tôi đã theo dõi David Beckham, tôi chơi Game FIFA với Beckham trong đội hình và mọi thứ khác, nên việc được gặp anh ấy ngoài đời và tương tác với anh ấy cùng gia đình anh ấy gần như là một giấc mơ, như thể mọi chuyện không phải là sự thật".

Victoria đã xây dựng đế chế thời trang vững chắc ở Mỹ. Ảnh: Ted Soqui/Corbis

Vài năm sau khi Pavon rời CLB, David Beckham mới bắt đầu trải nghiệm thành công trong bóng đá. Về cuối sự nghiệp, cựu ngôi sao Manchester United Beckham đã giúp LA Galaxy giành hai Cúp MLS liên tiếp vào các năm 2011 và 2012.

Trong khi đó, Victoria ra mắt thương hiệu thời trang của mình một năm sau khi chuyển đến Mỹ. Cựu thành viên Spice Girl nhận được nhiều lời khen ngợi về công việc thiết kế thời trang của mình khi gia đình Beckham ổn định cuộc sống tại Mỹ.

David Beckham tiếp tục xây dựng di sản của mình tại MLS với tư cách là đồng sở hữu Inter Miami. Đội bóng đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới thông qua việc ký hợp đồng với Lionel Messi vào năm 2023. Messi đã giúp Inter Miami giành được League Cup và Supporters' Shield, hai danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của CLB này.