MU lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao 120 triệu bảng Anh thay cho Baleba 29/10/2025 12:55

MU sẽ tìm cách bổ sung thêm một tiền vệ vào mùa hè sang năm và sau khi cân nhắc Carlos Baleba gần đây, Elliot Anderson của Nottingham Forest hiện đang nằm trong tầm ngắm của "quỷ đỏ". MU lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Anh trị giá 120 triệu bảng Anh này thay cho Baleba.

Manchester United có thể sẽ chuyển sự chú ý sang ngôi sao Elliot Anderson của Nottingham Forest khi họ muốn bổ sung một tiền vệ trung tâm cho đội hình của HLV Ruben Amorim, nhưng ngôi sao người Anh này có thể có giá lên tới 120 triệu bảng Anh.

Quỷ đỏ rất muốn bổ sung thêm chất lượng cho tuyến giữa vào mùa hè vừa qua nhưng cuối cùng đã hết tiền, đành gác lại mục tiêu. Carlos Baleba nổi lên như một mục tiêu của MU sau khi anh tỏa sáng tại Brighton.

Việc chuyển nhượng này luôn bị coi là không thực tế vì Brighton đòi mức phí trên 100 triệu bảng Anh mới bán Baleba nên Baleba vẫn ở lại đội chủ sân Amex, nhưng MU có một số tiền vệ mục tiêu khác, trong đó có Anderson. Newcastle cũng rất muốn có tiền vệ này, người đã trưởng thành từ lò đào tạo của họ trước khi bị bán. Newcastle bán Anderson vì họ cần tiền để đáp ứng luật công bằng tài chính của Premier League (PSR).

MU lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Anh trị giá 120 triệu bảng Anh là Elliot Anderson. ẢNH: EPA

Kể từ đó, Anderson đã phát triển mạnh mẽ tại đội chủ sân City Ground, trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội. Anh là thành viên của đội tuyển U-21 Anh vô địch Euro mùa hè và đã được triệu tập vào nhiều đội tuyển quốc gia Anh chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tờ Sky tại Đức đưa tin Anderson không có điều khoản giải phóng hợp đồng, đặt Nottingham Forest vào vị thế đàm phán thuận lợi. Nottingham Forest muốn mức giá từ 100 đến 120 triệu bảng Anh nếu muốn bán tiền vệ này. Đây sẽ là mức phí kỷ lục của CLB đối với cả MU và Newcastle.

Anderson chỉ tốn của Nottingham Forest 35 triệu bảng Anh, nhưng ở tuổi 22, anh vẫn còn những năm tháng đỉnh cao phía trước. Anderson cũng sẽ giúp lấp đầy hạn ngạch cầu thủ nội địa, khiến anh trở thành một mục tiêu hấp dẫn hơn. HLV trưởng Newcastle, Eddie Howe, đã thừa nhận rằng sự ra đi của Anderson vẫn khiến ông khó chịu và ông sẽ chào đón anh trở lại với vòng tay rộng mở.

Giá trị của tiền vệ này có thể còn tăng vọt hơn nữa nếu anh tỏa sáng tại World Cup trên khắp Bắc Mỹ vào mùa hè tới. HLV Ruben Amorim của MU hiện đang tin dùng Casemiro và Bruno Fernandes là cặp tiền vệ ưa thích, nhưng các chuyên gia tin rằng cả hai đều có những điểm yếu ở vị trí này.

Bruno Fernandes phải chơi lùi sâu hơn, hạn chế tầm ảnh hưởng của anh ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Casemiro giờ đã ngoài 30 tuổi và mặc dù có những tuần thi đấu ấn tượng, các chuyên gia bóng đá Anh cho rằng Casemiro thiếu thể lực để di chuyển hiệu quả trên sân trong suốt trận đấu.

HLV Thomas Tuchel là người rất ngưỡng mộ Anderson khi trao cho anh cơ hội thi đấu cho đội tuyển Anh và gần đây đã ca ngợi những phẩm chất mà cầu thủ xuất sắc nhất của Nottingham Forest sở hữu.

"Anderson là một cầu thủ bóng đá rất, rất giỏi", HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói, "Cậu ấy có thể lực tốt, rất cơ động ở vị trí số 6. Cậu ấy có thể hình tốt, thích phòng ngự, thích áp sát đối phương. Cậu ấy thích chuyền bóng, thích phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, cậu ấy rất cơ động trong trận đấu này. Thật là một niềm vui khi được chứng kiến Anderson chơi bóng".