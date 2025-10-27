Cầu thủ nhập tịch vẫn quyết tâm thi đấu cho tuyển Malaysia 27/10/2025 10:45

(PLO)- Cầu thủ nhập tịch Facundo Garces dù rất buồn và thất vọng vì án treo giò của FIFA nhưng vẫn giữ vững quyết tâm được khoác áo tuyển Malaysia một lần nữa.

Cầu thủ Garces trong màu áo đội tuyển Malaysia. Ảnh: FAM

Theo cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - Tunku Ismail Sultan Ibrahim, sự thất vọng của Garces chủ yếu đến từ án phạt có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ thi đấu chuyên nghiệp của anh.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia - Garces 26 tuổi, hiện đang thi đấu cho CLB Alaves ở La Liga (Tây Ban Nha).

Trong buổi họp báo đặc biệt, ông Tunku Ismail cho biết: “Về mặt thể thao, Garces rất thất vọng vì điều này có thể ảnh hưởng đến thể trạng và phong độ thi đấu của cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn trẻ, nhưng vẫn rất có động lực và hy vọng sự việc này sớm được giải quyết. Cậu ấy không có tội và vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia vì đây là đất nước của cậu ấy. Tôi tôn trọng tinh thần chuyên nghiệp đó”.

Ông cũng tiết lộ rằng bản thân đã liên hệ trực tiếp với cả bảy ngoại binh nhập tịch nhận án kỷ luật, và tất cả đều khẳng định tình yêu và niềm tự hào dành cho Malaysia vẫn không thay đổi.

“Tôi vẫn giữ liên lạc với tất cả họ. Tôi đã có mối quan hệ với các cầu thủ bóng đá hơn 12 năm nay, dù là nội binh hay ngoại binh. Tôi quen biết và thân thiết với nhiều người, kể cả những cầu thủ hiện đang khoác áo tuyển quốc gia. Họ buồn và thất vọng vì những gì đã xảy ra, nhưng tinh thần đại diện cho Malaysia của họ vẫn còn rất mạnh mẽ”, ông Tunku Ismail chia sẻ thêm.

Garces trong màu áo CLB Alaves. Ảnh: ALAVES

Đầu tháng này, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã ra án phạt đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch, gồm Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca, sau khi phát hiện những sai lệch trong hồ sơ đăng ký, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA.

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ; Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM sau đó giải thích rằng sự việc bắt nguồn từ một lỗi kỹ thuật của nhân viên trong quá trình nộp hồ sơ, đồng thời khẳng định liên đoàn đang xử lý vụ việc một cách nghiêm túc.

Liên đoàn quốc gia này đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA, và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30-10.

Cầu thủ nhập tịch Facundo Garces khởi nghiệp tại Colon (Argentina) – đội bóng nơi anh được đào tạo và thi đấu từ cấp trẻ. Năm 2025, anh chuyển tới thi đấu cho Deportivo Alaves (La Liga, Tây Ban Nha)

Năm 2025, Garces được công bố là cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia Malaysia với tư cách cầu thủ nhập tịch theo diện có ông bà là người gốc Malaysia.

Đến cuối tháng 9-2025, FIFA đình chỉ Garces 12 tháng và phạt FAM vì phát hiện sai lệch trong hồ sơ đăng ký liên quan đến tư cách thi đấu của anh cùng sáu cầu thủ khác.

CLB Alavas đã loại Garces khỏi đội hình ở một số trận đấu sau khi án phạt được FIFA công bố.

Trước sự cố, Garces được FAM và truyền thông Malaysia đánh giá là cầu thủ có phong cách chơi chững chạc, kinh nghiệm châu Âu và tâm huyết với việc khoác áo đội tuyển Malaysia. Anh từng viết rằng việc được khoác áo Malaysia là một vinh dự lớn.

Dù khởi đầu đầy hứa hẹn, sự nghiệp quốc tế của Garces hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi án phạt từ FIFA.