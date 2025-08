LAFC ra thông báo quan trọng cho tiền đạo Son Heung-min 06/08/2025 16:42

LAFC đã chính thức lên lịch tổ chức buổi họp báo vào ngày 7-8, tại sân vận động BMO, trái tim của bóng đá thành phố Los Angeles. Theo thông cáo báo chí được phát hành bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn, CLB cho biết sẽ "đưa ra một thông báo quan trọng". Dù không nêu rõ danh tính, tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây là sự kiện để ra mắt tiền đạo Son Heung-min, biểu tượng số một của bóng đá Hàn Quốc và một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á mọi thời đại.

Tiền đạo Son Heung-min đã đáp chuyến bay đến Los Angeles trước đó hai ngày, làm dấy lên những đồn đoán vốn đã rộ lên suốt nhiều tuần qua về việc anh chuẩn bị gia nhập LAFC. Gần như ngay sau khi đặt chân đến thành phố thiên thần, Son được bắt gặp trên khán đài sân BMO khi theo dõi trận đấu giữa LAFC và Tigres UANL trong khuôn khổ League Cup.

Khi hình ảnh của Son được chiếu trên màn hình lớn kèm dòng chữ “Chào mừng Son Heung-min” và “Tiền đạo LAFC”, các cổ động viên đội chủ nhà như vỡ òa trong phấn khích. Dù chưa chính thức công bố, hình ảnh này đã trở thành lời xác nhận không lời cho thương vụ "bom tấn" của bóng đá Mỹ.

Ngôi sao người Hàn Quốc là đội trưởng mẫu mực ở Tottenham. Ảnh: EPA.

Theo nguồn tin từ ESPN, tiền đạo Son Heung-min sẽ gia nhập LAFC với mức phí chuyển nhượng kỷ lục lên tới 26 triệu USD, phá vỡ kỷ lục trước đó của MLS do Atlanta United thiết lập hồi đầu năm nay khi chiêu mộ Emmanuel Latte Lath với giá 22 triệu USD. Đây là một bước tiến lớn về chuyên môn cho LAFC và cũng là bước đi chiến lược của MLS trong việc thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt từ thị trường châu Á.

Son, năm nay 33 tuổi, vừa khép lại hành trình đáng nhớ trong màu áo Tottenham khi góp mặt trong trận giao hữu cuối cùng gặp Newcastle United tại Seoul cuối tuần trước. Một ngày trước đó, anh chính thức xác nhận sẽ chia tay Spurs sau 10 năm gắn bó.

Trong khoảng thời gian ấy, tiền đạo Son Heung-min đã ghi được 173 bàn thắng trên mọi đấu trường, đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội bóng thành London. Mùa giải vừa qua, thủ lĩnh tinh thần Son Heung-min cũng là người đội trưởng đầu tiên giúp Spurs đăng quang UEFA Europa League, danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp cấp CLB của anh tính đến nay.

Son có nhiều fans ở châu Á và trên khắp thế giới. Ảnh: EPA.

Trong các phát biểu trước đó, Son từng bóng gió rằng Mỹ là điểm đến tiếp theo của anh, đặc biệt trong bối cảnh FIFA World Cup 2026, giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, đang đến gần. Việc thi đấu tại MLS sẽ giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao và tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn với khán giả Mỹ, nơi cộng đồng người Hàn Quốc và châu Á sinh sống đông đảo.

Sau khi hoàn tất thương vụ này, tiền đạo Son Heung-min sẽ trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ năm thi đấu tại MLS mùa giải 2025, bên cạnh Jeong Ho-yeon (Minnesota United FC), Jeong Sang-bin (St. Louis City SC), Kim Jun-hong (DC United) và Kim Kee-hee (Seattle Sounders FC). Tuy nhiên, không quá lời khi nói rằng Son là cái tên đáng chú ý nhất không chỉ trong số các cầu thủ châu Á, mà còn là một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại MLS hiện tại.

LAFC hiện đứng thứ sáu tại khu vực miền Tây với 36 điểm sau 22 trận, nhưng họ còn ít nhất hai trận chưa đấu so với năm đội xếp trên. Với việc MLS áp dụng thể thức thi đấu có vòng play off giống nhiều giải thể thao chuyên nghiệp Bắc Mỹ khác, cùng bổ sung một ngôi sao đẳng cấp như Son là nhân tố giúp đội bóng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Theo thể thức, 7 đội đứng đầu mỗi khu vực sẽ trực tiếp vào vòng một play off, trong khi các đội xếp thứ 8 và 9 sẽ phải đá vòng wild card để tranh suất cuối cùng.

LAFC sắp sửa công bố bản hợp đồng "bom tấn" với chân sút nổi tiếng Son Heung-min. Ảnh: EPA.

Tiền đạo Son Heung-min với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng săn bàn toàn diện và tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ, chắc chắn sẽ trở thành biểu tượng mới của LAFC. Anh vừa mang đến kỳ vọng chuyên môn, vừa là cầu nối văn hóa giữa MLS với châu Á, mở ra cơ hội tiếp cận hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Sự hiện diện của anh trong đội hình LAFC cũng cho thấy tham vọng vươn tầm quốc tế của bóng đá Mỹ không còn là điểm đến cuối sự nghiệp, mà chính là nơi để những ngôi sao hàng đầu tiếp tục tỏa sáng và tạo nên di sản mới. Và với tiền đạo Son Heung-min, chương mới ấy chỉ vừa bắt đầu.