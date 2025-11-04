Chuyên gia Malaysia: ‘Công chúng không ủng hộ FAM kháng cáo lên CAS, đừng đổ lỗi nữa’ 04/11/2025 12:15

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Malaysia Datuk Pekan Ramli cho rằng FAM nên chấp nhận phán quyết của FIFA, không nên kháng cáo lên CAS và ngưng đổ lỗi

Chuyên gia bóng đá Malaysia Datuk Pekan Ramli đã đặt câu hỏi về quyết định kháng cáo lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi FIFA duy trì lệnh trừng phạt nặng nề trong vụ bê bối làm giả tài liệu nhập tịch 7 cầu thủ.

Vào tháng 9, ủy ban kỷ luật của FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ), trong khi bảy cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết FAM rất ngạc nhiên trước quyết định mới nhất của FIFA là giữ nguyên án phạt trong thông báo được đưa ra vào đêm 3-11 và sẽ chờ văn bản cụ thể từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Nhưng chuyên gia Pekan cho biết ông cảm thấy bối rối trước việc FAM từ chối chấp nhận phán quyết của FIFA, gọi đây là một vụ án đã được quyết định rõ ràng.

Ông Pekan kêu gọi FAM chấp nhận án phạt, ngưng kháng cáo lên CAS. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

"Chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta đã thua FIFA 2-0 trong trường hợp này. Họ có bằng chứng rõ ràng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM không thừa nhận rằng họ đã vi phạm quy định của FIFA", ông Pekan nói.

Ông Pekan kêu gọi FAM ngừng kéo dài vấn đề này và tiến hành giải quyết nội bộ. "Hình như chúng ta đang đổ lỗi cho người khác. Không cần phải làm quá lên nữa. Chúng ta muốn kéo dài vụ án này đến bao giờ?", ông Pekan nói.

Pekan tin rằng công chúng sẽ không ủng hộ FAM tiếp tục kháng cáo lên CAS, coi đó là sự lãng phí thời gian và tiền bạc với rất ít hy vọng thành công.

"Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến ​​công khai, tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó là một sự lãng phí. Cơ hội chiến thắng của FAM tại CAS là rất mong manh", ông Pekan thừa nhận.

Mặc dù thừa nhận rằng FAM có thể muốn bảo vệ bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 1 năm, ông Pekan cho biết trách nhiệm giải trình vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

"Có lẽ FAM muốn thể hiện sự ủng hộ đối với các cầu thủ để họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật - mục đích không thể biện minh cho phương tiện. FAM phải chấp nhận phán quyết của FIFA và sửa chữa nền bóng đá của chúng ta", ông Pekan cho biết, "Những người liên quan cần phải thừa nhận sai lầm của mình thay vì mang văn hóa phủ nhận này vào thể thao".

Chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan cũng kêu gọi sự minh bạch hoàn toàn từ ủy ban độc lập do FAM thành lập để điều tra vụ việc, đồng thời cho biết những người sai phạm phải chịu trách nhiệm.

"Tất cả những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Ai là người khởi xướng dự án này? Có báo cáo về việc các đại diện (cò) đưa những cầu thủ này vào, liệu họ có thực sự đủ can đảm để làm giả giấy tờ không?", ông Pekan đặt câu hỏi, "FAM đã thành lập một ủy ban độc lập, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết họ thực sự có thể khám phá được bao nhiêu".