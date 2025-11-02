Man United suýt thua, HLV Amorim nói sự thật 02/11/2025 13:17

(PLO)- HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi Man United chỉ giành được một kết quả hòa 2-2 trước chủ nhà Nottingham Forest trong khuôn khổ Premier League diễn ra tại sân City Ground.

Trận đấu thứ 10 của Man United ở giải trong nước tiếp tục phơi bày những vấn đề cố hữu của Quỷ đỏ, đặc biệt là sự thiếu tập trung trong thời điểm quan trọng, bất chấp họ vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận để tránh khỏi một thất bại nữa trên sân khách.

Manchester United nhập cuộc khá tốt và kiểm soát phần lớn thế trận trong hiệp một. Phút 34, Casemiro mở tỷ số cho đội khách bằng cú đánh đầu chính xác sau pha treo bóng của Bruno Fernandes, giúp MU tạm dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, lợi thế ấy không kéo dài được lâu khi hiệp hai bắt đầu với cơn ác mộng thực sự dành cho thầy trò Amorim. Chỉ trong vòng 5 phút, hàng thủ Man United liên tiếp mắc sai lầm, để Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona ghi liền hai bàn, đưa Nottingham Forest vượt lên dẫn 2-1 trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Quỷ đỏ.

Sau khi bị dẫn ngược, đội khách dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù cơ hội đến không nhiều, MU vẫn cho thấy ý chí chiến đấu kiên cường. Phút 81, Amad Diallo, cầu thủ trẻ người Bờ Biển Ngà, đã tỏa sáng với cú dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp đẹp mắt, giúp Manchester United gỡ hòa 2-2 và giữ lại được một điểm quý giá.

Niềm vui ghi bàn của Casemiro không kéo dài lâu cho Man United. Ảnh: EPA.

Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là trong giai đoạn đầu hiệp hai. “Chúng tôi khởi đầu hiệp hai rất tệ, mất tập trung chỉ trong năm phút và như vậy là quá đủ để phải trả giá ở Premier League,” ông nói với tờ Manchester Evening News, “Tuy nhiên, sau đó đội đã cố gắng lấy lại thế trận và phản ứng tốt. Dù chỉ giành được 1 điểm, cảm giác đó vẫn mang lại điều tích cực, bởi chúng tôi đã không buông xuôi”.

HLV Amorim cũng thừa nhận các học trò đang gặp vấn đề về thể lực và sự duy trì cường độ thi đấu: “Chúng tôi làm được một số điều tốt, nhưng năng lượng của đội hơi thấp. Có lẽ do lịch thi đấu dày đặc và di chuyển nhiều, nhưng đó không thể là lý do biện minh. Ở giải đấu này, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến bạn phải trả giá”.

Dù kết quả không như mong đợi, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn dành lời khen cho tinh thần và thái độ thi đấu của các học trò. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự tiến bộ của đội so với mùa giải trước, nhất là khả năng phản ứng sau khi bị dẫn bàn: “Trước đây, nếu chúng tôi có một hiệp đấu tệ như thế này và để thủng lưới hai bàn liên tiếp, tinh thần toàn đội sẽ sụp đổ ngay lập tức.

HLV Amorim hài lòng với tinh thần không bỏ cuộc của các học trò. Ảnh: EPA.

Nhưng ở trận này thì khác. Tôi có thể cảm nhận được rằng đội bóng này đang trưởng thành hơn. Chúng tôi tin rằng mình có thể thắng, nhưng quan trọng hơn là chúng tôi không chấp nhận thất bại. Đó là dấu hiệu của một tập thể lớn”.

Nhà cầm quân của Man United thừa nhận kết quả hòa khiến ông tiếc nuối, bởi đội có nhiều cơ hội để giành chiến thắng nếu tận dụng tốt hơn trong những phút cuối: “Chúng tôi có vài cơ hội rõ rệt, đáng lẽ đã có thể ghi bàn quyết định. Dù vậy, kết quả hòa phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm, nhưng điều tích cực là đội không còn dễ bị gục ngã như trước”.

Bruno và đồng đội Man United rơi khỏi tốp 4 Premier League sau trận hòa Nottingham. Ảnh: EPA.

Hiện tại, Manchester United vẫn đứng giữa bảng xếp hạng, và tiếp tục chuỗi trận không thắng trên sân khách. Dẫu vậy, với màn trình diễn giàu ý chí của các cầu thủ trẻ và sự kiên cường trong thời điểm khó khăn, HLV Amorim tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng: “Mùa trước, chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều thất bại cay đắng, nhưng giờ tôi thấy một tinh thần khác hẳn. Các cầu thủ đang học cách vượt qua nghịch cảnh và chiến đấu đến cùng. Đó là nền tảng để xây dựng một đội bóng chiến thắng trong tương lai”.

Trận hòa Nottingham Forest có thể chưa đủ để giúp Manchester United thoát khỏi áp lực, nhưng với Amorim, đây là bước tiến nhỏ nhưng quan trọng, cho thấy Quỷ đỏ đang dần khôi phục bản lĩnh và lòng tự tin sau những ngày u ám.