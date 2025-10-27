FIFA ASEAN Cup không hề "đụng hàng" AFF Cup 27/10/2025 14:25

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đến Đông Nam Á dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47, trong đó việc phát triển bóng đá ASEAN là một phần của chương trình nghị sự. Chủ tịch FIFA lên kế hoạch tổ chức FIFA ASEAN Cup.

+ FIFA ASEAN Cup và nỗi lo phiên bản AFF Cup 2.0?

FIFA ASEAN Cup không “đụng hàng” với ASEAN Cup truyền thống, một khi FIFA ASEAN Cup diễn ra được FIFA hà hơi tiếp sức nó sẽ cực chất. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hứa là làm và làm chất lượng, đầy trách nhiệm giúp bóng đá ASEAN nâng tầm.

Chi tiết của FIFA ASEAN Cup chưa được tiết lộ cụ thể và khi nào diễn ra giải đầu tiên, nhưng nó giống với Arab Cup phiên bản mới do chính FIFA tổ chức từ năm 2021.

Khi FIFA ASEAN Cup ra đời, các đội tuyển khu vực Đông Nam Á liên tục gặp nhau. Ảnh:AFC

Câu hỏi đặt ra là làm sao FIFA ASEAN Cup không đụng hàng với AFF Cup được khi khu vực Đông Nam Á chỉ vỏn vẹn 11 quốc gia, trong đó trình độ bóng đá chênh lệch. Với FIFA thì không gì là không thể khi họ đã nhúng tay vào.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hứa giải đấu được FIFA công nhận, tức vào dịp FIFA Days (lịch tập trung đội tuyển theo FIFA) và tính điểm xếp hạng hàng tháng. Đội ngũ chuyên gia của FIFA sẽ đứng ra thiết kế giải đấu, thậm chí gây tiếng vang toàn cầu bằng các nền tảng “live stream”.

Cần nói thêm FIFA rất hay hỗ trợ những giải đấu chưa có tiếng vang cao. Chẳng hạn như FIFA Futsal World Cup, FIFA live Stream tất cả các trận đấu trên trang web của FIFA lập tức sự thu hút người xem cực cao. Tương tự là Arab Cup, FIFA tổ chức từ năm 2021 lập tức tiếng vang cực lớn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng đội ngũ chuyên gia FIFA sẽ "phù phép" một FIFA ASEAN Cup chất lượng?

+ FIFA ASEAN Cup được tính điểm xếp hạng FIFA

Một khi FIFA ASEAN Cup rơi vào dịp FIFA Days, các đội tuyển sẽ có thành phần mạnh nhất vì CLB phải có nhiệm vụ nhả quân cho đội tuyển dẫn đến các trận đấu sẽ có chất lượng cao nhất.

Thể thức FIFA ASEAN Cup sẽ ra sao, chủ tịch Gianni Infantino chưa nói ra cụ thể, ông còn phải bàn thảo với các phòng ban của FIFA, nhất là phòng tổ chức thi đấu, nơi tập trung những chuyên gia giỏi để có thể tạo ra thể thức thi đấu cuốn hút. Tuy nhiên khi giải thuộc về FIFA nhất định sẽ tốt lên.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ khái quát hóa FIFA ASEAN Cup sẽ giống với Arab Cup. Arab Cup là giải đấu của thế giới Ả rập có 11 thành viên của châu Á và 11 thành viên của AFC, bốn năm tổ chức 1 lần.

Việc xếp hạng, hạt giống, vòng loại đều được dựa trên thứ hạng FIFA để bốc thăm chia bảng. Có thể những nền bóng đá nhỏ nhất, yếu nhất của ASEAN sẽ phải tham dự các trận vòng loại theo cách các giải cúp CLB châu Á...

Tuy nhiên khi tiến vào bán kết, giải có thể đấu tại một quốc gia, hoặc hai quốc gia, thậm chí lượt đi - về... như cách AFF Cup truyền thống. Nhưng cũng có thể FIFA làm khác đi, bốn đội vào bán kết đá vòng tròn chọn đội vô địch.

+ Nỗi lo AFF Cup truyền thống bị lu mờ?

Các giải truyền thống của Tây Á, Trung Đông như Cúp Vùng Vịnh và Giải Vô địch các quốc gia Tây Á... dần dần mai một vì Arab Cup. Nó mai một bởi nhiều đội bóng mạnh nhất không còn mặn mà. Những đội mạnh chỉ chọn tham dự một giải, còn lại đi tìm các đối thủ mạnh ngoài khu vực để cọ xát, học hỏi,tiến bộ.

Hãy thử tưởng tượng FIFA ASEAN Cup ra đời thì những đội hàng đầu như Thái Lan, Việt Nam có mặn mà với cả hai giải AFF Cup và FIFA ASEAN Cup? Vì những đội hàng đầu khu vực muốn tìm những đội mạnh hơn để trui rèn và học hỏi. Đá nhiều giải chất lượng không cao, khó tiến bộ.

Tuy nhiên hãy chờ những chuyên gia hàng đầu của FIFA làm nên một nền bóng đá Đông Nam Á từng bước mạnh lên...