Thông tin mới về điều khoản giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes tại MU 29/10/2025 06:01

(PLO)- Những thông tin mới về điều khoản giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes tại Manchester United đã được nhà báo Romano hé lộ.

Thông tin mới nhất về điều khoản giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes tại Manchester United vừa được hé lộ. Tiền vệ ngôi sao người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes, dường như có điều khoản giải phóng hợp đồng trong hợp đồng của anh tại Old Trafford.

Thông tin lại về điều khoản giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes

Tuy nhiên, theo nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, giá trị nêu trong điều khoản này không tương ứng với con số được truyền thông Anh đưa ra. Tối thứ bảy tuần trước, đội của HLV Ruben Amorim đã giành chiến thắng 4-2 trước Brighton & Hove Albion ở vòng 9 Premier League nhờ hai bàn thắng của Bryan Mbeumo, còn Matheus Cunha và Casemiro mỗi người ghi một bàn.

Mặc dù thành tích của đội đang được cải thiện, HLV Amorim dường như đang chuẩn bị cho khả năng mất đội trưởng của MU vào cuối mùa giải.

Điều khoản phá hợp đồng của Bruno Fernandes tại MU rất được người hâm mộ quan tâm. ẢNH: EPA

Romano xác nhận điều khoản phá vỡ hợp đồng của Bruno Fernandes với Manchester United là có thực. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đang tập trung hoàn toàn vào việc giúp Manchester United giành các danh hiệu, chứ không cân nhắc việc chuyển nhượng.

"Manchester United không muốn bình luận, nhưng các nguồn tin khác xác nhận Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng hợp đồng, mặc dù số tiền không như báo cáo trước đó. Manchester United vẫn chưa đưa ra quyết định nào về mùa hè năm sau. Bruno Fernandes vẫn hoàn toàn tập trung vào Manchester United", Romano viết trong bản tin của mình.

Tuần trước, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin Bruno Fernandes có thể rời MU với giá phá vỡ hợp đồng là 57 triệu bảng Anh trước mùa giải 2026 - 2027, do một điều khoản bí mật trong hợp đồng. Tuy nhiên, điều khoản đó chỉ áp dụng cho các CLB bên ngoài Ngoại hạng Anh.

Romano bác bỏ con số này, khẳng định giá trị thực tế khác. Ông cũng nói thêm rằng, xét đến vai trò quan trọng của Bruno Fernandes trong hành trình vươn lên của Quỷ Đỏ tại đấu trường châu Âu, cầu thủ này chưa cân nhắc việc tìm kiếm thử thách mới.

Bruno Fernandes từ chối những lời đề nghị khác

Trước đó, Bruno Fernandes đã được CLB giàu có của Saudi Arabia, Al Hilal, nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nhà vô địch Saudi Pro League này thậm chí còn sẵn sàng tăng gần gấp ba mức lương 250.000 bảng Anh/tuần của Bruno Fernandes tại MU và đề nghị mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh cho "quỷ đỏ". Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị và chọn ở lại Old Trafford.

Bruno Fernandes, 31 tuổi đã ra sân cả chín trận tại Premier League mùa này cho MU và vào sân từ ghế dự bị trong trận thua của MU ở Carabao Cup trước Grimsby Town vào tháng 8. Quyết định này khẳng định vai trò không thể thay thế của Bruno Fernandes dưới sự lãnh đạo của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.