Hợp đồng Ronaldo với Al Nassr còn có khoản đặc biệt khiến fan Ấn Độ suy sụp 21/10/2025 14:24

Fan Ấn Độ suy sụp vì Ronaldo không theo cùng Al Nassr đến Goa.

Fan Ấn Độ hoan hỉ từ...gần 4 tháng nay kể từ khi AFC tiến hành bốc thăm các bảng đấu AFC Champions League 2.

Không chỉ riêng fan của CLB Goa (Ấn Độ) mà hàng triệu bóng đá Ấn Độ đã rất muốn trực tiếp xem Ronaldo thi đấu.

Goa (áo cam) đá hai trận toàn thua nhưng fan Ấn Độ chỉ muốn vào xem Ronaldo thi đấu, thắng thua không quan trọng. Ảnh:AFC

Kể từ khi CLB Goa của Ấn Độ ở cùng bảng D với Al Nassr ở sân chơi hạng 2 châu Á, fan Ấn Độ đã lên kế hoạch đến Goa để xem Ronaldo cùng Al Nassr đá lượt đi bảng D. Nhưng hỡi ôi, khi Al Nassr đến thì không có Ronaldo, hàng ngàn fan Ấn Độ tá túc trong các khách sạn đều bị... "việt vị".

Theo lịch Goa tiếp Al Nassr lúc 20 giờ 45 ngày 22-10 trên sân Pandit Jawaharlal. Hàng ngàn fan Ấn Độ đổ về Goa săn vé vào sân. Tuy nhiên họ đã thất vọng. Sự thất vọng tạo ra làn sóng phẫn nộ đến độ lãnh đạo Al Nassr tiến hành cuộc gặp báo chí ở Goa để thông tin sự việc.

Al Nassr không đem dao mổ trâu giết gà, nhưng fan Ấn Độ có cái lý của mình để... dỗi.

Lãnh đạo Al Nassr cho biết, trong bản hợp đồng thứ nhất của Ronaldo với Al Nassr cũng như bản hợp đồng thứ hai hiện nay, Ronaldo chỉ di chuyển nội trong đất nước Saudi Arabia để thi đấu trong màu áo Al Nassr, còn khi thi đấu các nước châu Á khác kể cả các giải cúp châu Á thì Ronaldo toàn quyền tự quyết định, đi hay không là quyền của chính Ronaldo vì lý do an toàn cho chính bản thân anh.

Điều đáng nói là nửa tháng nay, lãnh đạo TP Goa, lãnh đạo CLB Goa đã nỗ lực liên lạc với Al Nassr, qua đó Goa đảm bảo mọi vấn đề an ninh cho Ronaldo cũng như toàn CLB Al Nassr khi đến Goa trước, trong và sau trận đấu cho đến khi Al Nassr lên máy bay về nước. Tuy nhiên mọi nỗ lực của Goa đều không được.

Fan Ấn Độ tức giận và hỏi ra thì chuyện là vậy. Nói một cách cụ thể là bản thân Ronaldo không muốn đến Goa cùng Al Nassr để chạm trán với Goa.

Vài năm qua, kể từ khi Ronaldo đến Al Nassr khi CLB này thi đấu sân khách với các CLB tại Iran, Iraq thì Ronaldo không hề đi cùng, lúc đó trang web của CLB thông báo là Ronaldo chấn thương, hay sức khỏe không cho phép...Kể cả năm ngoái khi Al Nassr đến Trung Quốc cũng không có Ronaldo khiến hàng ngàn fan Trung Quốc nổi giận kéo đến khách sạn nơi Al Nassr đóng quân để hỏi cho ra lẽ.

CLB Goa của Ấn Độ rất yếu, sau hai lượt trận toàn thua và đứng chót bảng D. Goa thua Istiklol (Turkmenistan) 0-2 và Al Zawraa (Iraq) 0-2 ngay trên sân nhà.