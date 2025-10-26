950 bàn thắng của Ronaldo: 50 bàn nữa dễ mà 26/10/2025 14:56

(PLO)- Ronaldo đã ghi được 950 bàn thắng, còn "chặng đường ngắn" 50 bàn nữa là cán mốc 1.000 bàn thắng.

Ronaldo đã có tròn số 950 bàn thắng, còn 50 bàn nữa là cán mốc 1.000 bàn thắng. Nó đâu có khó với Ronaldo.

10 ngày trước, Ronaldo tâm sự khi đạt mốc 1.000 bàn thắng, lúc đó anh sẽ "treo giày" bất cứ lúc nào cũng được.

Đêm 25-10, Ronaldo góp một bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Hazem, bàn còn lại do công Abdulrahman Ghareeb ghi. Chiến thắng này đảm bảo Al Nassr tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League. Ronaldo tiếp tục hy vọng có danh hiệu chính thức đầu tiên khi về Saudi Arabia đã ba mùa.

950 bàn thắng của Ronaldo ghi cho các CLB anh khoác áo và đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh:A.N

Tính ra với tần suất này này, cùng phong độ của cỗ máy ghi bàn "không thời gian", việc Ronaldo ghi thêm 50 bàn nữa chỉ là thời gian.

Năm 2022 Ronaldo từ MU chuyển sang Al Nassr (giữa mùa Saudi Pro League). Từ nửa mùa giải 2022 đến nửa mùa 2025 này, Ronaldo đã chơi tròn 3 mùa giải ở Saudi Arabia mà anh đã có 106 bàn, tính ra trung bình một mùa trên mọi mặt trận Ronaldo ghi 35 bàn cho Al Nassr.

Ronaldo ăn mừng tròn 950 bàn thắng khi ghi bàn vào lưới Al Hazem. Ảnh:A.N

Yếu tố quan trọng không kém là dù tuổi 40 nhưng Ronaldo có phong độ cao. Năm ngoái Ronaldo còn quả quyết rằng anh sung mãn như cầu thủ U-23. Sức mạnh, tinh thần, sức chịu đựng của Ronaldo như cầu thủ “tuổi đôi mươi".

50 bàn thắng nữa để Ronaldo cán mốc 1.000 bàn thắng chẳng khó khăn gì. Ronaldo lại đá ở giải Saudi Pro League thì có vẻ càng dễ hơn cho cỗ máy săn bàn này.

Hôm 24-10, Messi còn ký bản hợp đồng thứ 2 với Inter Miami với thời hạn đến hết mùa 2028, tức Messi 42 tuổi.

Bây giờ, hãy chờ liệu xem liệu Ronaldo có đạt được mục tiêu 1.000 bàn thắng hay không?