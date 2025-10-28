FIFA quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam 28/10/2025 06:39

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, đánh dấu một bước phát triển mới cho bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mong muốn thành lập Học viện bóng đá tại Việt Nam, đồng thời nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự một số sự kiện thể thao quan trọng và chứng kiến sự phát triển năng động của bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA đánh giá cao bóng đá Việt Nam

Tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn mới, đồng thời công bố sự ra đời của Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á trong những năm tới.

Song song với sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí thân mật và mang tính xây dựng, tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa FIFA và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, phát triển bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: VFF.

Trong cuộc gặp, ông Infantino bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những bước tiến mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ông đánh giá cao nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong việc nâng cao chất lượng cầu thủ, cải thiện cơ sở hạ tầng, và phát triển các chương trình đào tạo trẻ.

“Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Tôi tin rằng với chiến lược và đầu tư hợp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những nền bóng đá hàng đầu của châu Á”, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Infantino bày tỏ mong muốn thành lập Học viện bóng đá FIFA tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được tiếp cận với môi trường huấn luyện hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ HLV và trọng tài trong nước.

Đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2024. Ảnh: CCT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch FIFA vì sự quan tâm và hỗ trợ dành cho làng bóng Việt Nam. Ông khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn xem bóng đá là cầu nối hữu nghị, là niềm tự hào dân tộc và là công cụ thúc đẩy đoàn kết xã hội. Thủ tướng bày tỏ mong muốn FIFA tiếp tục đồng hành, giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với nền bóng đá thế giới, đồng thời mở rộng hợp tác với các nền bóng đá phát triển như Ý, quê hương của ông Infantino, để học hỏi kinh nghiệm và mô hình đào tạo hiện đại.

Kết thúc buổi gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm chính thức Việt Nam, tham dự một số sự kiện thể thao quan trọng và chứng kiến sự phát triển năng động của bóng đá nước nhà. Ông Gianni Infantino vui vẻ nhận lời, cho biết ông “rất mong được đến Việt Nam trong thời gian gần nhất” để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa FIFA và VFF, đồng thời trực tiếp chứng kiến sự phát triển đầy tiềm năng của làng bóng Việt Nam.

Giải đấu mới cho làng bóng Đông Nam Á

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn mới diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký AFF Kao Kim Hourn, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim. Đây là giai đoạn hợp tác 5 năm thứ hai giữa hai tổ chức, nối tiếp thành công của thỏa thuận đầu tiên ký vào tháng 11-2019.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký AFF Kao Kim Hourn ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn mới. Ảnh: VFF.

FIFA và ASEAN đã triển khai nhiều chương trình mang tính xã hội và giáo dục nổi bật, trong đó có sáng kiến “Bóng đá cho trường học” (Football for Schools), các chiến dịch tuyên truyền về sức khỏe thể chất và tinh thần, cùng nhiều hội thảo đào tạo - phát triển dành cho thanh thiếu niên trong khu vực.

“Thỏa thuận mới giữa FIFA và ASEAN sẽ giúp cả hai tổ chức tiếp tục tạo nên sự khác biệt, dùng bóng đá như phương tiện để mang lại niềm tin, hy vọng và niềm vui cho hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên trên khắp Đông Nam Á,” ông Infantino khẳng định. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ đối tác này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá, đồng thời khuyến khích tiến bộ xã hội, nâng cao nhận thức về sức khỏe và lan tỏa lối sống lành mạnh trong toàn khu vực.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trên năm lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: thúc đẩy tính liêm chính và minh bạch trong thể thao; khai thác tiềm năng của bóng đá cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sự phát triển bền vững của bóng đá cả trong và ngoài sân cỏ; thúc đẩy hòa nhập, bình đẳng giới và cơ hội cho mọi đối tượng; đồng thời hỗ trợ các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động cộng đồng liên quan đến thể thao.

FIFA ra mắt giải đấu mới ở Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

FIFA cũng đã chính thức công bố ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup, một giải đấu mới dành cho các đội tuyển quốc gia thuộc các liên đoàn thành viên của FIFA trong khu vực Đông Nam Á. Giải đấu được thiết kế theo mô hình tương tự như FIFA Arab Cup, giải đấu từng được tổ chức thành công tại Qatar vào năm 2021 với sự tham gia của các quốc gia Ả Rập ở Tây Á và Bắc Phi.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kỳ vọng FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành một trong những giải đấu thường niên quan trọng của khu vực: “Chúng tôi rất vui mừng khi được tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng ASEAN thông qua việc ra mắt giải FIFA ASEAN Cup. Đây là điểm nhấn đáng chú ý trong lịch thi đấu của bóng đá khu vực, tạo cơ hội để những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Thông qua giải đấu này, chúng ta đang gắn kết các quốc gia trong khu vực và nâng tầm bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ thế giới”.