Đội trưởng Liverpool đập tan những chỉ trích lố bịch 02/11/2025 11:56

Trung vệ người Hà Lan cho rằng “một số ý kiến thật lố bịch” khi bàn về làn sóng chỉ trích mà anh và các đồng đội phải hứng chịu trong thời gian qua, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết của toàn đội chính là chìa khóa giúp Liverpool vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Phản ứng mạnh mẽ của Van Dijk

Trận thắng Aston Villa mang ý nghĩa đặc biệt với Liverpool, không chỉ giúp họ lấy lại sự tự tin mà còn đưa đội bóng của HLV Arne Slot vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Hai pha lập công của Mohamed Salah và Ryan Gravenberch ở mỗi hiệp đã khép lại chuỗi kết quả nghèo nàn kéo dài suốt hơn một tháng. Sau tiếng còi mãn cuộc, Van Dijk thẳng thắn chia sẻ với TNT Sports rằng anh cảm thấy những lời phê phán thời gian qua đã đi quá xa, khiến bầu không khí quanh đội trở nên ngột ngạt.

“Ngay cả khi bạn đang thắng, bạn vẫn phải giữ được sự tập trung và tiếp tục tiến lên”, Van Dijk nói, “Trong vài tuần vừa qua, có quá nhiều tiếng ồn đến từ bên ngoài, những điều chúng tôi không thể kiểm soát. Nhưng với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã phải cùng nhau đối mặt và vượt qua”.

Van Dijk thừa nhận Liverpool có những lúc sai lầm nhưng không tệ như mọi người nghĩ. Ảnh: EPA.

Anh cũng cho biết có “một số pha bóng và nhận xét thật lố bịch”, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ phải biết bỏ ngoài tai những điều đó để tập trung vào nhiệm vụ: “Sức ép từ dư luận có thể khiến vài người dao động, nhưng chúng tôi luôn đoàn kết. Không ai ra sân để thua hay khiến người hâm mộ thất vọng. Chúng tôi chiến đấu vì chiến thắng, dù ở Ngoại hạng Anh, điều đó không bao giờ dễ dàng”.

Van Dijk kêu gọi các đồng đội duy trì sự khiêm tốn và tinh thần làm việc nghiêm túc: “Giờ là lúc tập trung vào công việc, không tự mãn và cũng không hoảng loạn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng có thể bày tỏ ý kiến của mình trên mạng xã hội, ai cũng nghĩ rằng họ hiểu rõ hơn người trong cuộc. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là tránh xa những điều đó, tiếp tục nỗ lực và tin tưởng lẫn nhau”.

Trung vệ người Hà Lan cũng thừa nhận rằng Liverpool đã trải qua nhiều sai lầm mùa trước, nhưng cho rằng việc dư luận bi quan quá mức sau vài trận thua là thiếu công bằng: “Mùa trước, khi mọi chuyện tốt đẹp, mọi người đều ca ngợi. Còn giờ đây, chỉ sau vài kết quả tệ, người ta nói như thể chúng tôi đang phải chiến đấu để trụ hạng. Đó là cách thế giới vận hành”.

HLV Arne Slot đã mỉm cười sau 6 tuần không biết thắng. Ảnh: EPA.

Liverpool đã trở lại

Bên cạnh đó, chiến thắng trước Aston Villa cũng chứng kiến cột mốc lịch sử của Mohamed Salah khi anh ghi bàn thắng thứ 250 cho Liverpool trên mọi đấu trường. Pha lập công của ngôi sao người Ai Cập đến ở phút bù giờ hiệp một sau sai lầm của thủ môn Emiliano Martinez, giúp đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc. Ryan Gravenberch sau đó nhân đôi cách biệt ở hiệp hai, ấn định chiến thắng cho The Reds. Dù chỉ là một bàn thắng dễ dàng, nhưng ý nghĩa của nó đối với Salah và Liverpool thì vô cùng to lớn.

Phát biểu sau trận đấu, Salah nói: “Chiến thắng này thực sự quan trọng. Chúng tôi đã trải qua vài trận thua ở Premier League và Champions League, nên thật tuyệt khi cuối cùng cũng trở lại đúng hướng. Đây là cú hích lớn trước những trận đấu khó khăn phía trước với Real Madrid và Manchester City”.

Tiền đạo 33 tuổi thừa nhận rằng mùa giải này mang lại nhiều thách thức cho Liverpool, đặc biệt khi đội bóng có nhiều tân binh cần thời gian hòa nhập: “Tôi đã chơi bóng nhiều năm, và tôi hiểu rằng đôi khi chúng ta phải kiên nhẫn. Các bản hợp đồng mới đều chất lượng, nhưng họ cần thời gian để thích nghi. Chúng tôi cũng mất đi vài cầu thủ quan trọng, vì vậy cả đội phải học cách hiểu nhau hơn. Tôi tin mọi thứ sẽ ổn”.

Salah đã nổ súng trở lại cho Liverpool. Ảnh: EPA.

Chiến thắng này cũng nhận được nhiều lời khen từ những huyền thoại Liverpool. Cựu đội trưởng Steven Gerrard, thừa nhận rằng đội bóng cũ của ông đã thể hiện “sự trở lại của chất thép” sau giai đoạn khủng hoảng: “Tôi cảm thấy họ đã chơi với tinh thần mạnh mẽ hơn, tốc độ, cường độ và khả năng kiểm soát bóng đều được cải thiện. Villa đã tự làm khó mình khi mắc quá nhiều sai lầm trong khâu chuẩn bị. Chiến thuật của Unai Emery không sai, nhưng các cầu thủ đã không thực hiện tốt, và Liverpool đã tận dụng triệt để những sai sót đó”.

Trong khi đó, Steve McManaman, một cựu đồng đội của Gerrard tại sân Anfield, cũng dành lời khen cho bốn gương mặt nổi bật: Salah, Szoboszlai, Konate và Van Dijk. “Họ đã trở lại Anfield và chơi đúng đẳng cấp của mình. Tôi nghĩ Salah rất xuất sắc, Szoboszlai tiếp tục là điểm sáng. Konate và Van Dijk cho thấy sự tự tin rõ rệt hơn. Họ làm việc chăm chỉ và hỗ trợ nhau tốt hơn trước. Đó là điều mà người hâm mộ mong đợi ở Liverpool”, ông chia sẻ.

Ryan Gravenberch ăn mừng bàn thắng cho The Reds. Ảnh: EPA.

McManaman kết luận chiến thắng trước Aston Villa có thể là bước ngoặt giúp The Reds phục hồi tinh thần và tìm lại bản sắc vốn có. “Họ vẫn chịu áp lực lớn, nhưng những cầu thủ hàng đầu luôn biết cách phản ứng. Và trận này, Liverpool đã làm được điều đó”.

Sau chiến thắng này, không khí tại Anfield trở nên nhẹ nhõm hơn. Van Dijk và các đồng đội hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng sự đoàn kết và niềm tin vừa được tái khẳng định sẽ là nền tảng để Liverpool tiếp tục cuộc đua ở cả Premier League lẫn Champions League, nơi họ vẫn còn nhiều điều để chứng minh.