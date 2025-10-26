Messi 'phóng ngư lôi' ghi bàn dũng mãnh 26/10/2025 12:46

Messi "phóng ngư lôi" tạo nên bàn thắng tuyệt đẹp cho Inter Miami trong trận gặp Nashville. Vào phút 19, Messi ghi bàn mở điểm cho Inter Miami trong trận gặp Nashville trên sân vận động Chase. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng Play off giải nhà nghề Mỹ.

Không những vậy, ở trận này Messi còn chốt luôn chiến thắng 3-1 cho Inter Miami ở phút 90+6, xen vào đó là bàn thắng của Tadeo Allende ghi phút 62. Hany Mukhtar ghi bàn danh dự cho Nashville phút 90+2.

Clip Messi ghi bàn cực kỳ dũng mãnh. Ảnh: X/Inter Miami.

Báo chí mô tả Messi ghi bàn không phải là cánh chim đang săn mồi, không phải là chiếc máy bay đang đảo cánh ném bom mà Messi như một quả ngư lôi được phóng ra để tiêu diệt mục tiêu trực tiếp.

Người bạn, cựu đồng đội nay là thầy của Messi ở Inter Miami, Javier Mascherano yêu cầu toàn đội tập trung ngay từ đầu của trận này để tìm chiến thắng. Và thật vậy, Messi ghi bàn mở điểm ngay phút 19, tác giả pha dọn cỗ này lại là Suarez. Một đường chuyền quá hoàn hảo của bộ đôi vốn từng là “sát thủ” ở Barcelona. Đây là bàn thắng thứ 30 mùa này của Messi, trong lúc Suarez có pha kiến tạo thứ 11 ở mùa này để Messi phóng ngư lôi "ăn bàn".

Sau khi thắng Nashville, Inter Miami, Messi cùng đồng đội sẽ đến Geordis Park làm khách. Nếu Inter Miami tiếp tục chiến thắng sẽ vào vòng Play off thứ ba giải nhà nghề Mỹ.

Messi vừa mới ký hợp đồng thứ 2 với Inter Miami đến hết mùa giải 2028, lúc đó anh 42 tuổi. Vừa rồi Messi cũng đoạt Chiếc giày vàng (vua phá lưới) của mùa giải với việc phá kỷ lục ghi 40 bàn thắng.

Trong lễ ký kết bản hợp đồng thứ hai với Inter Miami, Messi cũng thổ lộ rằng, anh muốn cùng đồng đội ở tuyển Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm tới.

Inter Miami đang xây dựng sân vận động mới mang tên Freedom Park. “Công viên Tự do” sẽ là sân nhà hoành tráng lâu dài của Inter Miami.