Real Madrid chuẩn bị kiện UEFA với phản ứng dữ dội 30/10/2025 13:09

(PLO)- Gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid chuẩn bị kiện UEFA, đưa ra tuyên bố sau phán quyết của tòa án cấp tỉnh tại Tây Ban Nha liên quan đến cuộc tranh luận kéo dài về kế hoạch thành lập Siêu giải đấu châu Âu.

Real Madrid chuẩn bị kiện UEFA, tìm kiếm khoản bồi thường cho "những thiệt hại đáng kể" từ UEFA khi hậu quả từ kế hoạch Siêu giải đấu châu Âu thất bại của CLB Tây Ban Nha này vẫn còn âm ỉ. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nằm trong số 12 đội bóng sáng lập của giải Super League, nhưng cơ quan quản lý bóng đá châu Âu (UEFA) đã ngăn cản họ.

Một số CLB Ngoại hạng Anh cũng nằm trong số các thành viên sáng lập dự kiến, với những cuộc biểu tình rầm rộ của người hâm mộ vào năm 2021 khi tin tức này được công bố. Các CLB Anh sau đó đã rút khỏi giải đấu được đề xuất, nhưng những CLB khác, bao gồm cả Real Madrid đã có lập trường riêng trong những năm sau đó.

Năm 2023, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã ra tuyên bố cho biết các quy tắc được sử dụng để ngăn chặn đề xuất thành lập Super League đã vi phạm luật pháp EU. Điều này không đảm bảo giải Super League sẽ được thành lập trong tương lai, nhưng quyết định này đã được Real Madrid và Barcelona hoan nghênh vào thời điểm đó.

Hiện tại, Real Madrid đã tuyên bố rằng Audencia Provincial - một tòa án khu vực ở Madrid - đã bác bỏ đơn kháng cáo từ các cơ quan quản lý bóng đá, bao gồm cả UEFA. Trong một tuyên bố phản hồi về diễn biến mới nhất, Real Madrid cho biết họ vẫn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Real Madrid chuẩn bị kiện UEFA. ẢNH: EPA

"CLB bóng đá Real Madrid hoan nghênh quyết định của Tòa án cấp tỉnh bác bỏ đơn kháng cáo của UEFA, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và La Liga", thông cáo của Real Madrid cho biết. "Phán quyết này xác nhận UEFA đã vi phạm nghiêm trọng luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu trong vụ kiện Super League, phù hợp với phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu, bằng cách lạm dụng vị thế thống lĩnh của mình.

Phán quyết này mở đường cho những yêu cầu bồi thường đáng kể cho những thiệt hại mà CLB phải gánh chịu. Real Madrid cũng báo cáo rằng trong suốt năm 2025, các cuộc thảo luận sâu rộng đã được tổ chức với các quan chức cấp cao của UEFA để tìm cách thực hiện những cải cách cần thiết, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về việc quản trị minh bạch hơn, bền vững tài chính, bảo vệ sức khỏe cầu thủ và cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ, bao gồm các tùy chọn xem trận đấu miễn phí và có thể truy cập toàn cầu như những tùy chọn được sử dụng cho FIFA Club World Cup".

"Do đó, CLB tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động vì lợi ích của bóng đá toàn cầu và người hâm mộ, đồng thời yêu cầu UEFA bồi thường cho những thiệt hại đáng kể mà họ phải gánh chịu", Real Madrid nói thêm.

UEFA đã ra tuyên bố riêng sau những diễn biến mới nhất. Tuyên bố mở đầu: "UEFA ghi nhận phán quyết hôm nay của Tòa Phúc thẩm Madrid liên quan đến cái gọi là Super League.

Phán quyết này không xác nhận dự án Super League bị hủy bỏ, cũng như không làm suy yếu các quy tắc ủy quyền hiện hành của UEFA. Nó được thông qua vào năm 2022 và được cập nhật vào năm 2024, vẫn có hiệu lực đầy đủ. Các quy tắc này đảm bảo rằng bất kỳ giải đấu xuyên biên giới nào cũng được đánh giá dựa trên các tiêu chí khách quan, minh bạch, không phân biệt đối xử và cân xứng.

Diễn biến này diễn ra sau khi Nghị viện Châu Âu tháng này thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt, tái khẳng định rõ ràng sự phản đối đối với “các giải đấu ly khai” vì chúng “gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ sinh thái thể thao”. UEFA sẽ xem xét kỹ lưỡng phán quyết này trước khi quyết định bất kỳ bước đi tiếp theo nào và sẽ không bình luận thêm ở giai đoạn này.

Trong khi đó, UEFA vẫn kiên định với mô hình thể thao ở châu Âu, được xây dựng dựa trên giá trị thể thao, quyền truy cập mở, sự đoàn kết và bảo vệ mô hình kim tự tháp bóng đá. UEFA sẽ tiếp tục hợp tác với các hiệp hội, giải đấu, CLB, cầu thủ, người hâm mộ và các cơ quan công quyền để bảo vệ sự thống nhất của bóng đá châu Âu".

Diễn biến mới nhất diễn ra sau khi ban tổ chức Super League A22 Sports chia sẻ đề xuất mới về một giải đấu mở rộng vào năm 2023. Giải đấu sẽ có 64 đội chia thành ba hạng đấu, có quyền thăng hạng và xuống hạng và "không có thành viên thường trực".

Ý tưởng này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số chuyên gia và cựu cầu thủ chuyên nghiệp, trong đó cựu đội trưởng Manchester United Gary Neville là một trong những người phản đối gay gắt nhất. "Đây là một sự ô nhục tột cùng và chúng ta phải giành lại quyền lực ở đất nước này từ các CLB hàng đầu của giải đấu. Trong đó có CLB của tôi", Neville phát biểu trong một bài phát biểu dài vào năm 2021.