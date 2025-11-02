Messi vẽ tuyệt phẩm, Inter Miami vẫn thua đau 02/11/2025 13:35

(PLO)- Inter Miami đã nhận thất bại 1-2 trước Nashville SC trong trận lượt về Cúp MLS diễn ra vào sáng 2-11 trên sân Geodis Park, bất chấp nỗ lực của siêu sao Messi với một siêu phẩm.

Dù Lionel Messi kịp ghi bàn danh dự ở những phút cuối, đội bóng của anh Inter Miami vẫn phải rời sân trong tiếc nuối khi để đối thủ vùng lên mạnh mẽ ngay trên sân nhà.

Trước khi bước vào trận đấu này, Miami nắm lợi thế lớn nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, Nashville trong tình thế buộc phải thắng đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao đội hình và tổ chức những pha tấn công dồn dập về phía khung thành thủ môn Rocco Rios Novo, trong khi Inter Miami chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội từ những pha phối hợp giữa Messi và Suarez.

Ngay phút thứ 6, Nashville được hưởng quả phạt đền sau khi Rios Novo phạm lỗi với Sam Surridge trong vòng cấm. Tình huống đến từ pha phối hợp giữa Hany Mukhtar và Surridge. Khi tiền đạo người Anh đang chuẩn bị dứt điểm, anh bị Rios Novo đốn ngã và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét. Surridge tự tin thực hiện cú sút chân phải đưa bóng vào góc xa, đánh bại chính thủ môn mà anh vừa bị phạm lỗi. Đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0 khiến Miami phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ.

Messi không thể cứu đội nhà thoát khỏi một trận thua. Ảnh: EPA.

Phút 20, Luis Suarez có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng. Sau một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, tiền đạo người Uruguay tung cú sút quyết đoán, nhưng bóng lại dội cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội khách. Trong khi đó, Lionel Messi gần như “mất tích” trong suốt hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên, bị hàng phòng ngự Nashville kèm chặt và không có khoảng trống để phát huy khả năng.

Khi hiệp một sắp khép lại, Nashville tiếp tục khiến Inter Miami phải ôm hận. Phút 45, hậu vệ Josh Bauer nâng tỷ số lên 2-0 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Quả đá phạt góc của Hany Mukhtar tạo ra sự hỗn loạn trước khung thành Inter Miami, bóng tìm đến vị trí của Bauer. Dù cú chạm đầu tiên của anh không chuẩn xác, Bauer vẫn kịp tung cú sút bằng chân trái ở cự ly gần, đưa bóng vượt qua hàng thủ đối phương và bay thẳng vào lưới.

Sang hiệp hai, Inter Miami cố gắng lấy lại thế trận, nhưng Nashville vẫn thi đấu chắc chắn và tổ chức phản công đầy nguy hiểm. Thủ môn Joe Willis có pha cứu thua xuất sắc ở phút 66 khi từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của Suarez, một trong những cơ hội hiếm hoi của đội khách trong hiệp đấu này.

Ngôi sao người Argentina vẫn ghi bàn đều đặn cho đội bóng lớn nước Mỹ. Ảnh: EPA.

Mãi đến phút 90, Lionel Messi mới thực sự lên tiếng. Nhận đường chuyền của Rodrigo De Paul bên cánh trái, siêu sao người Argentina đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút bằng chân trái sở trường, bóng đi căng và hiểm, khiến Joe Willis chỉ biết đứng nhìn. Bàn thắng giúp Inter Miami rút ngắn tỷ số còn 1-2, đồng thời khơi dậy hy vọng mong manh trong những phút cuối. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để đội khách có thể lật ngược thế cờ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Nashville SC. Dù thua ở lượt đi 1-3, chiến thắng này vẫn giúp đội bóng của Hany Mukhtar giữ vững tinh thần và tạo ra thế cân bằng trước trận quyết định. Theo thể thức của MLS Cup, kết quả cuối cùng sẽ được định đoạt trong trận lượt về trên sân nhà của Inter Miami vào ngày 9-11, nơi Messi cùng các đồng đội buộc phải tận dụng lợi thế sân nhà để giành quyền đi tiếp.

Dù thất bại, Miami vẫn cho thấy sự kiên cường, đặc biệt là màn tỏa sáng muộn của Lionel Messi. Tuy nhiên, với phong độ phập phù gần đây, đội bóng của đồng sở hữu Beckham sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn hoàn tất mục tiêu vô địch MLS ngay trong mùa giải đầu tiên mà Messi khoác áo toàn thời gian.