MU có nguy cơ trì hoãn kế hoạch 2 tỉ bảng Anh 29/10/2025 13:50

MU có thể sẽ phải đưa ra một số quyết định lớn khi các đối tác xây sân vận động mới của họ xem xét việc tái phát triển sân San Siro ở Ý trong khi họ cố gắng giải quyết những khó khăn. Theo đó, MU có nguy cơ trì hoãn kế hoạch xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh.

Manchester United có thể sẽ phải xếp hàng dài chờ đợi kế hoạch đầy tham vọng của họ xây dựng một sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ thấy mình bị tụt hậu so với AC Milan và Inter Milan khi hai đội bóng Ý này đang tìm cách triển khai kế hoạch sân vận động mới của riêng họ.

3 CLB lớn này đều có chung một đối tác quan trọng khi tất cả đều nỗ lực tái tạo những sân vận động lịch sử của bóng đá thế giới. Foster + Partners là công ty đứng sau dự án thiết kế sân vận động 100.000 chỗ ngồi của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, với thời hạn hoàn thành được công bố vào năm 2030.

Nhưng theo tờ Mail Online (Anh), Foster + Partners, studio toàn cầu về kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị, kỹ thuật và thiết kế bền vững, hiện đang bắt tay vào thiết kế sân vận động San Siro mới. Fosters đã được cấp phép xây dựng sân vận động San Siro mới với sức chứa 71.500 chỗ ngồi, trong khi sân vận động mang tính biểu tượng hiện tại của AC Milan và Inter Milan sẽ bị phá dỡ.

MU có nguy cơ trì hoãn kế hoạch xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh. Ảnh: Foster + Partners/PA Wire

Điều đó có thể khiến họ quá tải khi không thể xây dựng cả 2 sân vận động hoành tráng cùng lúc. Trong khi đó, MU đã thông báo tại cuộc họp Diễn đàn Người hâm mộ hồi đầu tháng rằng họ vẫn tiếp tục hợp tác với Fosters, nhưng với một điều kiện tiên quyết. "CLB thông báo rằng chúng tôi đang hợp tác với Foster+ Partners với tư cách là đơn vị lập kế hoạch tổng thể cho dự án tái thiết rộng lớn hơn và chưa có sự bổ nhiệm chính thức nào cho hợp đồng kỹ thuật và xây dựng cho dự án xây dựng sân vận động mới", biên bản ghi rõ.

Quỷ Đỏ vẫn hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận các khu mua đất xung quanh sân Old Trafford cho dự án này. Lãnh đạo MU phát biểu tại cuộc họp diễn đàn người hâm mộ mới nhất rằng "các cuộc thảo luận mang tính xây dựng" đã diễn ra với Freightliner về việc mua lại khu đất này. Khu đất phía sau sân Old Trafford được cho là rất quan trọng đối với thiết kế tổng thể sân mới của MU.

Người phát ngôn của Manchester United cho biết: "Công tác thiết kế ban đầu đã được tạm dừng cho đến khi chúng tôi làm rõ hơn về việc lắp ráp trên mặt đất và các yêu cầu dành cho người hâm mộ. Cũng như các khía cạnh khác của dự án, chúng tôi khuyến khích người hâm mộ thận trọng với các thông tin từ truyền thông mang tính suy đoán.

Chúng tôi vẫn rất hào hứng với tầm nhìn mà Foster + Partners đặt ra cho một sân vận động mới tại trung tâm của dự án tái thiết rộng lớn hơn của khu vực Old Trafford. Chúng tôi luôn nói rằng đây chỉ là thiết kế ý tưởng, còn phần kiến ​​trúc chi tiết hơn sẽ được thực hiện sau. Mặc dù chúng tôi vẫn muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng thời gian biểu còn tùy thuộc vào tiến độ thu hồi đất và tài chính, điều này phụ thuộc vào sự hợp tác của các bên liên quan chính".

MU trước đây đã thừa nhận rằng họ không thể tự mình hiện thực hóa tầm nhìn đầy tham vọng cho sân Old Trafford mới, và đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ Anh và cùng TP Manchester. Cả Manchester United và TP Manchester đều có mục tiêu đưa các trận đấu quan trọng của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (FIFA World Cup) năm 2035 đến sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh.