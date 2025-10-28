Cristiano Ronaldo Jr từ chối nói chuyện với bố và bị phạt nặng 28/10/2025 05:59

(PLO)- Cristiano Ronaldo Jr từ chối nói chuyện với bố và bị phạt nặng trước khi được triệu tập vào đội U-16 Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo Jr chắc chắn có một người bố đáng tự hào sau khi anh được triệu tập vào đội tuyển U-16 Bồ Đào Nha. Nhưng Cristiano Ronaldo Jr từ chối nói chuyện với bố và bị phạt nặng.

Cristiano Ronaldo Jr đang trên đường nối nghiệp bố của mình. Cầu thủ 15 tuổi này đã được triệu tập vào đội tuyển U-16 Bồ Đào Nha và tiếp tục thăng tiến trong các cấp độ trẻ quốc tế.

Mặc dù từng thi đấu cho nhiều đội trẻ của Bồ Đào Nha trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, Cristiano Ronaldo chưa bao giờ chơi cho đội U-16. Con trai anh giờ đây có vinh dự được thi đấu cho đội U-16 Bồ Đào Nha tại Cúp Liên đoàn Bóng đá sắp tới.

Cầu thủ tuổi teen này, hiện đang chơi cho học viện đào tạo trẻ của đội Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, là một trong 22 cầu thủ được triệu tập tham dự giải đấu dự kiến ​​diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 30-10 đến ngày 4-11.

Cristiano Ronaldo Jr từ chối nói chuyện với bố và bị phạt nặng. ẢNH: AFP

Cristiano Ronaldo Jr vẫn còn rất non trẻ trong sự nghiệp bóng đá đầy hứa hẹn, nhưng anh có thể tin tưởng rằng bố của mình sẽ không gây áp lực quá mức lên anh. Cựu cầu thủ 40 tuổi Cristiano Ronaldo từng chia sẻ với cựu đồng đội tại Manchester United, Rio Ferdinand: "Ngay lúc này, Cristiano Ronaldo Jr muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, nhưng tôi không tạo áp lực lớn, tôi chỉ tạo áp lực một chút. Cậu bé đã chịu áp lực phải là con trai của Cristiano Ronaldo rồi".

Hình phạt nặng

Siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ronaldo từ lâu đã chia sẻ về các bài tập thể dục và tập bóng đá mà anh thực hiện cùng cậu con trai cả của mình.

Là bậc thầy trên chấm phạt đền, Ronaldo muốn cải thiện kỹ năng sút phạt đền của con trai mình và trong một bài đăng trên mạng xã hội cách đây 9 năm, Ronaldo đã nói với Ronaldo Jr khi đó mới 5 tuổi: "Nếu con không ghi bàn, con phải chống đẩy 10 lần", trước khi cho con trai mình thử sút phạt đền ba lần.

Sau khi sút hỏng ở lần đầu, Ronaldo Jr sút trúng cột dọc ở lần thứ hai và thành công ở quả phạt đền cuối cùng. Mặc dù con trai ghi bàn, Ronaldo vẫn hướng dẫn con trai thực hiện hình phạt chống đẩy, Ronaldo Jr nói: "Nhưng con đã ghi bàn rồi", trước khi bị Ronaldo nhắc nhở: "Dù sao thì con cũng phải chống đẩy. Thôi nào, chỉ 10 cái thôi".

Ronaldo Jr không nói chuyện với bố

Cristiano Ronaldo tiết lộ rằng anh và con trai Cristiano Jr có chung khát khao cạnh tranh. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Trong số nhiều phẩm chất đáng chú ý giúp Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, tính cạnh tranh của anh chắc chắn là một trong số đó. Trong cuộc trò chuyện với cựu đồng đội và huyền thoại của Manchester United Rio Ferdinand trên kênh YouTube UR Cristiano, Ronaldo tiết lộ rằng đó là một đặc điểm đã được truyền lại cho Cristiano Ronaldo Jr.

Ronaldo thừa nhận rằng con trai của anh cũng có chung sự... cay cú khi thua cuộc như anh. Ronaldo kể lại: "Tôi đã ở Biển Đỏ vài ngày trước và chơi chèo thuyền mỗi ngày, tôi và Cristiano Jr. Cậu bé đã thua và rất tức giận", Ronaldo, 40 tuổi cho biết.

Ronaldo nói thêm: "Nó sẽ không nói chuyện với tôi trong khoảng hai ngày. Đây là lý do tại sao tôi vui. Ngay cả đứa nhỏ nhất, Mateo, chúng cũng rất bình tĩnh khi chúng tức giận, nhưng tôi thích điều này, nó cho thấy chúng có cá tính."

Phản ứng của Cristiano Ronaldo Jr

Cristiano Jr chào đời một năm sau khi Ronaldo rời Manchester United để đến Real Madrid, nhưng cậu bé đã chứng kiến ​​tình yêu mà người hâm mộ Quỷ đỏ dành cho biểu tượng người Bồ Đào Nha khi anh trở lại Old Trafford vào năm 2021.

Trong mùa giải ra mắt thứ hai đầy cổ tích, Ronaldo đã ghi được 24 bàn thắng sau 38 trận cho MU. Nhưng mùa giải tiếp theo của anh là thảm họa khi Ronaldo công khai bật lại HLV Erik Ten Hag và phải rời Old Trafford trong cay đắng.

Trước khi hợp đồng của Ronaldo với MU bị chấm dứt vào tháng 11 năm 2022, Ronaldo đã bị cấm tham gia trận đấu với Chelsea sau cơn thịnh nộ của anh trước Tottenham Hotspur. Tiền đạo này đã từ chối vào sân thay người trong những phút cuối trận MU gặp Spurs, trước khi lao vào đường hầm và rời khỏi sân vận động trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan trên Talk TV, Ronaldo đã chia sẻ về phản ứng của Cristiano Jr khi biết được tình hình khiến bố của mình bị đình chỉ thi đấu, thừa nhận rằng điều đó khiến anh cảm thấy "bị sỉ nhục".

Ronaldo kể với Morgan: "Tôi nhớ khi về nhà, Cristiano Romaldo Jr nhìn thấy tôi và nói, "Bố ơi, bố không đi xem trận đấu sao?". Tôi trả lời, "Không, vì CLB phạt... con ba ngày". Rồi nó hỏi, "Làm sao họ phạt con được nếu con là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà lại không được ra sân?". Tôi nói, "Không, con sẽ không ra sân vì con chưa ngoan ngoãn". Và nó nhìn tôi như thể, "Bố ơi, bố không ngoan ngoãn à?"".