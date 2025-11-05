Sao trẻ của MU chuẩn bị trở lại sau chấn thương kinh hoàng 05/11/2025 07:01

Sao trẻ của MU Sekou Kone không ra sân kể từ trận đấu tại giải trẻ Nations League Cup với Tamworth vào tháng 8, trận đấu đã bị hủy bỏ vì chấn thương kinh hoàng của anh.

Bây giờ, tiền vệ trẻ Sekou Kone của Manchester United sẽ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 11. Cầu thủ 19 tuổi này bị chấn thương đầu trong trận đấu giữa U-21 Manchester United với Tamworth tại Nations League Cup vào giữa tháng 8.

Kone đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi bị chấn thương ở hốc mắt trong một vụ va chạm trên sân, còn trận đấu phải hủy bỏ, tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin. Mặc dù được xuất viện vào sáng hôm sau và tiếp tục quá trình hồi phục tại nhà, cầu thủ trẻ quốc tế người Mali này vẫn không thể tham gia tập luyện, khiến thời gian trở lại của anh bị trì hoãn.

Sao trẻ của MU Sekou Kone chuẩn bị trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, HLV đội U-21 MU Travis Binnion gần đây đã phát biểu: "Sau kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi nghĩ Sekou Kone sẽ sẵn sàng thi đấu, điều này sẽ rất tốt. Sekou Kone không thể tiếp xúc với bóng, điều này hạn chế công việc chúng tôi có thể làm, nhưng hiện tại anh ấy đã tập luyện trở lại và chúng tôi sẽ đưa anh ấy trở lại chương trình tập luyện".

Sekou Kone có trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải cho đội trẻ Manchester United gặp Tamworth. Kone được HLV Ruben Amorim của đội 1 Manchester United điền tên vào đội hình tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ, nhưng không ra sân.

Mùa giải trước, HLV Ruben Amorim đã đưa Sekou Kone vào đội hình của Manchester United trong ba trận tại Premier League - gặp Tottenham, Everton và Nottingham Forest - nhưng anh vẫn chưa có trận ra mắt cho đội chủ sân Old Trafford mà chỉ ngồi dự bị

MU đã chi khoảng 1 triệu bảng Anh để chiêu mộ Sekou Kone từ CLB Guidars FC của Mali vào tháng 8 năm 2024. Tờ Manchester Evening News đưa tin vào tháng 4 rằng Kone đã thích nghi với cuộc sống ở Manchester, phần lớn là nhờ Tommy Rowe, người đã học tiếng Pháp chuyên sâu để giao tiếp với Kone tại MU. HLV U-21 MU Binnion cũng bắt đầu học tiếng Pháp, nhưng ông tin tưởng Rowe sẽ là người có thể kết nối với Kone.