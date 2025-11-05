Chủ tịch PSSI công bố 5 ứng viên làm HLV đội tuyển Indonesia 05/11/2025 11:55

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir tiết lộ rằng PSSI đã có 5 cái tên đến từ 3 đến 4 quốc gia là ứng cử viên cho vị trí HLV của đội tuyển Indonesia, tuy nhiên, người đứng đầu bóng đá Indonesia không tiết lộ danh tính cụ thể của các ứng viên này.

Trong video Bukan Kaneng Kaneng trên YouTube, được phát sóng vào hôm qua 4-11, ông Erick Thohir cũng giải thích về lịch thi đấu của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dành cho đội tuyển quốc gia Indonesia trong năm tới.

"Chúng tôi có ngày thi đấu FIFA vào tháng 11 năm 2025, nhưng sự kiện lớn nhất sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau, sau đó là tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Vì vậy , hãy quay lại học tập và làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ nữa", Erick Thohir nói.

"Chúng tôi đã có năm cái tên là ứng viên dẫn dắt đội tuyển Indonesia, nhưng chúng tôi cần phải tinh chỉnh thêm", người đàn ông cũng là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia (Menpora) Erick Thohir cho biết thêm.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Ảnh: Bola

PSSI thảo luận với nhiều bên

Tuy nhiên, ông Erick Thohir không tiết lộ danh tính của năm ứng cử viên cho vị trí HLV mới của đội tuyển Indonesia thay thế cho chiến lược gia người Hà Lan Patrick Kluivert, người phải ra đi sau khi không thể giúp Indonesia giành vé dự World Cup 2026.

"Vì vậy, nếu chỉ còn lại năm cái tên này, trước tiên chúng tôi sẽ phải thảo luận với nhiều bên, bao gồm cả những bên tại PSSI và các bên liên quan trong chính phủ", Erick Thohir cho biết, "Chúng ta phải bắt đầu việc này vì không cái tên nào trong năm cái tên này có thể chắc chắn. Ý tôi là, đây chỉ là một giấc mơ", Thohir nói.

Sẽ thật đáng tiếc nếu có ứng viên không muốn dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Erick Thohir nhớ lại việc lựa chọn HLV đội tuyển quốc gia Indonesia để thay thế Shin Tae-yong, người đã bị sa thải vào tháng 1 năm 2025. Cựu chủ tịch CLB Inter Milan Erick Thohir đã quyết định chọn Patrick Kluivert sau khi cân nhắc 10 cái tên.

"Khi được hỏi liệu các ứng cử viên có muốn tham gia hay không, câu trả lời không phải lúc nào cũng rõ ràng. Điều đó có nghĩa là số lượng ứng viên vẫn còn ít. Trước đây, thậm chí còn có 10 cái tên, nhưng bây giờ chỉ còn 5", Erick Thohir nói, "Vâng, bây giờ chúng ta có 5 cái tên. Nếu cả 5 cái tên đều không nhận lời thì sao? Chúng ta cũng cần một quá trình và sự kiên nhẫn. Vấn đề là, nếu tôi nhắc đến quốc gia và những cái tên, họ đột nhiên từ chối thì thật ngại quá. Nhưng chắc chắn là những ứng viên này đến từ 3 hoặc 4 quốc gia", ông Thohir giải thích thêm.