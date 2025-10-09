Ronaldo trở thành tỉ phú nhờ Al Nassr 09/10/2025 12:04

Đến Al Nassr đã gần 3 mùa bóng, Ronaldo trắng tay danh hiệu nhưng giúp Ronaldo trở thành tỉ phú, VĐV giàu nhất trên hành tinh với khối tài sản vượt ngưỡng 1 tỉ USD. Hồi đá cho MU (lần thứ 2), báo chí quốc tế đã cho biết Ronaldo tiệm cận “ngưỡng” tỉ phú với tài sản khủng đang sở hữu. Bây giờ Ronaldo vượt ngưỡng đó xa rồi.

Theo chỉ số của hãng tin Bloomberg Billioneres Index, hiện nay Ronaldo đang có khối tài sản 1,4 tỉ USD. Giữa mùa 2022, khi rời MU đặt bút ký với Al Nassr thì khối tài sản của Ronaldo đã tăng vọt.

Về Al Nassr gần 3 mùa, Ronaldo chẳng có danh hiệu mà Al Nassr giúp Ronaldo vượt ngưỡng tỉ phú. Ảnh:X/Al Nassr

Ba năm chơi cho Al Nassr không có lấy một danh hiệu nhưng Ronaldo có ba năm liên tiếp đứng ở vị trí số 1 trong tốp 10 VĐV có thu nhập nhập cao nhất trong năm của tạp chí Forbes.

Lần tái ký hợp đồng với Al Nassr hồi giữa tháng 7 vừa qua, tài khoản của Ronaldo nhảy thêm con số 400 triệu USD, đó là khoản tiền cứng từ bản hợp đồng thứ 2 với Al Nassr, bên cạnh đó hàng loạt bổng lộc khác từ CLB đế vương này.

Cũng theo Bloomberg trong giữa năm 2022 đến cuối năm cuối 2023, Ronaldo nhận lương là 550 triệu USD từ CLB Al Nassr, 18 triệu USD từ nhà tài trợ Nike, thời trang Armani, 175 triệu USD từ dầu nhớt Castrol. Al Nassr cũng đảm bảo giúp Ronaldo nhận mức lương cao nhất là 237.53 triệu USD/năm và 15% lợi nhuận trong mọi hoạt động của Al Nassr.

Hiện nay ngoài Ronaldo vượt ngưỡng 1 tỉ USD, còn có những tỉ phú thể thao khác như các ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan, Magic Johnson, Lebron James, ngôi sao golf của Mỹ Tiger Woods và ngôi sao quần vợt Roger Federer của Thụy Sĩ đều đạt 1 tỉ USD.

Khi hỏi về việc mình có một gia sản trị giá 1,4 tỉ USD, Ronaldo nói: “Đôi lúc tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó. Gia đình tôi khuyên tôi nên giã từ việc thi đấu. Tôi hỏi lại tại sao tôi lại phải nghỉ khi sức khỏe còn cho phép, tôi muốn chinh phục 1.000 bàn thắng khi tôi đã ghi trên 900 bàn thì tại sao lại nghỉ?! Nhưng tôi không biết tôi có hoàn thành mục tiêu này không”.

Ronaldo cũng nói rằng anh vẫn còn có thể ghi thêm bàn thắng cho Al Nassr lẫn tuyển Bồ Đào Nha vậy thì tại sao không tiếp tục. Ronaldo tin rằng khi đã hoàn tất 1.000 bàn thắng lúc đó anh vui vẻ treo giày vì đã hoàn tất giấc mơ. Ronaldo biết mình chẳng còn thi đấu bao năm nữa nhưng bản thân luôn nỗ lực cán mốc 1.000 bàn thắng, còn những yếu tố khách quan đến thì đành chấp nhận.