AFC chính thức lên tiếng về lệnh trừng phạt của FIFA với bóng đá Malaysia 30/10/2025 15:22

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối diện nguy cơ phải hứng chịu thêm các án phạt mới từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong khi vẫn chờ đợi kết quả cuối cùng từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

Quyết định cuối cùng được FIFA công bố trong ngày 30-10 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng đối với tương lai của bóng đá Malaysia, đặc biệt sau vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia.

Trước đó, cố vấn đội tuyển quốc gia Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã khẳng định FAM sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kết quả kháng cáo tại FIFA không khả quan. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm giảm nhẹ hình phạt hoặc lật ngược phán quyết trước đó của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết tổ chức này sẽ chỉ đưa ra hành động sau khi toàn bộ quy trình pháp lý của FIFA và CAS kết thúc. “Dù đó là phán quyết của Ủy ban Kháng cáo FIFA hay của CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Khi vụ việc khép lại, hồ sơ sẽ được chuyển sang cho AFC để xem xét và chúng tôi sẽ có những bước đi phù hợp, dựa trên tác động của quyết định đó đến các giải đấu thuộc thẩm quyền AFC”, ông Windsor nói.

Đội tuyển Malaysia bị cho là đưa cầu thủ nhập tịch chưa đủ điều kiện vào thi đấu trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban Kỷ luật của AFC sẽ căn cứ vào hồ sơ chi tiết mà FIFA chuyển giao để xác định những điều khoản nào đã bị vi phạm. “Cần lưu ý rằng có hai quy trình kháng cáo riêng biệt, một được tiến hành theo kênh kỷ luật của CAS, và một theo kênh tòa án bóng đá CAS. Mỗi kênh sẽ đưa ra phán quyết riêng. Tuy nhiên, AFC chỉ tập trung vào vấn đề tư cách cầu thủ, bởi đó là phần ảnh hưởng trực tiếp đến các trận đấu trong khu vực”, ông Windsor nói thêm.

Bản kháng cáo mà FAM nộp lên FIFA hồi đầu tháng này nhằm phản đối án phạt nặng được ban hành vào tháng 9. Khi đó, FIFA đã quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và phạt bảy cầu thủ — gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm họ tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào trong 12 tháng.

Theo báo cáo của Ủy ban Kỷ luật FIFA, trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký cầu thủ, cơ quan này phát hiện một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc tổ tiên của các cầu thủ đã bị làm giả nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Vụ việc được xem là nghiêm trọng vì liên quan trực tiếp đến tính minh bạch trong công tác quản lý cầu thủ và quy trình cấp phép thi đấu quốc tế.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John vẫn chờ phán quyết cuối cùng của FIFA. Ảnh: NST.

Nếu các cáo buộc được giữ nguyên, hệ quả có thể ảnh hưởng lớn đến vị thế của bóng đá Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Bảy cầu thủ bị nêu tên đều đã góp mặt trong hai chiến thắng quan trọng của đội tuyển, 2-0 trước Nepal ngày 25-3 và 4-0 trước Việt Nam ngày 10-6. Cả hai trận đều thuộc khuôn khổ vòng loại, góp phần giúp Malaysia tạm dẫn đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận. Theo thể thức hiện hành, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành suất trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu sắp tới của Malaysia cũng đang bị đặt dấu hỏi. Đội tuyển dự kiến sẽ gặp lại Nepal trên sân nhà tại Kuala Lumpur vào ngày 18-11, trước khi tái đấu với Việt Nam vào ngày 31-3 năm sau. Tuy nhiên, nếu AFC xác định các cầu thủ nói trên không đủ điều kiện thi đấu, kết quả của những trận đã qua có thể bị hủy bỏ hoặc xử thua, khiến cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn.

Bóng đá Malaysia đối diện án phạt nặng. Ảnh: CCT.

Ông Windsor Paul John khẳng định AFC sẽ cần hoàn tất quá trình xem xét trước ngày 31-3-2026 để chốt danh sách 24 đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. “Đối với lễ bốc thăm, chúng tôi cần xác định rõ đội nào đủ điều kiện vào vòng chung kết. Đó là lý do chúng tôi hy vọng mọi thủ tục, bao gồm cả các kháng nghị, sẽ được hoàn tất trước thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là một quy trình phức tạp, vì các thủ tục tư pháp trong thể thao thường kéo dài và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế”, ông giải thích.

Tương lai của bóng đá Malaysia vẫn còn nhiều bất định. Dù FAM vẫn hy vọng vào một kết quả tích cực từ FIFA hoặc CAS, giới chuyên môn nhận định rằng bất kỳ phán quyết nào cũng sẽ để lại hậu quả lâu dài cho nền bóng đá nước này, từ hình ảnh quốc tế đến cơ hội tham dự Asian Cup sắp tới.