Thái Sơn Nam tái ngộ Thái Sơn Bắc ở chung kết rực lửa 11/08/2025 13:15

(PLO)- Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới, TP.HCM) những ngày qua thực sự “nóng” hơn bao giờ hết và chắc chắn cuộc đụng độ trong mơ giữa Thái Sơn Nam – Thái Sơn Bắc ở trận cuối cùng ngày 12-8 sẽ rất tưng bừng.

Khán đài gần như kín chỗ, tiếng hò reo, trống cổ vũ vang rền, tất cả tạo nên một lễ hội futsal đích thực cho người hâm mộ TP.HCM, nơi được mệnh danh là cái nôi của phong trào futsal Việt Nam. Dù công nghệ cho phép khán giả dễ dàng theo dõi các trận đấu qua màn hình điện thoại hay máy tính, nhưng đã yêu thể thao, nhất là futsal, thì cảm giác được sống cùng từng nhịp bóng, chứng kiến trực tiếp những pha tranh chấp máu lửa và bàn thắng đẹp mắt, vẫn là điều không gì thay thế.

Ngay từ vòng đấu mở màn, giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025 đã cho thấy sức hút mạnh mẽ. Và loạt trận bán kết năm nay lại một lần nữa khẳng định vị thế của hai “ông lớn” futsal Việt Nam, Thái Sơn Nam TP.HCM và Thái Sơn Bắc, khi cả hai cùng vượt qua đối thủ để giành vé vào chung kết, tái hiện trận thư hùng đầy duyên nợ vào ngày 12-8.

Với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm, Thái Sơn Nam không mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận trước Sahako FC. Bị dẫn 2 bàn trong hiệp một, Sahako buộc phải chơi power-play trong hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ, nhưng chiến thuật “được ăn cả, ngả về không” này đã khiến họ phải trả giá.

Ngoại binh và cựu binh Thái Sơn Nam giàu kinh nghiệm hơn đã không khó qua mặt Sahako 4-1 để giành vé chơi chung kết.

Phút 34, Công Viên cắt bóng thành công và tung cú sút chính xác vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0. Dù Moreira kịp rút ngắn xuống 1-3 ở phút 38, hy vọng của Sahako nhanh chóng bị dập tắt khi chính Công Viên tận dụng sai lầm của hàng thủ để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

HLV Nguyễn Tuấn Anh của Thái Sơn Nam tỏ ra hài lòng nhưng vẫn khiêm tốn: “Tôi rất ưng ý với tinh thần và cách triển khai thế trận của các học trò. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều này cần được cải thiện để chuẩn bị tốt hơn cho trận chung kết”.

Trận bán kết còn lại là màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện Hà Nội: Thái Sơn Bắc và Hà Nội FC. Được đánh giá cao hơn, Thái Sơn Bắc vẫn phải đối mặt với sự nhập cuộc quyết liệt từ đối thủ. Thế cân bằng chỉ bị phá vỡ ở phút 18 khi Mota khéo léo xử lý trước vòng cấm rồi dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Thái Sơn Bắc. Phút 25, Minh Quang tận dụng sai lầm của Hà Nội FC để nhân đôi cách biệt.

Thái Sơn Bắc vượt qua Hà Nội FC trong trận bán kết nghẹt thở.

Tưởng như trận đấu sẽ an bài, Hà Nội FC bất ngờ bùng nổ với hai bàn gỡ chỉ trong vòng một phút (phút 34 và 35), đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Nhưng sự tập trung và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Chỉ vài giây sau bàn gỡ, Nguyễn Đa Hải lập công đưa Thái Sơn Bắc vượt lên 3-2, trước khi Mota hoàn tất cú đúp ở phút 38, ấn định chiến thắng 4-2, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Về trận chung kết nhiều duyên nợ, cặp đấu Thái Sơn Nam – Thái Sơn Bắc đã quá quen thuộc với người hâm mộ futsal Việt Nam, và sức hút chưa bao giờ giảm nhiệt. Đặc biệt, ký ức về trận chung kết năm ngoái, Thái Sơn Bắc “hủy diệt” Thái Sơn Nam với tỷ số không tưởng 10-1 vẫn còn nguyên vẹn. Lần tái ngộ này, thầy trò Nguyễn Tuấn Anh chắc chắn muốn đòi lại món nợ cay đắng ấy.

HLV Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: “Chúng tôi luôn bước vào giải với sự thận trọng và tập trung cao độ. Khâu phòng ngự đã được cải thiện đáng kể. Chúng tôi đã sẵn sàng các phương án cho trận chung kết”.

Đông đảo khán giả hào hứng với cuộc chơi lớn futsal cúp quốc gia.

Ông Phạm Thanh Sang – Đồng Trưởng ban Tổ chức giải – cho biết lịch thi đấu năm nay được điều chỉnh sớm hơn do đội tuyển quốc gia cần tập trung chuẩn bị cho giải Futsal châu Á 2026. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn hay công tác tổ chức: “Ngay sau khi giải kết thúc, các tuyển thủ quốc gia sẽ lập tức tập trung cho đợt tập huấn, hướng đến mục tiêu châu lục”, ông Sang chia sẻ.

Trận chung kết Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025 sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30, ngày 12-8 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP.HCM. Trước đó, vào lúc 15 giờ, Sahako FC và Hà Nội FC sẽ tranh hạng 3. Ban tổ chức mở cửa tự do để phục vụ khán giả – một lời mời khó từ chối cho những ai yêu bóng đá trong nhà.

Thái Sơn Nam khao khát đòi lại món nợ cũ trước đại kình địch Thái Sơn Bắc.

Khán đài hứa hẹn sẽ lại rực lửa, nơi hàng ngàn con tim hòa chung nhịp đập, nơi những tiếng trống, tiếng hò reo sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ trên sân. Trận chung kết là cuộc đọ sức giữa hai thế lực lớn nhất futsal Việt Nam, giữa một bên Thái Sơn Bắc muốn giữ ngôi vua, còn Thái Sơn Nam có khát vọng phục hận.

Liệu Thái Sơn Nam có thể xóa nhòa ký ức buồn năm ngoái để bước lên ngôi vô địch, hay Thái Sơn Bắc sẽ tiếp tục khẳng định vị thế “Vua Cúp Quốc gia”? Chung cuộc ra sao thì chắc chắn, người chiến thắng lớn nhất vẫn sẽ là khán giả, những người yêu futsal cuồng nhiệt và chân thành.