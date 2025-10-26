Fan hỏi lãnh đạo FAM: “Trộm vào nhà tôi, tôi không được báo cảnh sát sao!?” 26/10/2025 15:17

(PLO)- Lãnh đạo FAM cứ xoáy vào chuyện ai tố cáo lên FIFA khiến họ bị trừng phạt.

Những ngày qua, một số lãnh đạo FAM (LĐBĐ Malaysia) bày tỏ sự hoài nghi VFF (LĐBĐ Việt Nam) hay PSSI (LĐBĐ Indonesia) gửi đơn tố cáo lên FIFA về chuyện bảy cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch bị phát giác.

Phó chủ tịch FAM Sivasindaran cho là Việt Nam, ông nói: “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ Indonesia nhưng không phải, chỉ một ngày sau khi Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 đơn thư tố cáo được một nhân vật nào đó ở Việt Nam gửi đến FIFA”.

FAM không đặt mình vào hoàn cảnh, nếu tuyển Việt Nam nhập sai 7 tuyển thủ khiến Malaysia thua 0-4 thì họ có tố cáo?

Những lời phát biểu của ông Sivasindaran được đưa lên các nền tảng xã hội đã bị người hâm mộ chỉ trích rất dữ dội.

Một fan khác bình luận, "FAM thật đáng thương. Cái lỗi lớn nhất không nhìn vào là sai lệch, giả mạo hồ sơ là hành vi xấu xa”.

Fan khác lại viết “Trộm đột nhập vào bạn, bạn khoanh tay đứng nhìn những tên bất lương cuỗm gia tài bạn đi, hay bạn báo cảnh sát?! Không cho nạn nhân, khổ chủ báo cảnh sát à?!”.

Có fan viết bình luận, "Đã vi phạm lại thích được che chở!? Ai chịu thiệt thòi. Nếu tuyển Việt Nam dùng 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo để thắng Malaysia 4-0, FAM có để yên?!".

Rất nhiều fan thể hiện sự thất vọng về FAM. Lãnh đạo FAM thay vì nhìn nhận thẳng vào sự việc thì họ lại né tránh rồi đi tìm người tố cáo mình. Hầu hết fan tham gia bình luận đều rất ngao ngán cách làm của FAM cứ quanh co.

Nói chung, FAM không trả lời được câu hỏi quan trọng nhất mà cánh báo chí Malaysia nêu ra. Chẳng hạn như Phó chủ tịch FAM Sivasindaran quanh co khi báo chí hỏi “ai là người đầu tiên của FAM tiếp cận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ? Đại diện nào đã phù phép hồ sơ 7 tuyển thủ?!”.

FAM né tránh công bố danh tính cụ thể ai là người làm sai lệch hồ sơ và chỉ nói chung chung do "lỗi kỹ thuật”.

Cuộc gặp báo chí mới nhất, cựu chủ tịch FAM, hoàng tử Ismail vẫn khẳng định là “lỗi kỹ thuật” dẫn đến sai lệch hồ sơ. Hoàng từ Ismail kêu gọi đoàn kết để bóng đá Malaysia không bị sụp đổ bởi vụ này.