Berbatov kể chi tiết vụ bị bắt cóc 29/10/2025 12:30

Cựu sao MU và Tottenham Dimitar Berbatov đã nhớ lại thời điểm khi sự nghiệp đầy hứa hẹn đang ở phía trước, tiền đạo của CSKA Sofia khi đó đã bị bắt giữ khi một nhóm người tìm cách buộc anh phải thay đổi CLB. Bây giờ, Berbatov kể chi tiết vụ bị bắt cóc bởi bọn gangster.

Cựu ngôi sao của Manchester United và Tottenham, Dimitar Berbatov đã từng bị bắt làm con tin nhằm ép anh phải đổi CLB. Cựu tuyển thủ Bulgaria chỉ là một thiếu niên ở quê nhà, đang chơi cho CSKA Sofia khi sự việc xảy ra. Berbatov, người đã gia nhập Manchester United từ Spurs với giá 30,75 triệu bảng Anh vào năm 2008, đã được một đồng đội đưa đến một nhà hàng sau buổi tập.

Khi đến nơi, Dimitar Berbatov bị một nhóm người đàn ông - được cho là tay sai của gangster Georgi Iliev - tiếp cận và giam giữ trong nhiều giờ đồng hồ khi chúng tìm cách ép anh chuyển sang một đội bóng đối thủ của CSKA Sofia.

Dimitar Berbatov kể chi tiết vụ bị bắt cóc bởi bọn gangster. ẢNH: EPA

Berbatov, người từng tỏa sáng tại Premier League và cũng từng khoác áo Fulham, chia sẻ trên podcast Rio Ferdinand Presents: "Tôi từng chơi cho CSKA Sofia và thực sự bắt đầu bộc lộ tài năng. Thông thường, khi bạn thể hiện được tài năng của mình, các đội bóng sẽ tìm đến bạn, gửi lời đề nghị, hỏi bạn hợp đồng bao lâu, giá chuyển nhượng là bao nhiêu, và những câu hỏi tương tự.

Nhưng ở quê nhà Bulgaria thì khác. Ở quê nhà, họ cứ nghĩ, "Anh ta ư? Được rồi, đưa anh ta về đây". Tôi không có xe. Thế nên, sau buổi tập, một đồng đội của tôi bảo, "Đi với tớ, tớ cần đưa cậu đến nhà một người bạn của tớ". Dĩ nhiên là tôi hơi ngây thơ. Có lẽ tôi tin tưởng anh ấy vì chúng tôi chơi cùng đội. Thế là tôi lên xe anh ấy. Anh ấy chở tôi đến một nhà hàng.

Chúng tôi vào nhà hàng, và trong nhà hàng rõ ràng có bàn ghế. Trên một bàn, có một anh chàng ngồi một mình. Và trên ba bàn khác, có những anh chàng to lớn, mặt lạnh tanh, những anh chàng Balkan điển hình ngồi sau anh ta, trông thật đáng sợ.

Và anh chàng đưa tôi đến đó nói, "đến đó, ngồi xuống, gặp lại sau nhé". Và anh chàng kia lại nói, "đến đây, ngồi xuống". Tôi ngồi xuống, và tự hỏi trong đầu, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cần gọi cho bố".

Và anh chàng bắt đầu nói. Anh ta kiểu như, "Anh có biết họ gọi tôi là gì không?". Giờ thì, trong tiếng Anh, từ đó có lẽ được gọi là đầu bếp. Tôi kiểu, thôi được rồi. Rồi họ nói, "Vậy là chúng tôi biết anh rồi. Chúng tôi cần thay đổi đội hình. Chúng tôi muốn anh vào đội của chúng tôi. Chúng tôi cần có anh". Và tôi nói, "Ừ, nhưng tôi đang chơi cho CSKA Sofia. Ý tôi là, tôi thích ở đó".

Người đó nói, "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Đừng lo lắng về điều đó". Và mấy anh chàng kia cứ ngồi đó, còn tôi thì cứ như thế này, bạn biết đấy, hơi sợ, tất nhiên rồi. Có lẽ tôi phải ngồi đó hai, ba tiếng đồng hồ, và cuối cùng, anh chàng đó để tôi gọi điện cho bố tôi.

Và tôi gọi cho bố tôi, "Con ở đây. Con không biết mình đang ở đâu. Bố biết đấy, những người xung quanh con, những người to lớn". Tôi nói rất nhanh, và ông ấy kiểu, '"Bình tĩnh nào, hít thở nào. Cứ bình tĩnh và hít thở thôi".

Còn tôi kiểu, "Cái quái gì thế này? Họ sẽ bắt cóc tôi ở đây và tôi không muốn rời CLB của tôi, tôi muốn về nhà". Và anh chàng kia nói, "Được rồi, được rồi. Để tôi xem tôi có thể làm gì. Tôi sẽ gọi cho người này". Cuối cùng thì cũng có người gọi cho ai đó, và các sếp lớn của hai đội tìm ra cách để tôi không rời CLB, chỉ ở nguyên vị trí cũ.

Và trong tình huống đó, khi mới 18 tuổi, chứng kiến ​​và hiểu rõ cách mọi việc diễn ra ở Bulgaria thời bấy giờ, tôi tự nhủ, "đây chính là số phận của mình. Có thể họ sẽ đánh bại mình, hoặc mình không biết nữa, bạn biết đấy".

Nhưng cuối cùng bố tôi cũng đến và đưa tôi lên xe, và tôi đã thốt lên, "ôi Chúa ơi". Điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình cần phải trưởng thành nhanh chóng và trở thành một người đàn ông thực sự sớm trong cuộc đời".