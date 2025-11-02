Cựu HLV U-20 Việt Nam tiếp tục đưa Indonesia... lên đỉnh 02/11/2025 11:36

Không chỉ giúp Indonesia lên ngôi Đông Nam Á, HLV Hector Souto dẫn dắt tuyển Indonesia đánh bại Úc 3-1.

Đội tuyển Indonesia đã hội quân đợt 1 chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) futsal Asian Cup 2026 đầu năm sau. Cựu HLV U-20 Việt Nam, Hector Souto tiếp tục gây ấn tượng mạnh bằng việc dẫn đội tuyển Indonesia đánh bại đội khách Úc 3-1.

Cựu HLV U-20 Việt Nam, Hector Souto tiếp tục thể hiện chuyên môn bén nhọn trước Úc rất khó chịu đang trên đường tìm lại chính mình.

HLV Hector Souto dẫn dắt Indonesia đánh bại Úc 3-1. Ảnh:Bola

Đầu năm nay tại giải vô địch futsal Đông Nam Á, HLV Hector Souto đã dẫn dắt và đưa Indonesia lên đỉnh Đông Nam Á, trong đó có trận chung kết đánh bại tuyển Việt Nam 2-0. Cuộc hành trình lần ấy vào chung kết và lên ngôi Đông Nam Á họ còn hạ gục anh cả futsal Đông Nam Á - Thái Lan 5-1.

Lần này HLV Hector Souto chuẩn bị chu đáo vì đội tuyển Indonesia là chủ nhà của VCK futsal Asian Cup 2026 khởi tranh tháng 1.

Trong khi đó, đội tuyển Úc cũng từng bước chuẩn bị chu đáo, HLV Miles Downie dẫn quân sang Jakarta để làm quen với thời tiết, khí hậu, không khí và các địa điểm thi đấu.

HLV Hector Souto đang rất mát tay với futsal Indonesia. Ảnh:Bola

Ba bàn thắng của Indonesia do công Wendy Brian với cú đúp cùng một bàn của Reze Gunawan.

Điều đáng nói hơn trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Indonesia Arena ở Jakarta có hơn 15 ngàn người vào sân xem tạo nên bầu không khí nóng bỏng. Đây là con số kỷ lục một trận đấu futsal trên đất Indonesia.

Sau trận thắng Úc 3-1, HLV Hector Souto nói: “Chúng tôi tiếp tục nâng tầm đội tuyển Indonesia cho hai mục tiêu sắp tới là SEA Games 33 và chủ nhà Asian Cup 2026 ngay tháng đầu tiên của năm mới.

Người Indonesia đang có vẻ thích thú với futsal với những cầu thủ nội trưởng thành và phát triển bằng nội lực. Sau khi đội tuyển bóng đá 11 người của Indonesia không làm nên trò trống gì trong việc săn vé World Cup 2026, nay fan Indonesia cảm thấy đầy tự tin vào việc futsal khi hiện nay họ là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, trận giao hữu đánh bại tuyển Úc.

Mục tiêu lâu dài sắp tới là từng bước HLV Hector Souto đưa đội tuyển Indonesia góp mặt tại World Cup 2028.