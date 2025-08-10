Ngôi sao Son Heung-min tỏ ra nguy hiểm ngay lần đầu khoác áo Los Angeles 10/08/2025 16:47

(PLO)- Ngôi sao Son Heung-min đã ngay và luôn với Los Angeles FC làm khách tại Chicago

Ngôi sao Son Heung-min của Los Angeles FC đã tỏ ra nguy hiểm ngay lần đầu khoác áo đội bóng Mỹ. Anh góp công lớn giúp đội có trận hòa 2-2.

Với ngôi sao Son Heung-min, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra rất nhanh và trong kế hoạch của mình. Trước trận gặp Newcastle, Son Heung-min thông báo anh sẽ rời Tottenham sau 10 năm cống hiến với danh hiệu duy nhất là Europa League. Sau đó ba ngày lễ ký kết với Los Angeles FC diễn ra và đến ngày 9-8 thì anh khoác áo CLB Mỹ ra sân.

Son Heung-min được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận Los Angeles làm khách ở Chicago. Ảnh: AFC

Los Angeles gặp Chicago Fire tại Chicago. Son Heung-min ra sân thi đấu từ băng ghế dự bị. Phút 77 thì chính Son Heung-min đã mang lại cho Los Angeles FC quả phạt đền. Anh cầm bóng đột phá sâu vùng cấm của đội bóng TP Chicago khiến trung vệ của Chicago Fire phạm lỗi. Denis Bouanga cầm bóng đặt vào chấm 11m và ghi bàn san bằng 2-2 cho đội bóng của Son Heung-min.

Phút cuối cùng trận đấu, Son Heung-min còn suýt ghi dấu ấn cho riêng mình nhưng cú dứt điểm cận thành của anh không làm khó đối phương.

Son Heung- min chơi rất ổn và mang về "1 pen" cho Los Angeles FC giúp đội có trận hòa 2-2 tại Chicago. Ảnh: AFC

Sau trận đấu, Son Heung-min nói về cơ hội anh bỏ qua vào cuối trận: “Đó là một đường chuyền thật tuyệt vời. Còn tình huống phạt đền đó là sự thật, tôi đã bị truy cản trái phép. Tôi có một chút thất vọng về trận hòa này mà tôi tin đội sẽ lấy 3 điểm. Tuy nhiên mọi người đã nỗ lực hết mình rồi. Tôi lần đầu ra sân Los Angeles FC như thế là ổn, tôi tin sẽ sớm ghi bàn thắng cho đội".

Có nhiều thông tin khác nhau về giá trị bản hợp đồng của Son Heung-min với Los Angeles FC. Có thông tin cho rằng nó có giá trị 20 triệu USD, có thông tin lại nói 26 triệu USD.

Dẫu sao, Son Heung-min cũng đã ấn tượng trong trận ra mắt Los Angeles FC, nơi mà anh từng nói “phải lòng” về thành phố này.