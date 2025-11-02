Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rúng động với việc hàng loạt trọng tài, cầu thủ cá độ 02/11/2025 16:07

(PLO)- Rúng động vụ siêu tai tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, 152 trọng tài đánh độ, trong đó có 1 trọng tài chơi 18.227 lần.

Báo chí thế giới đều gọi vụ scandal này là vụ siêu tai tiếng khi bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang dính phải.

Có hơn 150 trọng tài (cả trợ lý) đều tham gia đánh độ bất hợp pháp, cùng hàng trăm cầu thủ. Điều đáng nói vụ siêu tai tiếng này mà bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt có rất nhiều cầu thủ, trọng tài và trợ lý đang làm ở giải cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ là Super Lig.

Chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Haciosmanoglu hứa xử lý vụ siêu tai tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ không có vùng cấm. Ảnh:ANKA

Theo điều tra ban đầu đã có 152 trong số 571 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia cá độ bất hợp pháp trên mạng điện tử.

Với luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, những người này đã mắc phải tội hình sự và sẽ phải hầu tòa.

Trong số 152 trọng tài tham gia đánh độ trên mạng, có một trọng tài thực hiện 18.227 lần đánh độ trực tuyến.

Chủ tịch Sadattin Sarran của CLB Feneebahce (áo trắng) cho rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt. Ảnh:ANKO

Đó là con số do Chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) Ibrahim Haciosmanogly nói trong cuộc họp báo về vụ siêu tai tiếng này.

Ban chuyên án cũng đã xác định cụ thể 15 trợ lý đang làm việc tại giải Super Lig tham gia đánh độ nhiều lần.

Người đứng đầu bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Haciosmanoglu cho biết, ông sẽ lôi hết những kẻ phạm pháp ra tòa chứ không hề có vùng cấm, không nương tay.

Vụ siêu tai tiếng có hệ thống và quy mô lớn có thể dẫn đến phá vỡ cấu trúc bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Những ngày qua và hiện nay, hàng loạt trọng tài trong đó có những trọng tài, trợ lý trọng tài FIFA phải lần lượt trình diện với cơ quan chức năng và chịu sự điều tra của các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhận định của báo chí quốc tế, việc bài bạc, đánh độ dưới mọi hình thức ở Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm pháp luật rất nặng. Nhiều người trong số này tùy mức độ sẽ phải đối mặt tù giam nhiều năm, nhiều trọng tài, trợ lý, cầu thủ sẽ bị cấm vĩnh viễn các hoạt động bóng đá. Người bị nhẹ nhất có thể phạt tù giam từ 3 tháng đến 1 năm.

Chủ tịch TFF Ibrahim Haciosmanoglu nói tiếp: “Công việc bóc tách các vụ án đánh độ này được bắt đầu từ trọng tài, phải theo trình tự lớp lang, sau đó đến cầu thủ. Chúng tôi sẽ công bố kết quả sau một thời gian ngắn”.

Không biết chuyện siêu tai tiếng trong làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ có tự bao giờ, tuy nhiên có điều chừng hơn một thập niên trở lại đây, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tụt dốc thảm hại, nhất là về thành tích của đội tuyển rất tệ hại, các CLB tham dự các cúp châu Âu rất yếu cùng với đó là nạn bạo lực trong bóng đá liên tục gia tăng kinh khủng.