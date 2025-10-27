FIFA ASEAN Cup tạo cú hích đột phá cho 11 quốc gia 27/10/2025 10:39

(PLO)- Cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA vừa ra mắt giải đấu FIFA ASEAN Cup, quy tụ 11 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự một giải bóng đá khu vực mới.

FIFA ASEAN Cup sẽ tạo ra cú hích giúp bóng đá khu vực phát triển. Ảnh: BERNAMA

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, giải đấu này được tạo ra nhằm thổi luồng sinh khí mới cho bóng đá khu vực, đồng thời là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua môn thể thao vua.

“FIFA ASEAN Cup sẽ có tác động không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên phạm vi toàn cầu”, ông Infantino phát biểu sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về phát triển bóng đá giữa ASEAN và FIFA.

Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa ông Gianni Infantino và Tổng thư ký ASEAN - Kao Kim Hourn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia - Datuk Seri Anwar Ibrahim, với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.

Các nhà lãnh đạo của toàn bộ 11 quốc gia ASEAN cũng có mặt tại buổi lễ, được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan.

Trước đó, FIFA và ASEAN từng ký Biên bản ghi nhớ đầu tiên vào tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan.

Ông Infantino mô tả thỏa thuận lần này là “rất đặc biệt”, bởi: “Con số 11 mang ý nghĩa biểu tượng trong bóng đá – mỗi đội bóng đều có 11 cầu thủ trên sân.

FIFA ASEAN Cup được thiết kế để mang lại cú hích thực sự cho bóng đá khu vực, quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất, diễn ra trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, nhằm tạo ra sức lan tỏa không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới.

Bóng đá là môn thể thao gắn kết nhân loại, và giờ đây chúng ta đang gắn kết thế giới cùng 11 quốc gia ASEAN. Tôi tin FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành một thành công vang dội trong khu vực”.

Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh, ASEAN là một trong những khu vực năng động nhất thế giới về bóng đá, với hơn 700 triệu người hâm mộ, khiến nơi đây trở thành một trong những thị trường bóng đá lớn và giàu tiềm năng nhất.

Về nội dung hợp tác trong Biên bản ghi nhớ, ông Infantino cho biết hai bên sẽ tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi gồm: Tính liêm chính trong thi đấu; Môi trường an toàn và bảo mật cho các trận đấu; Giáo dục và phát triển bóng đá toàn diện trong khu vực.

“Chúng tôi muốn đảm bảo bóng đá tiếp tục phát triển trong một môi trường an toàn, nuôi dưỡng các thế hệ cầu thủ trẻ — nam, nữ và trẻ em — trên khắp khu vực”, Chủ tịch Infantino nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, ông Infantino cũng trả lời về sự khác biệt trong cách FIFA xử lý trường hợp của Israel và Nga, khi Nga bị cấm tham dự vòng loại World Cup, trong khi Israel vẫn được phép thi đấu.

Theo ông Infatino, bóng đá cần được giữ nguyên giá trị đoàn kết, không bị chi phối bởi chính trị hay các vấn đề địa chính trị: “Tôi rất vinh dự được chứng kiến hội nghị hòa bình tại Sharm el-Sheikh gần đây, với sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ - Donald Trump và nhiều nhà lãnh đạo khác.

Tất cả chúng ta đều ủng hộ hòa bình và đoàn kết, cũng như mọi nỗ lực nhằm thống nhất nhân loại. Hôm nay, chúng ta cũng được chứng kiến việc ký kết hiệp định hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia”.

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim bày tỏ lời cảm ơn FIFA vì sự khích lệ và hỗ trợ trong việc phát triển bóng đá ở ASEAN: “Các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết ủng hộ bóng đá – môn thể thao của nhân dân, của giới trẻ.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến, và nó được ASEAN coi là ưu tiên trong việc xây dựng thế hệ lãnh đạo mới, giúp họ có thêm trải nghiệm và cơ hội phát triển.

Tôi đặc biệt cảm ơn FIFA vì sự hỗ trợ và khuyến khích quý báu. FIFA có chuyên môn và kinh nghiệm để chia sẻ với thanh niên chúng ta, đặc biệt là những nhóm dân cư kém may mắn hơn — thanh niên đô thị, vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa — để họ cũng nhận được sự tiếp cận, động lực và cơ hội bình đẳng trong bóng đá”.