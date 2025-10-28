Con trai của Rooney cập nhật thông tin về chấn thương 28/10/2025 12:46

(PLO)- Con trai của Rooney đã có một mùa giải đột phá tại học viện đào tạo trẻ của Manchester United trước khi gặp chấn thương,

Kai - con trai của Rooney đã cập nhật cho người hâm mộ về quá trình hồi phục chấn thương sau thất bại thảm hại tại Manchester United hồi đầu năm nay. Con trai cả của huyền thoại "quỷ đỏ" rất muốn tiếp bước cha mình, nhưng đã phải chịu một cú sốc khi dính chấn thương, cậu than thở: "Cuộc sống không thể tệ hơn được nữa."

Thừa hưởng rõ ràng tình yêu bóng đá từ cha mình, tài năng trẻ Kai Rooney, 15 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại đội trẻ của MU mùa này. Anh chơi rất hay tại Siêu cúp Bắc Ireland ở Bắc Ireland đầu mùa hè này, giải đấu mà cha anh cũng đã để lại dấu ấn khi còn là cầu thủ trẻ tại Everton.

Kai đã thăng tiến nhanh chóng, được triệu tập vào đội U-19 của MU, nơi anh đã thể hiện hết khả năng của mình trước các cầu thủ chuyên nghiệp lớn hơn mình bốn tuổi. Trước khi được lên đội U-19, Kai đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho đội U-18 MU, một cú vô lê bằng chân trái đưa bóng vào góc cao, gợi nhớ đến một số pha ghi bàn đáng nhớ của cha anh.

Đầu năm nay, Kai Rooney đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy bàn chân phải của mình phải mang đồ bảo hộ vì chấn thương, nhưng hiện tại anh đã cập nhật cho những người theo dõi về tiến trình hồi phục của mình.

Con trai của Rooney là Kai Rooney. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Bây giờ, khi đăng lên Instagram, Kai Rooney đã chia sẻ hai bức ảnh tận hưởng thời gian thư giãn ở Dubai, với bàn chân không còn đi giày bảo hộ nữa. Cậu bé 15 tuổi chú thích cho những bức ảnh: "Đang hồi phục" kèm theo biểu tượng cảm xúc được bao phủ trong khói.

Bản chất chính xác trong chấn thương của Kai Rooney vẫn chưa rõ ràng, mặc dù những bức ảnh cho thấy anh có thể sắp trở lại sân cỏ. Chàng trai trẻ này thường chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, giống như cha mình là Wayne Rooney, nhưng cũng có khả năng chơi ở cả hai cánh.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Anh về hành trình bóng đá của con trai mình, Wayne Rooney chia sẻ: "Tôi cứ để con chơi. Tôi nghĩ họ đã khởi đầu giải đấu tốt, họ thắng 3-0, con ghi bàn từ chấm phạt đền và có một pha kiến ​​tạo.

Vì vậy, tôi nghĩ cậu bé đã khởi đầu tốt. Kai Rooney chỉ tận hưởng và đó là tất cả những gì cậu bé làm trong suốt thời gian chơi bóng. Tôi nghĩ thật không công bằng khi ai đó mong đợi cậu bé làm được mọi thứ. Kai Rooney chỉ chơi bóng, con của tôi là một cậu bé 15 tuổi chơi bóng đá và tận hưởng nó. Tất nhiên Kai nhận được sự chú ý khác nhau từ nhiều đồng đội nhưng tôi nghĩ con của tôi xử lý điều đó rất tốt".

Wayne Rooney cũng khen ngợi đội ngũ huấn luyện tại Manchester United, nói rằng: "Kai Rooney có những HLV tuyệt vời tại Manchester United, vì vậy tôi áp dụng cách tiếp cận thận trọng. Tôi nói chuyện với con, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là tinh thần và tư duy của con, để đảm bảo Kai tiếp tục tận hưởng công việc, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi".

Cậu con trai cả của Rooney đã tham gia học viện đào tạo của Manchester United từ năm 11 tuổi, sau khi gia nhập đội trẻ vào năm 2020.