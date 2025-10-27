Dư âm El Clasico, Real Madrid - Barcelona 2-1: Vinicius Jr nói với Yamal: “Nói nhiều quá, giờ nói nữa đi!? 27/10/2025 13:16

(PLO)-Vinicius Jr cay cú những gì Yamal phát biểu trước trận đấu và cuối trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona, tiền đạo người Brazil đã tìm đến tiền đạo người Tây Ban Nha.

Trận El Clasico đêm 25-10 trên sân Bernabeu giữa Real Madrid và Barcelona ở vòng 10 La Liga thể hiện đúng chất, có ồn ào, suýt đánh nhau vì cay cú, khích bác nhau. Trong đó Vinicius Jr nói với Yamal “Nói nhiều quá nhóc, giờ nói nữa đi!?

Real Madrid đánh bại đại kỳ phùng Barcelona 2-1 trong trận Siêu kinh điển. Trận đấu nóng đến độ đàn anh ăn thua đủ với cậu em út bên kia chiến tuyến, âm thanh nghe rất rõ Vinicius Jr nói “Nói nhiều quá nhóc, giờ nói đi!? Đó là tình huống lộn xộn trên sân sau khi một số cầu thủ hai đội đã can ngăn tưởng chừng đâu vào đấy rồi.

Clip vụ lộn xộn cuối trận El Clasico, Vinicius Jr nói -"Nói nhiều quá nhóc! Giờ nói nữa đi...!". Nguồn Clip: X/Romano.

Vinicius Jr là một trong nhóm cầu thủ chơi rất hay trong trận El Clasico tối 25-10 giúp chủ sân Bernabeu đánh bại Barcelona 2-1. Mbappe ghi bàn phút 22, Fermin Lopez san bằng 1-1 cho Barca phút 38. Jude Bellingham ấn định 2-1 phút 43. Cuối trận thủ môn Lunin của Real và Pedri của Barcelona bị thẻ đỏ.

Các cầu thủ Real Madrid cay cú Lamine Yamal ở chỗ trước trận đấu, tiền đạo 17 tuổi của Barcelona phát biểu rất kiêu và sốc rằng lần El Clasico gần nhất, Barcelona đánh bại Real Madrid đến 4-0 ngay tại Bernabeu, lần này cứ thế mà tính...

Cánh báo chí, nhất là những tay chuyên săn tin giật gân có cơ hội châm dầu vào lửa đúng theo ngôn từ của báo chí thể thao quốc tế sáng 26-10 đưa tin. Những lời nói của Yamal được đưa vào mục podcast còn có tính lan tỏa mạnh hơn, không chỉ với toàn đội Real Madrid mà còn với số lượng fan khổng lồ của Real Madrid.

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, Carvajal, Thibaut Courtois và Vinicius Jr phía Real cùng Yamal lao đến nói chuyện phải quấy. Carvajal yêu cầu Yamal yên lặng đi cho tình huống qua. Rồi Vinicius Jr cũng chạy đến nói “Nói nhiều quá nhóc, Giờ nói nữa đi, giờ trò chuyện đi”.

Cách Vinicius Jr phản ứng với Yamal cho thấy anh rất cay cú chuyện Yamal phát biểu với báo chí trước trận đấu. Với trận thắng này, Real Madrid đang trên đỉnh bảng xếp hạng qua 10 vòng đấu ở La Liga với 27 điểm, còn Barcelona thứ nhì với 22 điểm.