Ấn định ngày FIFA tuyên bố kết quả kháng cáo của Malaysia 17/10/2025 17:18

(PLO)- Dự kiến, kết quả kháng cáo của Malaysia sẽ được FIFA công bố vào ngày 30-10.

Giám đốc điều hành Rob Frined và FAM đang chờ kết quả kháng cáo của Malaysia. Ảnh: NSTP

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia - Rob Friend cho biết, điều quan trọng là phải làm rõ vai trò, sự liên quan của đội tuyển quốc gia cũng như những cáo buộc tiêu cực nhắm vào Tunku Ismail Sultan Ibrahim – Thái tử bang Johor trong vụ FIFA ra án phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang gây chú ý từ dư luận.

Theo ông Rob Friend, phần lớn những bình luận công khai gần đây là “gần như vô lý”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội tuyển quốc gia chỉ mang tính chất chuyên môn – bóng đá, không liên quan đến hành chính hay giấy tờ.

“Điều quan trọng là phải xác định rõ vai trò của chúng tôi trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Án phạt của FIFA liên quan đến vấn đề hồ sơ, giấy tờ, và về phía đội tuyển quốc gia, chúng tôi hoàn toàn không tham gia vào quy trình đó. Một cách minh bạch, vai trò của chúng tôi chỉ giới hạn ở việc xác định cầu thủ nào nằm trong danh sách tiềm năng. Khi hồ sơ được FIFA phê duyệt và quá trình đăng ký hoàn tất, các cầu thủ đó mới đủ điều kiện được triệu tập. Chỉ vậy thôi”, Rob Friend phát biểu tại cuộc họp báo đặc biệt tại trụ sở FAM chiều 17-10.

Giám đốc Friend cũng cho biết thêm, khi FIFA chuyển hồ sơ vụ việc cho FAM vào ngày 22-8, ngay lập tức ông can thiệp để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và danh dự của đội tuyển quốc gia.

“Tôi biết mình phải bảo vệ những cầu thủ đang đại diện cho đất nước. Vì vậy, chúng tôi đã mời một đội ngũ pháp lý đẳng cấp quốc tế, trong đó có luật sư Serge Vittoz từ hãng luật Charles Russell Speechlys, để đảm bảo mọi việc được xử lý đúng quy trình”, ông Rob Friend khẳng định với NST.

Người dẫn đầu nhóm pháp lý - luật sư Serge Vittoz cho biết, Ủy ban Kháng cáo của FIFA dự kiến sẽ công bố kết quả kháng cáo của Malaysia vào ngày 30-10.

“Quyết định có thể sẽ được thông báo cho các bên ngay trong ngày hôm đó hoặc ngay sau đó. Những cầu thủ không hài lòng với kết quả có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”, ông Vittoz nhấn mạnh.

Ông Vittoz cũng bổ sung thêm, mục tiêu của FAM trong toàn bộ quá trình là bảo vệ quyền lợi cầu thủ và làm rõ việc Liên đoàn, với tư cách là tổ chức – không hề liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu dẫn đến án phạt từ FIFA.