VFF không gửi đơn kiện bóng đá Malaysia 26/10/2025 12:20

(PLO)- Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cũng là người đứng đầu dự án nhập tịch cầu thủ của Malaysia đã gây chú ý khi tiết lộ đơn khiếu nại gửi lên FIFA liên quan đến 7 cầu thủ di sản không hề được đệ trình bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Tunku Ismail Sultan Ibrahim đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim cho biết chính Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo cho ông biết điều này, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên khi nguồn gốc của đơn khiếu nại bóng đá Malaysia vẫn còn là một ẩn số.

Bí ẩn người gửi đơn kiện bóng đá Malaysia

“AFC nói với tôi rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF. Họ khẳng định đó là thông tin được gửi từ một cá nhân nào đó ở Việt Nam, nhưng không phải từ Liên đoàn. Tôi không biết người đó là ai, không phải Chủ tịch, cũng không phải Tổng thư ký của VFF. Đó là tất cả những gì tôi được biết”, ông Tunku Ismail chia sẻ.

Theo các nguồn tin quốc tế, FIFA đã tiếp nhận đơn khiếu nại vào ngày 11-6, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm khách Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Từ đó, cơ quan bóng đá thế giới đã mở cuộc điều tra chính thức đối với bóng đá Malaysia cùng bảy cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả.

Đội tuyển Malaysia bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Trong báo cáo mang tên Thông báo về căn cứ của quyết định được FIFA công bố ngày 6-10, cơ quan này đã công bố hình phạt dành cho FAM và các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Báo cáo nêu rõ những bằng chứng cho thấy có dấu hiệu sai phạm trong quy trình chứng minh nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ này.

Theo quyết định của FIFA, bảy cầu thủ nói trên bị cấm thi đấu trong vòng một năm. Đồng thời, FAM cũng bị phạt tài chính vì liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo, mong muốn giảm nhẹ hình phạt hoặc lật lại quyết định.

Tunku Ismail cho biết ông tin rằng FIFA sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí siết chặt án phạt hơn nữa, bao gồm khả năng trừ điểm đội tuyển quốc gia. “Tôi không tin rằng FIFA sẽ thay đổi lập trường của họ,” ông nói với tờ TNST, “Có thể họ sẽ giảm nhẹ phần nào, nhưng tôi thiên về khả năng cơ quan này sẽ áp dụng thêm biện pháp kỷ luật, như trừ điểm đội tuyển hoặc cấm cầu thủ thi đấu trong thời gian dài hơn. Chúng tôi chưa biết rõ họ sẽ đưa ra hình phạt gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng”.

Ông Tunku Ismail tiết lộ VFF không gởi đơn khiếu nại FAM lên FIFA. Ảnh: EPA.

Rắc rối chưa có hồi kết ở FAM

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, hơn Việt Nam ba điểm. Cho đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến việc trừ điểm. Tuy nhiên, nếu hình phạt đó được thực thi, Malaysia có thể mất sáu điểm, một cú đòn nặng nề có thể khiến họ rơi khỏi vị trí dẫn đầu.

Không chỉ ở trận thắng Việt Nam, đội tuyển Malaysia còn bị cáo buộc đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch đang trong diện điều tra ở trận đấu thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3-2025, và điều này khiến dư luận trong khu vực đặc biệt quan tâm.

Bất chấp nguy cơ bị trừng phạt, Tunku Ismail khẳng định ông và FAM sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh dự cho đội tuyển cũng như các cầu thủ. “Dù điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng về mặt pháp lý. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Các cầu thủ này vô tội, và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ”, ông khẳng định.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia cũng có mặt trong trận thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3-2025. Ảnh: CCT.

Theo ông Tunku Ismail, vụ việc này là hệ quả của những sai sót hành chính chứ không phải hành vi gian lận có chủ ý: “Tôi không tin giấy tờ của họ giả mạo. Tôi cho rằng vấn đề nằm ở quy trình xử lý hồ sơ của FAM. Có thể có lỗi trong việc nộp hoặc xác nhận thông tin, nhưng không có bằng chứng cho thấy họ cố tình làm sai”.

Khi được hỏi về nguồn gốc cụ thể của bảy cầu thủ nhập tịch, Tunku Ismail cho rằng trách nhiệm xác minh thuộc về Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD): “Bạn phải hỏi NRD. Nếu họ đã phê duyệt hồ sơ thì nghĩa là các tài liệu đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý. Còn nếu muốn biết tổ tiên hoặc gốc gác cụ thể của từng cầu thủ, đó là câu hỏi dành cho NRD, không phải FAM”.

Làng bóng Malaysia đang đối diện với nhiều rắc rối và vụ việc có thể đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Ảnh: CCT.

Về việc FAM tạm đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman do bị cho là có liên quan đến sai sót hành chính trong vụ việc, Tunku Ismail thẳng thắn bày tỏ sự bất đồng. “Tôi không đồng ý với quyết định đình chỉ ông Noor Azman. Đây là dự án có sự tham gia của rất nhiều người, từ Giám đốc điều hành Rob Friend đến các bộ phận chuyên môn của FAM. Nếu có sai phạm, tất cả những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm, không thể chỉ đổ lỗi cho một cá nhân”.

Ông Tunku Ismail kết luận: “Thay vì tìm người chịu tội, chúng ta nên tập trung vào việc tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội tuyển quốc gia và bảo vệ hình ảnh của bóng đá Malaysia”.