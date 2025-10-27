Arsenal trả giá cực đắt sau trận thắng Crystal Palace 27/10/2025 12:55

Mikel Arteta xác nhận Arsenal trả giá cực đắt, phải chịu 4 chấn thương trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace trên sân nhà Emirates ở vòng 9 Premier League. Chiến thắng này giúp "pháo thủ" vững vàng trên ngôi số 1 Premier League, hơn đội xếp sau Bournemouth 4 điểm, nhưng đoàn quân của HLV Mikel Arteta lại chịu thiệt hại nặng nề.

HLV Mikel Arteta của Arsenal xác nhận ông phải thay William Saliba, Declan Rice và Riccardo Calafiori trong trận đấu với Crystal Palace do chấn thương, trong khi Gabriel Martinelli cũng là một mối lo ngại. Pháo thủ đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Eberechi Eze vào lưới đội bóng cũ, nhưng chiến thắng này lại mang đến thiệt hại nặng nề vì những chấn thương gặp phải.

Saliba được Cristhian Mosquera thay thế trong hiệp một, trước khi Declan Rice phải rời sân vì chấn thương ở những phút cuối. Tiền vệ của Arsenal được thay ra bằng Mikel Merino sau khi được chuyên gia vật lý trị liệu chăm sóc, trong khi Calafiori cũng được rút ra cùng lúc, với Piero Hincapie ra mắt Ngoại hạng Anh từ ghế dự bị.

Arsenal trả giá cực đắt khi Saliba dính chấn thương. ẢNH: ARSENAL FC

"William Saliba bị đau. Declan Rice cũng vậy", HLV Mikel Arteta của Arsenal nói với Sky Sports. Phát biểu với giới truyền thông, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: "Người đầu tiên là Willy (Saliba), cậu ấy phải rời sân sau một pha va chạm. Cả Ricci (Calafiori) nữa.

Với Declan Rice, tôi không thực sự biết vì đó là một cú va chạm, liệu đó là chấn thương bắp chân hay gân Achilles. Vâng, tôi nghĩ Martinelli ổn. Martinelli nói rằng cậu ấy cảm thấy có gì đó, chúng tôi không biết đó có phải là vấn đề về cơ hay không”.

Arteta cho biết Martinelli sẽ phải được đội ngũ y tế của Arsenal kiểm tra, trong khi Saka được thay ra trong hiệp hai để tránh chấn thương do gần đây anh bị ốm. Cầu thủ chạy cánh người Anh, người đeo băng đội trưởng Arsenal khi Martin Odegaard vắng mặt, đã phải vật lộn với chấn thương gân kheo hồi đầu mùa giải.

“Cậu ấy (Saka) bị ốm”, HLV Arteta cho biết, “Cậu ấy không tập luyện và chúng tôi không biết liệu cậu ấy có kịp bình phục hay không".

Hàng loạt chấn thương rõ ràng là mối lo ngại đối với Arteta, nhưng giờ đây, HLV của Arsenal có thể thoải mái sở hữu một đội hình dày dặn hơn, cho phép ông duy trì tham vọng giành chức vô địch Premier League mà không cần một số cầu thủ chủ chốt.

"Tôi rất vui vì chúng tôi hiểu rõ độ khó của trận đấu", Arteta nói với Sky Sports, "Đó là một chiến thắng quan trọng trước một đội bóng mạnh. Hôm nay chúng tôi đã chơi sắc bén và phòng ngự xuất sắc. Không ai thực sự tạo ra được cơ hội rõ rệt trước họ với cách họ thiết lập đội hình.

Các cầu thủ Arsenal xứng đáng với điều đó. Cách họ thi đấu và chơi bóng, cách họ muốn chiến thắng, thật tuyệt vời. Năm [cầu thủ dự bị vào sân hôm nay một lần nữa tạo nên sự khác biệt lớn. Bạn thấy đấy, những kết quả khác ở Ngoại hạng Anh... bạn phải thật xuất sắc mới có thể giành chiến thắng".

Arteta đau đầu với chấn thương của các trụ cột Arsenal. ẢNH: EPA

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với bốn điểm nhiều hơn Bournemouth ở vị trí thứ hai và Sunderland ở vị trí thứ ba. Đối thủ cạnh tranh chức vô địch của Arsenal là Manchester City đứng thứ tư, kém sáu điểm, trong khi nhà đương kim vô địch Liverpool kém đội bóng của Arteta bảy điểm.

Pháo thủ sẽ đối đầu Brighton tại Carabao Cup vào thứ Tư trước khi hành quân đến Burnley ở giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Tiếp theo là trận đấu tại Champions League với Slavia Prague và chuyến làm khách trên sân Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo vào tháng 11.