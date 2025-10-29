Siêu máy tính dự đoán bảng xếp hạng Premier League: Vị trí gây sốc của MU 29/10/2025 06:30

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán bảng xếp hạng Premier League cuối cùng khi Arsenal dễ dàng giành chức vô địch và Manchester United biết số phận của mình.

Một siêu máy tính đã dự đoán bảng xếp hạng Premier League 2025 - 2026 với việc mục tiêu giành chức vô địch của Arsenal cũng đạt được. Pháo thủ đã về vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh trong ba mùa liên tiếp gần nhất.

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League

Arsenal không nâng cao chức vô địch bóng đá Anh trong hơn hai thập kỷ, chức vô địch gần nhất của họ diễn ra vào năm 2003. HLV Mikel Arteta đã chuẩn bị rất tốt cho đội bóng của mình để cuối cùng có thể thoát khỏi tình trạng bết bát khi "pháo thủ" có khởi đầu gần như hoàn hảo cho chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026.

Arsenal của HLV Mikel Arteta được dự đoán sẽ vô địch Premier League mùa này. ẢNH: EPA

Đội bóng phía Bắc London đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với bốn điểm cách biệt so với đội xếp thứ hai, sau chiến thắng 1-0 gần đây nhất trước Crystal Palace tại sân vận động Emirates ở vòng 9.

Để tăng thêm hy vọng giành chức vô địch Premier League cho đoàn quân của Arteta, tất cả các đối thủ truyền thống của Arsenal dường như đều trượt chân ở vòng 9. Liverpool bị Brentford đánh bại 3-2, Man City rời Villa Park tay trắng khi thua Aston Villa 0-1, còn Chelsea cũng thua Sunderland 1-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Kết quả là siêu máy tính tại CasinoHawks đưa ra dự đoán Arsenal sẽ vô địch Premier League mùa này. Siêu máy tính tính toán Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 90 điểm với 28 trận thắng sau 38 trận.

Đối thủ gần nhất của Arsenal sẽ là Liverpool với 77 điểm, mặc dù gần đây đoàn quân của HLV Arne Slot vừa thua 4 trận liên tục tại Premier League và đang tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Siêu máy tính dự đoán 2 đội còn lại trong Top 4 là Man City và Chelsea. Mặc dù Bournemouth hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng họ có nguy cơ tụt hạng và rơi xuống vị trí thứ bảy vào cuối mùa, tương tự như Nottingham Forest mùa giải trước.

MU của HLV Ruben Amorim được dự đoán xếp tận vị trí thứ 12 tại Premier League. ẢNH: EPA

Bất ngờ vị trí của MU

Manchester United hiện đang có phong độ tốt nhất dưới thời Ruben Amorim với ba chiến thắng liên tiếp. Phong độ này đã đưa Quỷ đỏ lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng siêu máy tính cho rằng đây chỉ là sự bùng nổ nhất thời.

Nghiên cứu cho thấy điều gây sốc là đội MU của Amorim sẽ tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng vào cuối mùa giải. Về ba đội cuối bảng, siêu máy tính dự đoán West Ham, Burnley và Wolves sẽ xuống hạng Championship.

The Hammers vẫn tiếp tục gặp khó khăn, mặc dù đã bổ nhiệm HLV Nuno Espirito Santo nhưng họ lại nhận một thất bại khác tại Premier League. Wolves cũng tiếp tục hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau khi bị Burnley đánh bại.

Tuy nhiên, việc Nottingham Forest bổ nhiệm HLV Sean Dyche sẽ mang lại thành công. Dyche tiếp quản Nottingham Forest nằm trong top 3 đội cuối bảng và cuối mùa, họ sẽ vươn lên vị trí thứ 13, bằng điểm với MU nhưng thua hiệu số.