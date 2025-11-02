Bàn thắng thứ 250 của Salah chấm dứt 6 tuần u ám cho Liverpool 02/11/2025 11:39

(PLO)- Liverpool đã tìm lại niềm vui chiến thắng tại Premier League sau 6 tuần đầy khó khăn, khi Mohamed Salah lập cột mốc đáng nhớ với bàn thắng thứ 250 trong màu áo The Reds.

Pha lập công của Salah cùng với Ryan Gravenberch đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát bằng một bàn thắng quan trọng đã giúp đội chủ sân Anfield vượt qua Aston Villa với tỷ số 2-0.

Trước cuộc chạm trán này, thầy trò HLV Arne Slot đang chịu áp lực nặng nề sau chuỗi trận đáng thất vọng, trong khi Aston Villa hành quân đến Anfield với hành trang là hai tháng bất bại tại giải đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu sắc bén của đội khách đã khiến chuỗi thành tích ấy khép lại trong thất vọng. Dù có những pha tấn công nguy hiểm trong hiệp đầu, đoàn quân của Unai Emery tỏ ra thiếu chính xác ở những thời điểm then chốt và hoàn toàn lép vế sau khi Salah mở tỷ số cho Liverpool.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào cuối hiệp một. Trước đó, bàn thắng của Hugo Ekitike cho Aston Villa bị từ chối vì lỗi việt vị, khiến đội khách đánh mất đà tâm lý. Đúng vào thời gian bù giờ, thủ môn Emiliano Martinez mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng thiếu chính xác, tạo cơ hội cho Mohamed Salah cướp được bóng và dứt điểm lạnh lùng vào khung thành trống.

Ngôi sao người Ai Cập Salah đã trở lại thói quen ghi bàn cho đội nhà. Ảnh: EPA.

Bàn mở tỷ số trận đấu của Salah đã đánh dấu cột mốc 250 bàn thắng trong sự nghiệp của anh với Liverpool, giúp ngôi sao người Ai Cập trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử CLB chạm đến con số này, sau Ian Rush và Roger Hunt.

Trong phần còn lại của trận đấu, Liverpool duy trì thế trận chủ động và không cho đối thủ cơ hội vùng lên. Hàng thủ Aston Villa để lộ quá nhiều khoảng trống, và nếu may mắn hơn, The Reds đã có thể gia tăng cách biệt sớm hơn. Morgan Rogers suýt gỡ hòa khi cú sút của anh đưa bóng tìm đến cột dọc, nhưng đó cũng là cơ hội hiếm hoi mà Villa tạo ra.

Phút 68, Liverpool kết liễu trận đấu. Ryan Gravenberch, người được trao cơ hội đá chính sau thời gian dài vắng mặt, tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ vào trung vệ Pau Torres khiến Martinez bị đánh lừa, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này củng cố lợi thế cho đội chủ nhà và còn giúp Gravenberch lấy lại sự tự tin, đặc biệt trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Real Madrid tại UEFA Champions League vào giữa tuần tới.

Vũ điệu chiến thắng của Salah sau khi chọc thủng lưới Aston Villa. Ảnh: EPA.

Phát biểu sau trận đấu, Mohamed Salah chia sẻ niềm hạnh phúc khi cán mốc 250 bàn thắng cho Liverpool, một thành tích chỉ có những huyền thoại mới đạt được. “Ghi bàn cho một CLB vĩ đại như Liverpool là cảm giác tuyệt vời, điều đó chưa bao giờ là điều hiển nhiên đối với tôi. Tôi rất tự hào và hạnh phúc với thành tích này”, anh nói. Ngôi sao 33 tuổi thừa nhận rằng bàn thắng này rất đặc biệt về mặt cá nhân và còn mang ý nghĩa to lớn với đội bóng, khi nó giúp Liverpool chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp tại Premier League.

Trước trận gặp Villa, phong độ của Salah bị đặt dấu hỏi khi anh chỉ ghi được bốn bàn trong mùa giải, dẫn đến việc HLV Slot từng hai lần loại anh khỏi đội hình xuất phát. Thế nhưng, với pha lập công thứ năm trong mùa, cùng việc ghi bàn ở hai trận liên tiếp, ngôi sao người Ai Cập cho thấy anh đang tìm lại phong độ đỉnh cao đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

“Điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã để thua ở cả Premier League và Champions League, nhưng chiến thắng này giúp chúng tôi trở lại đúng hướng. Đây là cú hích tinh thần lớn cho các trận sắp tới”, Salah chia sẻ thêm.

Nhà đương kim vô địch Premier League trở lại là chính mình sau 6 tuần u ám. Ảnh: EPA.

Tiền đạo này cũng thẳng thắn thừa nhận Liverpool đang trải qua giai đoạn tái thiết với nhiều tân binh cần thời gian hòa nhập: “Chúng tôi có những cầu thủ mới, họ rất tài năng nhưng cần thêm thời gian để hiểu rõ lối chơi. Chúng tôi cũng mất một vài trụ cột, nên việc thích nghi là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi thứ sẽ sớm ổn định”.

Với chiến thắng này, Liverpool tạm thời giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm. HLV Arne Slot hy vọng sự trở lại mạnh mẽ của Salah cùng phong độ hứng khởi của Gravenberch sẽ tiếp thêm động lực cho The Reds trong tuần thi đấu quan trọng phía trước, khi họ phải làm khách trước Real Madrid ở Champions League, rồi tiếp tục hành quân đến Etihad để đối đầu với Manchester City trong khuôn khổ Premier League.

Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa đã giúp Liverpool giải tỏa áp lực đồng thời đánh dấu sự hồi sinh của tinh thần chiến đấu vốn làm nên thương hiệu của đội bóng vùng Merseyside, với Mohamed Salah một lần nữa là biểu tượng cho ý chí và khát khao chiến thắng không bao giờ tắt.