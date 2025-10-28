Tranh cãi về quả phạt đền của MU khi trọng tài đáp trả 'tôi không nói thế' 28/10/2025 13:39

(PLO)- Tranh cãi về quả phạt đền của MU khi cựu trọng tài của Premier League đáp trả "Tôi không hề nói thế".

MU đã bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp một trận thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Premier League trên sân nhà Old Trafford, sau khi trọng tài chính Anthony Taylor xua tay từ chối pha va chạm có vẻ rõ ràng từ Maxim De Cuyper khiến Amad ngã trong vòng cấm. Từ đó, tranh cãi về quả phạt đền của MU bị từ chối nổ ra.

Theo đó, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Dermot Gallagher và Jay Bothroyd đã tranh cãi gay gắt về quyết định không cho Manchester United hưởng quả phạt đền trong hiệp một trận thắng Brighton 4-2 của trọng tài Taylor. Manchester United vẫn duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Ruben Amorim với một màn trình diễn thuyết phục khác tại Old Trafford.

Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước 3-0 nhờ các pha lập công của Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo trước khi The Seagulls lội ngược dòng gỡ lại 2-3. Mbeumo ghi bàn thắng thứ ba cho MU trong hai trận đấu ở phút bù giờ ấn định tỉ số 4-2, giúp MU vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League.

Tuy nhiên, các cổ động viên MU đã lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi Amad không thể kiếm được quả phạt đền khi tỷ số vẫn đang là 0-0, theo tờ Manchester Evening News (Anh). Hậu vệ cánh người Bờ Biển Ngà này dường như đã bị Maxim De Cuyper ngáng chân ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Anthony Taylor đã nhanh chóng bác bỏ mọi lời kêu gọi phạt đền.

Quả phạt đền của MU đã bị trọng tài từ chối sau khi Amad bị ngáng ngã trong vòng cấm. ẢNH: EPA

Một tuyên bố từ tài khoản Trung tâm trận đấu Premier League trên mạng xã hội X đã xác nhận: "Quyết định không phạt đền cho Manchester United của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, với phán quyết cho rằng De Cuyper đã chơi bóng đúng trong tình huống đó".

Sau trận đấu, 2 cựu trọng tài Premier League Gallagher và Bothroyd đã thảo luận về một loạt quyết định gây tranh cãi của trọng tài Taylor, bao gồm cả sự cố của Amad. Tuy nhiên, họ không thể tìm được tiếng nói chung, và bất đồng giữa họ trở nên gay gắt.

Bothroyd phát biểu: "Đây chắc chắn là một quả phạt đền đối với tôi. Amad Diallo đang chạy vào vòng cấm. Có một pha chạm bóng rất nhỏ. Hậu vệ đưa chân ra ngoài, rõ ràng là đã va chạm. De Cuyper chạm nhẹ vào bóng, nhưng cú va chạm đó đã ngăn Amad tiếp cận bóng.

Vì vậy, cho dù De Cuyper có chạm vào bóng hay không, và việc anh ấy chạm vào bóng là rất nhỏ, vì về cơ bản bóng đang di chuyển theo cùng một hướng, anh ấy đã ngăn Amad tiếp cận bóng. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng đó là một quả phạt đền.

Cũng giống như Viktor Gyokeres, một lần nữa là pha chạm bóng nhỏ nhất. Những pha chạm bóng này không đủ để nói rằng, "Ồ, anh ta đã chạm bóng. Đó không thể là một quả phạt đền", bởi vì các cầu thủ vẫn có thể trở lại với bóng. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng pha chạm bóng của Amad là một quả phạt đền".

Gallagher, người đã điều hành các trận đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh trong hơn 15 năm, có quan điểm khác với Bothroyd và trích dẫn những sự cố tương tự để giải thích lý do tại sao lại trọng tài chính đưa ra quyết định không thổi penalty.

Gallagher nói: "Thật thú vị khi chúng ta thấy Gyokeres với Pope, chúng ta thấy Saka với Kevin và chúng ta đã thấy điều này, họ rất ổn định - nếu họ chạm được vào bóng, họ sẽ không thổi phạt đền, họ đã làm như vậy trong vòng đấu thứ sáu, vòng thứ tám và vòng thứ chín của giải đấu".

Bothroyd sau đó trả lời: "Nhưng họ không làm vậy vào vòng đấu thứ năm khi Sanchez chạm bóng và Bryan Mbeumo đi qua. Vậy nên về cơ bản, họ đã thay đổi luật sau tuần thứ năm, đó là điều anh đang nói ư?".

Không hài lòng với bình luận này, Gallagher đáp trả: "Tôi hoàn toàn không nói vậy. Tôi nói từ trận đấu với Gyokeres, khi họ ra mặt và nói, "Anh ta chạm bóng trước"".

Quyết định này không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu khi MU cuối cùng cũng ghi bàn trước và thắng Brighton 4-2. 3 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal sáu điểm.