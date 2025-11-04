FAM thua FIFA là thượng sách 04/11/2025 11:42

(PLO)- FAM thua FIFA để khỏi đối mặt án phạt khủng hơn, sai phạm mang tính gian dối mà họ đòi kháng cáo tới cùng.

Chủ tịch tạm quyền LĐBĐ Malaysia (FAM) Mohd Yusoff Mahadi đã chấp nhận quyết định bác mọi kháng cáo của FIFA trong vụ sai phạm hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. FAM thua FIFA là thượng sách.

Chuyện đã rõ ràng ngay từ đầu khi vụ siêu tai tiếng xảy ra, FAM làm sai lệch cùng lúc 7 cầu thủ nhập tịch hay nhất đội theo chiều hướng có lợi cho Malaysia.

Nơi sinh của ông bà bảy tuyển thủ nhập tịch (dạng di sản) từ nước ngoài “được bế” vào các địa phương của Malaysia, đó là điều kiện tiên quyết để được nhập tịch đá ngay. Malaysia đã lên tiếng là “lỗi kỹ thuật”? Rồi đổ thừa cho "cò" nhập tịch phù phép hồ sơ mà FAM không hay biết.

Joao Figueiredo tác giả 1 trong 4 bàn thắng ghi vào lưới Nguyễn Filip đêm 10-6, anh này có hồ sơ sai lệch. Ảnh:Bola

Sau đó là lãnh đạo FAM tố cáo phía Indonesia báo cáo sự việc này với FIFA, rồi sau đó VFF cũng là nạn nhân tương tự. Chuyện cò phù phép hồ sơ qua mặt FAM (nếu có) hay lỗi kỹ thuật đều xuất phát từ lỗi lớn nhất của FAM không kiểm chứng lại hồ sơ gốc. Và một khi 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ đã tham gia đá hai trận (thắng Nepal 2-0 lượt trận đầu và thắng Việt Nam 4-0 lượt trận 2 vòng loại Asian Cup 2027) coi như “ván đã đóng thuyền” rồi. FAM không có cơ hội thoát án phạt nặng.

Chủ tịch Mohd Yusoff Mahadi của FAM đã tuyên bố không chấp nhận phán quyết cuối cùng của FIFA.

Báo chí quốc tế, trong đó có Nhật Bản đều có nhiều bài viết về vụ tai tiếng này và tất cả cùng nhận định đó là một trong những sai lầm, gian dối nặng nhất đối với FIFA, nó phá vỡ tính trung thực, minh bạch và danh dự... đó là những phương châm hàng đầu của FIFA. Bây giờ FAM lại muốn kháng cáo lên cơ quan trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Trước mắt có thể theo khung phạt đã có sẵn của FIFA, AFC sẽ xử Nepal và Việt Nam thắng Malaysia 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi tuyển Malaysia dùng những tuyển thủ sai quy định theo điều 22 của Bộ kỷ luật FIFA. Tuy nhiên về lâu về dài khi mọi chuyện được FAM (Ban điều tra độc lập) điều tra tới nơi tới chốn, trong đó, những cá nhân, phòng ban sẽ còn chịu án phạt nữa.

Chuyện gian dối của FAM xảy ra ở một giải chính thống chứ không phải giải khu vực. FAM đã lừa gạt FIFA.

Lẽ ra ngay từ đầu khi mọi chuyện đã vỡ lẽ, FAM chấp nhận án phạt của FIFA thay vì gõ cửa kháng cáo khắp nơi ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở FIFA, các Tòa án thể thao...