Ronaldo lập kỷ lục với bàn thắng thứ 952 02/11/2025 11:04

(PLO)- Cristiano Ronaldo tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới khi ghi bàn thắng thứ 952 trong sự nghiệp, góp công lớn giúp Al Nassr giành chiến thắng nghẹt thở Al Feiha 2-1 trong khuôn khổ Saudi Pro League 2025-2026.

Trận đấu diễn ra tại sân vận động Al Awwal Park vào sáng 2-11, chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo trong màu áo Al Nassr tiếp khách Al Feiha.

Ngay ở những phút đầu, chủ nhà Al Nassr bất ngờ bị dội “gáo nước lạnh” khi Al Feiha vươn lên dẫn trước ở phút 13. Cú dứt điểm mạnh mẽ của cầu thủ Jason khiến thủ môn Nawaf Al Aqidi không thể cản phá, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua sớm buộc đội chủ nhà phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Sức ép của Al Nassr nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 37, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc. Sau pha phối hợp ăn ý với Kingsley Coman, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha khéo léo đệm bóng qua người thủ thành đối phương, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn thắng này không chỉ giúp Al Nassr lấy lại tinh thần mà còn nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp của Ronaldo lên con số 951, trước khi anh kịp tạo nên thêm một cột mốc đáng nhớ ngay trong trận đấu này.

Người yêu bóng đá thần tượng chân sút vĩ đại của Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Tình huống bước ngoặt đến ở phút bù giờ 90+15, khi Al Nassr được hưởng quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11 mét, Ronaldo thực hiện cú sút đầy bản lĩnh, ấn định tỷ số 2-1 và mang về trọn vẹn ba điểm cho đội nhà. Khán đài Al Awwal Park vỡ òa trong niềm vui, còn mạng xã hội tràn ngập những lời ca ngợi dành cho siêu sao 40 tuổi, người vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc dù đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Không gì có thể ngăn tiền đạo sinh năm 1985 thể hiện khát khao ghi bàn của mình.

Tính đến ngày 2-11-2025, Cristiano Ronaldo đã sở hữu tổng cộng 952 bàn thắng trên mọi đấu trường, con số khiến ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất cũng phải nể phục. Cụ thể, anh ghi 5 bàn cho Sporting Lisbon, nơi khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, 145 bàn trong hai giai đoạn khoác áo Manchester United, và đặc biệt là 450 bàn trong màu áo Real Madrid, nơi anh đạt đỉnh cao danh vọng.

Ngôi sao CR7 vẫn bay cao dù đang ở lứa tuổi "xưa nay hiếm" trong làng bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: EPA.

Sau đó, Ronaldo tiếp tục thể hiện sự ổn định khi ghi 101 bàn cho Juventus, 108 bàn cho Al Nassr và 143 bàn cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Những thống kê ấn tượng ấy cho thấy khả năng ghi bàn phi thường của chân sút lão tướng và khẳng định tầm vóc của Ronaldo như một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Dù ở tuổi xế chiều, khát khao chinh phục của CR7 vẫn chưa hề nguội lạnh, và mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng, điều tưởng chừng phi thực tế, nay lại trở nên khả thi hơn với tốc độ săn bàn như máy của anh.