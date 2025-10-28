Bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Hojlund của MU 28/10/2025 12:26

Rasmus Hojlund đã tìm lại phong độ kể từ khi gia nhập Napoli theo dạng cho mượn từ Manchester United vào mùa hè, sau hai mùa giải khó khăn tại Old Trafford. Bây giờ, vụ chuyển nhượng Hojlund đã đi vào hồi kết.

Manchester United đã bật đèn xanh cho nhà vô địch Serie A Napoli ký hợp đồng dài hạn với Rasmus Hojlund vào tháng 1 sang năm. Napoli đã ký hợp đồng cho mượn cầu thủ người Đan Mạch này từ Manchester United trong một mùa giải vào mùa hè vừa qua.

Nhà vô địch Ý rất ấn tượng với màn trình diễn đỉnh cao của tiền đạo này, họ rất muốn nắm bắt cơ hội và đang đàm phán với MU để đẩy nhanh thương vụ trị giá 38 triệu bảng Anh. Và với việc MU muốn bán tiền đạo người Đan Mạch càng sớm càng tốt, gã khổng lồ Premier League sẽ tìm cách kết thúc đàm phán với Napoli trong những tuần tới.

Napoli muốn thực hiện nghĩa vụ mua lại Hojlund, và các cuộc đàm phán được cho là đang ở giai đoạn cuối. Hojlund đã trở thành trò cười tại Old Trafford sau thành tích ghi bàn thảm hại.

Vụ chuyển nhượng Hojlund đã được MU "bật đèn xanh" cho Napoli. ẢNH: EPA

Mặc dù khiến MU tốn 72 triệu bảng Anh để có được sự phục vụ của Hojlund từ Atalanta, anh chỉ ghi được 14 bàn thắng sau 62 lần ra sân ở Premier League. Các lãnh đạo MU đã quá thất vọng với Hojlund đến mức họ quyết định chi thêm 66,3 triệu bảng để mua Benjamin Sesko vào mùa hè này, đồng thời đẩy Hojlund ra đi, giữa lúc anh không muốn rời Old Trafford.

Tuy nhiên, Rasmus Hojlund đã tìm lại phong độ, ghi được bốn bàn thắng sau sáu lần ra sân cho Napoli, khiến HLV người Ý Antonio Conte vô cùng ấn tượng. Hojlund đã vắng mặt ba trận gần nhất của Napoli vì chấn thương. Tuy nhiên, anh được cho là rất yêu thích cuộc sống ở bờ biển Amalfi của MU và bây giờ không có ý định trở lại "quỷ đỏ" thành Manchester.

Trong khi đó, việc đạt được thỏa thuận sớm hơn dự kiến bán Hojlund cho Napoli ​​sẽ là tin vui với ban lãnh đạo Manchester United, đặc biệt là sau thảm họa Jadon Sancho mùa giải trước. Hiện tại, Sesko cũng dần hòa nhập vào đội hình của HLV Ruben Amorim và đã ghi được 2 bàn thắng, cùng 1 kiến tạo tại Premier League.

Vì thế, MU cũng không còn cần đến Hojlund, bất chấp tiền đạo này đã lấy lại phong độ đỉnh cao. MU vừa có 3 trận thắng liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League.