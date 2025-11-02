Man City - Bournemouth: Thắng để trở lại cuộc đua 02/11/2025 11:49

(PLO)- Tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Etihad ở vòng 10 Premier League, Man City tiếp tục được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mục tiêu của đoàn quân HLV Pep Guardiola là thắng để trở lại cuộc đua vô địch.

Bournemouth đang sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc, khi hơn 2 tháng qua, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đang có chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League. Điều này giúp cho Bournemouth chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, vượt qua cả Man City, Liverpool hay Chelsea, MU.

Chỉ xếp thứ 9 ở mùa giải trước, nhưng hiện tại Bournemouth đang còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau. Việc cạnh tranh chức vô địch sẽ rất khó với đội bóng tầm trung như Bournemouth, nhưng CĐV có thể tin vào một điều thần kỳ, như cách Leicester City từng làm được ở mùa giải 2015/16.

Chuỗi bất bại liên tiếp 7 trận của Bournemouth một phần đến từ việc đội bóng chỉ phải gặp những đối thủ vừa tầm hoặc yếu hơn. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola chỉ mới gặp Liverpool và Tottenham – hai đội nằm trong nhóm Big Six – và kết quả là nhận thất bại 2-4 trước The Kop.

Man City đang sở hữu nhiều chân sút chất lượng nhưng khả năng dứt điểm đang là dấu hỏi lớn. Ảnh: EPL

Nhìn chung, Bournemouth đang có phong độ cao, nhưng khi đụng độ các ông lớn thì họ thường bộc lộ điểm yếu. Ở vòng 10 Premier League, Bournemouth sẽ làm khách trên sân Etihad của Man City – đối thủ cũng vừa tổn thương sau thất bại cay đắng trước Aston Villa.

Cú sảy chân trước Aston Villa ở vòng 9 đã khiến Man City đánh mất cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng với Arsenal. Thất bại này đẩy The Citizens ra khỏi top 4. Hiện tại, Man City đang thua Arsenal 6 điểm – khoảng cách khá xa. Nếu để thất bại ở vòng 10 này, khả năng bám đuổi của Man City sẽ rất khó.

Sở hữu hàng công với những cái tên chất lượng, nhưng khả năng xuyên thủng hàng thủ đối phương đang là dấu hỏi lớn cho HLV Pep Guardiola. Man City cần sốc lại tinh thần để quay trở lại đường đua; một chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 10 trên sân nhà sẽ là cú hích quan trọng cho The Citizens. Vào giữa tuần sau, Man City tiếp tục có trận đấu khó khăn khi tiếp đón Dortmund trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Chính vì vậy, 3 điểm ở vòng 10 này mang ý nghĩa rất quan trọng với Man City.

Bournemouth đang bay cao với chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League. Ảnh: EPL

Xét về thành tích đối đầu giữa hai đội, Man City áp đảo ở các chỉ số thống kê. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất thì Man City thắng 4, thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Etihad, Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Về thông tin lực lượng, Man City không có sự phục vụ của Abdukodir Khusanov và Rodri do chấn thương. Bên kia chiến tuyến, HLV Iraola không có sự phục vụ của Evanilson, David Brooks và Enes Unal vì chấn thương.

Trận đấu giữa Man City và Bournemouth sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 2-11.