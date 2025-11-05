Bóng đá Malaysia thắng kiện FIFA gần như bằng 0 05/11/2025 06:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã khẳng định việc kháng cáo phán quyết của FIFA là “cuộc chiến lớn” nhằm bảo vệ danh dự của nền bóng đá quốc gia, nhưng các chuyên gia cho rằng cơ hội thắng kiện gần như không có.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết bóng đá Malaysia đang tập trung toàn lực chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ và lập luận pháp lý để trình lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với hy vọng có thể đảo ngược án phạt mà FIFA đã đưa ra.

FAM ra sức bảo vệ bóng đá Malaysia

Ông Yusoff nói rõ FAM không im lặng hay chấp nhận kết quả một cách thụ động: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi tài liệu và bằng chứng cần thiết để trình lên CAS, sử dụng tất cả những công cụ pháp lý có thể nhằm tìm kiếm công lý cho bóng đá Malaysia”. Theo ông, đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của FAM đang được huy động tối đa để đảm bảo mọi khía cạnh của vụ việc được xem xét kỹ lưỡng.

FAM có 21 ngày kể từ khi FIFA đưa ra phán quyết để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ kháng cáo. Ông Yusoff cho biết khoảng thời gian này sẽ được sử dụng một cách triệt để để đảm bảo rằng không một chi tiết nào bị bỏ sót: “Chúng tôi sẽ không lùi bước, bởi quyết định của FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và tương lai của làng bóng Malaysia. Đây không chỉ là một vụ kiện, đó là cuộc chiến để bảo vệ uy tín quốc gia”.

Quyền chủ tịch FAM Yusoff hy vọng sẽ lật ngược phán quyết của FIFA. Ảnh: TNST.

Trước đó, FAM từng gửi đơn kháng cáo nội bộ lên ủy ban của FIFA nhưng không thành công. Ủy ban kháng cáo của tổ chức này đã giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM. Ngoài ra, 7 cầu thủ nước ngoài gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị phạt mỗi người 2.000 franc và cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng, do liên quan đến vụ làm giả tài liệu.

Dù thừa nhận rằng cuộc chiến pháp lý này sẽ kéo dài và tiêu tốn nhiều nguồn lực, Yusoff khẳng định FAM hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với thử thách: “Chúng tôi biết quá trình này không dễ dàng, sẽ mất thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng vì danh dự và niềm tự hào của bóng đá Malaysia, chúng tôi chấp nhận bước vào cuộc chiến này”.

Yusoff cũng kêu gọi người hâm mộ cả nước tiếp tục ủng hộ FAM trong giai đoạn khó khăn này. Ông cho rằng sự đoàn kết và niềm tin của công chúng chính là nguồn động lực lớn nhất giúp FAM kiên định trong hành trình tìm kiếm công lý.

Đội tuyển Malaysia bị phát hiện có 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup. Ảnh: CCT.

Chuyên gia nghi ngờ nỗ lực của FAM

Nhà phê bình bóng đá Datuk Pekan Ramli đã bày tỏ sự hoài nghi trước việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FIFA duy trì các hình phạt nghiêm khắc liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ. Động thái của FAM khiến Pekan Ramli tỏ ra khó hiểu. Ông cho rằng đây là một vụ việc đã có kết luận rõ ràng, và việc FAM tiếp tục phản đối chỉ khiến tình hình thêm phức tạp.

“Thực tế là chúng ta đã thua FIFA với tỉ số 2-0 trong vụ việc này. Bằng chứng mà họ có trong tay là quá rõ ràng. Tôi không hiểu vì sao FAM vẫn không chịu thừa nhận rằng họ đã vi phạm các quy định”, Pekan chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng việc kéo dài tranh chấp chỉ khiến hình ảnh của nền bóng đá Malaysia thêm xấu đi.

Theo Pekan, việc FAM kiên quyết theo đuổi vụ kháng cáo chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”. Ông nói: “Chúng ta đang cố tìm cách đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận trách nhiệm của mình. Đã đến lúc dừng lại và giải quyết dứt điểm. Bao lâu nữa chúng ta mới chịu chấp nhận sự thật?”.

Chuyên gia bóng đá kỳ cựu Pekan không tin vào khả năng chiến thắng của FAM. Ảnh: TNST.

Nhà phê bình kỳ cựu này cho rằng dư luận sẽ không ủng hộ quyết định của FAM, vì phần lớn người hâm mộ coi đây là hành động lãng phí thời gian và tiền bạc trong khi cơ hội chiến thắng gần như bằng không. “Nếu tổ chức một cuộc thăm dò, tôi tin rằng đa số sẽ phản đối. Khả năng FAM thắng kiện tại CAS là vô cùng mong manh”, ông nói thêm.

Dù thừa nhận rằng FAM có thể muốn bảo vệ bảy cầu thủ bị cấm để thể hiện tinh thần đoàn kết, Pekan vẫn khẳng định yếu tố minh bạch và trách nhiệm giải trình phải được đặt lên hàng đầu: “Có thể FAM không muốn các cầu thủ cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mục tiêu tốt đẹp không thể biện minh cho hành động sai trái. Điều bóng đá Malaysia cần làm là chấp nhận phán quyết của FIFA và tập trung khắc phục những sai sót trong hệ thống bóng đá của mình”.

Ông Pekan cũng cảnh báo về “văn hóa phủ nhận” đang len lỏi trong thể thao Malaysia, khi những người có trách nhiệm không dám nhận sai. “Chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận lỗi lầm thay vì che giấu hay né tránh”, Pekan nói.

Đội tuyển Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn ở đấu trường quốc tế. Ảnh: CCT.

Ngoài ra, Pekan kêu gọi ủy ban độc lập mà FAM vừa thành lập để điều tra vụ việc phải hoạt động minh bạch, công khai kết quả và truy cứu trách nhiệm đến cùng. “Mọi cá nhân liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Ai đã khởi xướng dự án này? Có thông tin cho rằng các đại lý đã đưa những cầu thủ này vào. Liệu họ có đủ liều lĩnh để làm giả tài liệu hay không? FAM cần làm rõ điều này”, ông đặt những câu hỏi.

Cuối cùng, Pekan nhấn mạnh rằng chỉ có sự trung thực và cải cách thực chất mới giúp bóng đá Malaysia khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ. “Chúng ta không thể tiếp tục né tránh mãi. Hãy để vụ việc này trở thành bài học để FAM xây dựng lại một nền bóng đá chuyên nghiệp và minh bạch hơn”, ông kết luận.