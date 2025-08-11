Không có Messi, CLB Inter Miami thảm bại 11/08/2025 14:24

(PLO)- Trận derby bang Florida giữa Orlando City SC và CLB Inter Miami vào sáng 11-8 (giờ Việt Nam) đã kết thúc với một bất ngờ lớn khi đội chủ nhà đè bẹp đối thủ không có ngôi sao Messi do chấn thương.

Bất chấp việc CLB Inter Miami vẫn đang nằm trong nhóm tranh chấp vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông, sân Exploria chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Luis Muriel, người lập cú đúp chia đều cho mỗi hiệp, cùng Martin Ojeda với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp “Sư tử tím” thắng 4-1 để bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Lionel Messi đã không ra sân cho Miami do chấn thương ở chân gặp phải trong trận đấu Leagues Cup với Necaxa hồi cuối tuần trước. Sự vắng mặt của ngôi sao người Argentina để lại khoảng trống rõ rệt trên hàng công đội khách, vốn trước đó phụ thuộc rất nhiều vào anh với 18 bàn thắng chỉ sau 18 trận ra sân mùa này.

HLV Javier Mascherano thẳng thắn thừa nhận sau trận rằng đội của ông không thể tìm được nhịp điệu và cường độ cần thiết: “Bóng đá là chiến thuật, là tổ chức, là tài năng, nhưng còn là sự quyết liệt trong từng tình huống một chọi một. Hôm nay chúng tôi không có điều đó. Tôi rất thất vọng, và rõ ràng Orlando chơi tốt hơn từ đầu đến cuối”.

HLV Macherano thất vọng ở trận thua nặng của CLB Inter Miami. Ảnh: EPA.

Trận đấu mở màn đầy kịch tính khi Muriel ghi bàn ngay phút thứ 2, đưa Orlando dẫn trước chỉ ba phút sau khi Yannick Bright, hậu vệ trẻ của CLB Inter Miami, lập công ở phút thứ 40, qua đó ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp sau 40 lần ra sân. Pha lập công này tưởng chừng là động lực tinh thần cho Miami, nhưng bước sang hiệp hai, mọi chuyện rẽ theo hướng hoàn toàn khác.

Ngay ở phút 50, Muriel hoàn tất cú đúp với bàn thắng thứ 8 của mình trong mùa giải, sau đường chuyền thứ 13 của Ojeda đang giữ kỷ lục 14 pha kiến tạo tại CLB. Chỉ 8 phút sau, Ojeda đích thân lập công với pha dứt điểm quyết đoán, nâng số bàn thắng của anh lên con số 14 và tiếp tục dẫn đầu toàn giải về số đường kiến tạo (27). Cuối trận, Marco Pasalic khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng pha lập công ở phút 88, nâng tổng số bàn thắng mùa đầu tiên tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) của anh lên 10.

Hàng thủ Orlando cũng để lại dấu ấn khi thủ môn Pedro Gallese có bốn pha cứu thua xuất sắc, trong đó nổi bật là tình huống bay người đẩy cú sút xa của Luis Suarez đi vọt xà ngang. Ở phía đối diện, thủ môn Oscar Ustari của CLB Inter Miami phải làm việc hết công suất với tám pha cản phá, nhưng vẫn không thể cứu vãn trận thua nặng nề.

Không có Messi do chấn thương, CLB Inter Miami gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: EPA.

Với chiến thắng này, Orlando City leo lên vị trí thứ 4 ở miền Đông và HLV Oscar Pareja chỉ cần thêm một trận thắng nữa để chạm mốc 100 điểm trên mọi đấu trường cùng đội bóng.

Đối với CLB Inter Miami, họ rơi xuống vị trí thứ 6 nhưng vẫn còn lợi thế ba trận chưa đấu so với bốn đội xếp trên và hai trận so với đội đứng thứ 5 là Columbus Crew. Đây là khoảng cách có thể san lấp, nhưng rõ ràng đội bóng áo hồng cần nhanh chóng tìm lại sự kết nối và sức ép tấn công, đặc biệt trong bối cảnh Messi chưa chắc kịp trở lại cho trận gặp LA Galaxy vào cuối tuần này.

Orlando tiếp đón Sporting Kansas City ở vòng đấu tiếp theo, còn Miami sẽ hy vọng Messi bình phục để vực dậy tinh thần. Cả hai trận đều rất quan trọng cho cuộc đua tốp đầu, khi mùa giải MLS đang bước vào giai đoạn tăng tốc và từng điểm số đều có thể định đoạt vị trí cuối mùa.