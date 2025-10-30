1 tháng thua 7 trận, hỗn loạn ở Liverpool 30/10/2025 13:14

(PLO)- Liverpool tiếp tục chuỗi ngày u ám khi phải nhận thêm một thất bại cay đắng trước Crystal Palace ở vòng 16 đội Carabao Cup, khiến thầy trò HLV Arne Slot sa sút tinh thần nặng nề với chuỗi 7/8 trận thua.

Cú ngã ngựa 0-3 ngay tại thánh địa Anfield không chỉ khiến “Lữ đoàn đỏ” Liverpool bị loại khỏi đấu trường cúp quốc nội mà còn đánh dấu thất bại thứ 7 của họ chỉ trong vòng 32 ngày, một con số đáng báo động đối với đội bóng từng thống trị nước Anh.

HLV Arne Slot đã quyết định xoay vòng đội hình mạnh mẽ cho trận đấu này, nhằm bảo toàn lực lượng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Không có sự góp mặt của những ngôi sao chủ lực như Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Hugo Ekitike hay Mohamed Salah, ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và dự bị thể hiện mình. Tuy nhiên, sự non nớt về kinh nghiệm cùng áp lực sân nhà đã khiến các học trò của Slot sụp đổ hoàn toàn trước một Crystal Palace thi đấu kỷ luật và đầy quyết tâm.

Niềm hy vọng chiến thắng của các cầu thủ trẻ như Rio Ngumoha nhanh chóng tan biến khi Liverpool nhận tới ba bàn thua mà không thể ghi nổi bàn danh dự nào. Thất bại này nối dài chuỗi kết quả nghèo nàn mà Liverpool phải gánh chịu kể từ cuối tháng 9.

Liverpool gục ngã trên thánh địa Anfield. Ảnh: LFC.

Mọi chuyện bắt đầu bằng trận thua chính trước Crystal Palace ở Premier League ngày 27-9, mở đầu cho chuỗi tám trận chỉ giành được một chiến thắng. Trong quãng thời gian 32 ngày ấy, The Reds gục ngã trước hàng loạt đối thủ ở cả trong nước lẫn châu Âu: từ Galatasaray ở Champions League, đến Chelsea và Manchester United tại Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt tưởng chừng là tín hiệu của sự hồi sinh, nhưng hóa ra chỉ là “cơn mưa rào giữa mùa hạn” khi họ tiếp tục gục ngã trước Brentford, rồi lại bị Palace đánh bại thêm lần nữa tại Carabao Cup.

Phát biểu sau trận thua mới nhất, HLV Arne Slot tỏ ra bình thản nhưng không giấu nổi sự thất vọng. Ông thừa nhận kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mình, bởi đội bóng đang phải vật lộn với lịch thi đấu khắc nghiệt và tình trạng chấn thương lan rộng.

HLV Arne Slot đau lòng với sự sa sút của các cầu thủ Liverpool khi chấn thương tàn phá đội hình. Ảnh: LFC.

“Tôi không ngạc nhiên với phong độ hiện tại. Chúng tôi chỉ có khoảng 15 đến 16 cầu thủ đủ thể lực để ra sân. Nhiều người trong số họ vừa trải qua một giai đoạn tiền mùa giải vất vả, và một số khác thì mới đến từ các giải đấu khác, nên việc thích nghi không hề dễ dàng”, Slot chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Trong cuộc tái đấu thứ ba với Crystal Palace mùa này, chiến lược gia người Hà Lan tung ra đội hình trẻ trung nhất kể từ đầu mùa, gồm ba cầu thủ tuổi teen trong đội hình xuất phát và năm cầu thủ khác trên ghế dự bị, với người lớn tuổi nhất chỉ mới 21 tuổi là Tommy Pilling. Dù vậy, thử nghiệm này không mang lại kết quả tích cực. Một trong những tài năng trẻ, Amara Nallo, thậm chí phải nhận thẻ đỏ, chiếc thứ hai trong sự nghiệp non trẻ của anh tại Liverpool.

Dẫu vậy, Slot khẳng định ông không hối tiếc về quyết định của mình: “CLB này luôn sử dụng các giải đấu cúp như Carabao Cup để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tôi tin đó là hướng đi đúng đắn. Ngay cả với đội hình mạnh nhất, chúng tôi cũng không chắc có thể đánh bại Palace”.

Sẽ cần nhiều thời gian để các cầu thủ trẻ Liverpool trưởng thành. Ảnh: LFC.

Ông cũng thừa nhận Liverpool đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc phải thi đấu ba trận trong bảy ngày, xen kẽ giữa Premier League, Champions League và các cúp quốc nội. “Khi bạn nhìn lại trận gặp Brentford, chỉ hai ngày sau chuyến hành quân đến Frankfurt, bạn sẽ hiểu đội bóng phải đối mặt với điều gì. Dĩ nhiên, đó không thể là lời bào chữa cho thất bại, nhưng cũng không thể phủ nhận nó là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến phong độ”, ông nói thêm về sự hỗn loạn sau chuỗi trận thua.

Phong độ sa sút của Liverpool thực tế đã manh nha từ đầu mùa, khi họ thất bại 1-2 trước Palace ở Ngoại hạng Anh, rồi tiếp tục để thua chính đội bóng của HLV Oliver Glasner trong trận tranh Siêu cúp Anh hồi tháng 8. Giờ đây, đội bóng áo đỏ đang ở ngã rẽ quan trọng: hoặc tìm lại bản lĩnh để đứng dậy, hoặc tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Cơ hội sửa sai sẽ đến ngay cuối tuần này khi Liverpool trở lại sân nhà Anfield để tiếp đón Aston Villa trong khuôn khổ Premier League. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, HLV Arne Slot vẫn khẳng định ông và các học trò sẽ chiến đấu đến cùng: “Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh của chúng tôi. Tôi tin vào tinh thần và ý chí của đội bóng này – chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”.